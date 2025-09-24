Giải pháp dữ liệu: Chìa khóa để hội nhập toàn cầu

(TBTCO) - Hành trình vươn mình của Meey Group bắt nguồn từ sự kiên định trong tầm nhìn, sự nỗ lực của tập thể trong việc thiết lập một hệ sinh thái công nghệ tài chính - bất động sản đa dạng để kiến tạo thị trường thông minh, tăng tính thanh khoản và giữ thị trường ổn định, bền vững.

Nút thắt dữ liệu và cơ hội của Meey Group

Công nghệ bất động sản đang trở thành xu hướng phát triển mạnh mẽ tại nhiều quốc gia trên thế giới. Proptech ngành bất động sản (công nghệ bất động sản) được hiểu là ứng dụng những thông tin công nghệ vào lĩnh vực bất động sản để dễ dàng kết nối giữa các bên cung cấp sản phẩm/dịch vụ và bên có nhu cầu bằng các ứng dụng công nghệ, giúp việc so sánh, giao dịch, tìm kiếm… trở nên nhanh chóng, linh hoạt và tiết kiệm hơn.

Tại giai đoạn sơ khai, proptech ra đời chủ yếu nhằm đăng tải các dữ liệu thông tin trên Internet về việc mua bán, cho thuê bất động sản. Nhưng tới các giai đoạn tiếp theo và đặc biệt thời điểm hiện tại, các proptech đã len lỏi sâu vào khía cạnh của nền kinh tế chia sẻ với việc chuyển đổi cách thức sử dụng các loại hình bất động sản.

Meey Group đang dẫn đầu trong lĩnh vực Proptech với sứ mệnh ứng dụng công nghệ để minh bạch hóa và đơn giản hóa dữ liệu thị trường bất động sản.

Thực tế, theo các thành viên thị trường, người tiêu dùng đang cần rất nhiều dữ liệu thông tin đối với các mặt hàng bất động sản, do đó, giải pháp chính là cần chuyển đổi số nhanh chóng. Nếu như trước đây, chuyển đổi số trước đây gặp rất nhiều khó khăn vì điều kiện hạ tầng, công nghệ còn kém và cả cả nhận thức của người dân, doanh nghiệp, thì hiện tại, việc chuyển đổi số đã chứng minh vai trò của mình trong việc cắt giảm nhiều chi phí, doanh nghiệp và môi giới bất động sản có nhiều lựa chọn hơn ở các nền tảng online khác nhau.

Ở khía cạnh mở rộng hơn, các nền tảng công nghệ phục vụ thị trường còn chứng minh những hiệu quả rõ rệt trong câu chuyện hoạch định chính sách như một nguồn dữ liệu chuyên sâu đáng tin cậy phục vụ cho nhà quản lý.

Bà Nguyễn Lý Kiều Anh - Giám đốc Chiến lược Meey Group, một trong những protech hàng đầu hiện nay trong lĩnh vực bất động sản, chia sẻ, những dữ liệu thông tin chi tiết trên thị trường không chỉ hữu ích cho các chủ đầu tư bất động sản mà còn giúp mang lại lợi ích thực tế cho mọi đối tượng liên quan đến lĩnh vực bất động sản như xây dựng, ngân hàng và những người chuyên cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho lĩnh vực này.

Từ Meey Map - nền tảng bản đồ số chuyên biệt ngành bất động sản, đến Meey CRM - một “trợ thủ” đắc lực về quản lý bất động sản chuyên biệt dành cho nhà môi giới và sàn giao dịch bất động sản và Meey 3D nền tảng công nghệ thực tế ảo cung cấp giải pháp 3D, Meey Map - cấp bản đồ số tích hợp thông tin quy hoạch, pháp lý; Meey CRM - phần mềm hỗ trợ quản lý khách hàng và giao dịch; Meey Ads tối ưu hóa quảng cáo bất động sản trực tuyến và cả mới nhất Mey Network… sự ra đời của các ứng dụng do Meey Group nghiên cứu và phát triển đã giải quyết những vấn đề cốt lõi của thị trường, qua đó góp phần tăng tính minh bạch cũng như thúc đẩy giao dịch của thị trường.

Theo bà Kiều Anh, việc ngày càng nhiều người quan tâm tới câu chuyện công nghệ cho thị trường bất động sản xuất phát từ thực tế tiềm năng của các dự án proptech mang lại trong tương lai với nền tảng cơ sở dữ liệu khách hàng có được, cũng như khả năng đóng góp vào chuỗi giá trị bất động sản mà họ đang xây dựng, hơn là yếu tố lợi nhuận trước mắt.

Điểm đáng lưu ý, với cơ cấu dân số trẻ, tỷ lệ người thường xuyên sử dụng công nghệ ở mức cao (79,8 triệu người dùng Internet, chiếm 78,8% dân số), quy mô thị trường bất động sản tại Việt Nam dự kiến đạt 1.232 tỷ USD vào năm 2030, chiếm 22% tổng tài sản nền kinh tế, đây là điều kiện lý tưởng để proptech phát triển tại Việt Nam.

Trong khi đó, nghiên cứu mới về hành vi ưu tiên công nghệ của khách hàng sau dịch của Tập đoàn Tư vấn Boston (The Boston Consulting Group) cho thấy, số lượng người tích cực sử dụng dịch vụ ngân hàng - tài chính số, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ bất động sản tại Việt Nam tăng mạnh nhất so với các thị trường mới nổi khác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Điều này cho thấy, thị trường proptech ở Việt Nam còn sơ khai, nhưng được đánh giá giàu tiềm năng và những proptech có chiến lược phát triển bài bản như Meey Group đang có lợi thế lớn hơn bao giờ hết.

Meey Group - bước chuyển mình quan trọng

Là một trong những doanh nghiệp hoạt động theo mô hình nền tảng với 3 trụ đỡ chính là proptech fintech và propstock, trải qua gần 7 năm xây dựng và phát triển, Meey Group luôn đặt mục tiêu xây dựng Hệ sinh thái các sản phẩm công nghệ - tài chính bất động sản đa dạng nhưng có tính chuyên biệt cao.

Mỗi sản phẩm sẽ tập trung giải quyết một hoặc một vài nút thắt của thị trường bất động sản. Điểm nổi bật là các sản phẩm trong hệ sinh thái luôn kết nối, bổ trợ cho nhau, hướng tới tối ưu chi phí và gia tăng tiện ích cho người dùng.

Ông Hoàng Mai Chung - Chủ tịch Meey Group chia sẻ, dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thậm chí cả sự hoài nghi về năng lực, nhưng tới nay, Meey Group đã chứng minh được với thị trường, với người dùng, và cả với cổ đông và nhà đầu tư về khả năng “bắt nhịp” cũng như “dẫn nhịp”, góp phần định hình thị trường bất động sản thời đại số bằng công nghệ “Make in Vietnam”.

Ở đó, các sản phẩm công nghệ của Meey Group chứng minh khả năng giải quyết ba bài toán chính, là tiếp cận thông tin, hỗ trợ giao dịch an toàn cho người dùng cuối, quản lý và tối ưu hóa tài sản.

Không những vậy, các sản phẩm nền tảng của Meey Group hoàn toàn có khả năng tham gia sâu vào quá trình phát triển dự án từ những ý tưởng sơ khởi đầu tiên.

“Meey Group không bán giấc mơ công nghệ, chúng tôi hiện thực hóa nó bằng sản phẩm thật, giá trị thật, được thị trường kiểm chứng và được ghi nhận bởi các tổ chức uy tín cũng như bằng chính đối tác khách hàng” - ông Hoàng Mai Chung chia sẻ.

Chuẩn hóa dữ liệu, hướng tới hội nhập quốc tế

Có thể nói, cách tiếp cận này giúp Meey Group định vị mình như một “cầu nối dữ liệu”, không chỉ giữa doanh nghiệp với khách hàng, mà còn giữa thị trường với cơ quan quản lý. Việc chuẩn hóa dữ liệu quy hoạch, pháp lý và giao dịch tạo ra bộ khung để các bên tham gia cùng nhìn về một chuẩn chung, giảm thiểu rủi ro thông tin sai lệch.

Bên cạnh việc phát triển sản phẩm trong nước, Meey Group đặt mục tiêu hướng tới thị trường quốc tế. Chuẩn hóa dữ liệu không chỉ giúp công ty vận hành hiệu quả, mà còn là điều kiện cần để đáp ứng tiêu chuẩn của nhà đầu tư toàn cầu. Theo bà Kiều Anh, minh bạch dữ liệu chính là “giấy thông hành” để bất động sản Việt Nam bước ra thế giới.

Đây cũng là bước chuẩn bị cho kế hoạch IPO quốc tế mà Meey Group ấp ủ. Khi niêm yết, mọi thông tin tài chính và hoạt động phải tuân thủ chuẩn mực quốc tế, đòi hỏi doanh nghiệp minh bạch dữ liệu ngay từ giai đoạn đầu.

Nếu thành công, Meey Group sẽ trở thành một trong những công ty proptech Việt đầu tiên tiếp cận sân chơi toàn cầu, đồng thời mở thêm kênh vốn dài hạn cho thị trường bất động sản trong nước.