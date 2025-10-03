Dự trữ Nhà nước chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả bão Bualoi

(TBTCO) - Bão Bualoi đổ bộ vào đất liền với sức gió rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian lưu bão dài, kèm theo mưa rất lớn trên diện rộng gây thiệt hại nặng nề. Trước tình hình đó, Cục Dự trữ Nhà nước đã "vào cuộc" cùng các chi cục dự trữ nhà nước khu vực chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Chủ động phòng, chống mưa bão

Theo ông Hồ Quang Thanh - Trưởng Ban Tài chính và Quản lý hàng dự trữ, Cục Dự trữ Nhà nước, ngay sau khi có thông tin về cơn bão số 10 (tên gọi quốc tế Bualoi), Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Công điện số 07/CĐ-CDT ngày 26/9/2025 gửi các chi cục dự trữ nhà nước khu vực: I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X để ứng phó với cơn bão số 10, kịp thời có biện pháp phòng, chống đảm bảo an toàn về người, tài sản và hàng dự trữ quốc gia.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục DTNN, các chi cục dự trữ nhà nước khu vực đã khẩn trương triến khai công tác ứng phó với bão (tổ chức trực ban 24/24 giờ, xây dựng kế hoạch, phương án, sẵn sàng về nhân lực, phương tiện bảo vệ tài sản, kho và hàng dự trữ quốc gia...), giữ liên lạc với chính quyền địa phương để sẵn sàng xử lý ngay các sự cố do mưa bão gây ra.

Cán bộ của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII chằng chống cửa kho dự trữ. Ảnh: Trần Văn Hiên

Ông Phan Đình Tuấn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII cho biết, đơn vị quản lý trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng trước mọi tình huống. Đơn vị đã ban hành Công điện số 613/CĐ-ĐTKV.VIII ngày 26/9/2025 chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thuộc Chi cục khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão; chủ động, tích cực tổ chức công tác phòng, chống, chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp chặt chẽ và giữ liên lạc thường xuyên với chính quyền địa phương để sẵn sàng xử lý sự cố do mưa bão gây ra.

Để ứng phó với cơn bão số 10 rất mạnh, di chuyển nhanh 30 - 35 km/h, đổ bộ trực tiếp vào 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng có mặt tại các điểm kho, tổ chức gia cố mái, cửa, tường, hệ thống chống dột, khơi thông mương thoát nước; chuẩn bị vật tư che chắn, máy bơm thoát nước, hệ thống điện dự phòng; chặt, tỉa cây để hạn chế rủi ro. Công tác trực ban 24/24 giờ được duy trì nghiêm túc, các báo cáo nhanh thường xuyên cập nhật về chi cục.

Lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX (phụ trách địa bàn tỉnh Quảng Trị, TP. Huế) cho biết, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các đơn vị thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX đã bố trí cán bộ, công chức trực ban 24/24, đảm bảo 100% quân số, phân công lực lượng trực bổ sung xuống các kho xung yếu, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão và thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc đúng quy định; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Sẵn sàng xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa bão Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực thống kê, rà soát số lượng hàng hóa đang bảo quản để có kế hoạch, phương án chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, hàng dự trữ quốc gia để tổ chức xuất cấp kịp thời hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa bão theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Các cán bộ được giao nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra kho, hàng dự trữ quốc gia; triển khai các biện pháp phòng, chống để bảo đảm an toàn về người, tài sản và hàng dự trữ quốc gia; đồng thời có phương án phối hợp với chính quyền địa phương sẵn sàng ứng cứu kịp thời.

Cũng theo lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX, trước khi xảy ra mưa, đơn vị đã chủ động triển khai công tác chằng chống kho tàng, nhà cửa, kho lưu trữ, nơi cất tài liệu của đơn vị, cắt tỉa cành cây và chằng chống tránh gió bão làm đổ cây...

Đơn vị đã tiến hành rà soát hiện trạng kho tàng, chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện… tại các điểm kho xung yếu có nguy cơ cao xảy ra sự cố do thiên tai gây ra, để chủ động các biện pháp phòng, chống hiệu quả giảm thiểu thiệt hại.

Theo báo cáo nhanh của các chi cục dự trữ nhà nước khu vực đóng trên các địa bàn bị ảnh hưởng bởi bão số 10, các đơn vị không có thiệt hại về người, hàng dự trữ quốc gia nhưng do sức gió giật mạnh, kéo dài kèm theo mưa lớn nên hệ thống công trình phụ trợ của các điểm kho dự trữ bị thiệt hại.

Đơn cử như một số kho dự trữ thuộc các Điểm kho của Chi cục Dự trữ Nhà nước VIII bị tốc mái, đổ tường rào, gãy cột điện, nhà để xe của Văn phòng Chi cục bị đổ sập hoàn toàn.

Hay tại Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX không có thiệt hại về người và hàng dự trữ quốc gia. Tuy nhiên, các kho dự trữ: Hoàn Lão, Đồng Hới, Quảng Bình, Hương Thủy, Hương Trà thuộc các Điểm kho của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX gió mạnh làm tốc mái, rơi vỡ cửa, hệ thống điện bị chập cháy, xói lở đường vào cổng, gãy đổ cột điện chính... không đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão

Theo báo cáo của Cục Dự trữ Nhà nước, bão Bualoi đổ bộ vào đất liền với sức gió rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian lưu bão dài, kèm theo mưa rất lớn trên diện rộng gây thiệt hại nặng nề. Ngày 30/9/2025, Cục Dự trữ Nhà nước tiếp tục có Công điện số 08/CĐ-CDT gửi các Chi cục Dự trữ Nhà nước để ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Theo đó, thực hiện Công điện số 178/CĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và mưa lũ gây ra, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực yêu cầu các chi cục dự trữ nhà nước khu vực khẩn trương thực hiện một số nội dung công việc quan trọng.

Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng, chống khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và ảnh hưởng mưa lũ sau bão gây ra. Đồng thời, báo cáo tình hình thiệt hại và tìm mọi giải pháp khắc phục bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tài sản, hàng hóa trong kho, điều kiện làm việc của cán bộ, công chức và an ninh, trật tự tại vùng kho, nhất là trong điều kiện diễn biến mưa bão thất thường hiện nay.

Các chi cục dự trữ nhà nước khu vực chủ động báo cáo ủy ban nhân dân các tỉnh bị thiệt hại trên địa bàn đơn vị phụ trách, đề xuất nhu cầu hỗ trợ hàng dự trữ quốc gia, báo cáo Bộ Tài chính để xuất cấp kịp thời cho các địa phương bị ảnh hưởng. Đồng thời, thống kê, rà soát số lượng hàng hóa đang bảo quản nhằm có kế hoạch, phương án chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, hàng dự trữ quốc gia, qua đó tổ chức xuất cấp kịp thời hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa bão theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Ngoài ra, các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra kho, hàng dự trữ quốc gia, đảm bảo an toàn về người, tài sản và hàng dự trữ quốc gia. Trường hợp, kho tàng bị ảnh hưởng do mưa bão gây ra, không đảm bảo nhập kho và bảo quản theo quy định, thì các đơn vị khẩn trương lên kế hoạch, phương án báo cáo về Cục Dự trữ Nhà nước để bổ trí điều chuyển hàng hoặc nhập hàng dự trữ quốc gia đến các điểm kho đảm bảo theo quy định.