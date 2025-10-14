(TBTCO) - Phong trào thi đua “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai” nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử.

Ngày 14/10, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã ký văn bản phát động phong trào thi đua “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai” nhằm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phong trào được phát động nhằm hướng đến mục tiêu huy động sức mạnh tập thể, phát huy tinh thần chủ động và sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để nâng cao độ chính xác, đầy đủ và kịp thời của thông tin đất đai, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai đồng bộ, phục vụ quản lý, hoạch định chính sách và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Theo kế hoạch, Phong trào thi đua “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai” được triển khai thực hiện đến ngày 30/11/2025.

Phát động phong trào “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai”. Ảnh minh họa

Theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phong trào thi đua tập trung thực hiện các nội dung sau: Thi đua hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đã có, đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống;” thi đua xây dựng dữ liệu đất ở, nhà ở đối với nơi chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; thi đua hoàn thành đồng bộ, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, dùng chung; thi đua trong công tác quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, dịch vụ công trực tuyến.

Tiêu chí khen thưởng tập trung vào chất lượng, tiến độ và sáng kiến trong triển khai. Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sẽ được xét tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an hoặc giấy khen theo quy định về thi đua, khen thưởng.

Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chủ trì hướng dẫn, tổng hợp kết quả thực hiện. Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chịu trách nhiệm thẩm định, trình bộ xem xét, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Hồ sơ khen thưởng hoàn thành và gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong tháng 12/2025./.