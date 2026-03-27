Giảm thuế xăng dầu: Hỗ trợ đến 7.200 tỷ đồng/tháng cho người dân và doanh nghiệp

Tối ngày 26/3, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia. Sáng 27/3, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí về một số thông tin liên quan đến Quyết định này.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương

PV: Thưa Thứ trưởng, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định giảm toàn bộ thuế đối với một số mặt hàng xăng dầu. Xin ông cho biết lý do Bộ Tài chính tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định trên?

Thứ trưởng Trần Quốc Phương: Tình hình chiến sự ở Trung Đông đã diễn ra gần một tháng nay, gây sự thiếu hụt về nguồn cung xăng dầu, không chỉ với dầu thô mà cả các sản sản phẩm xăng dầu cuối cùng. Kéo theo đó là sự biến động về giá cả xăng dầu trên toàn thế giới, có những thời điểm giá tăng gấp đôi.

Chính vì vậy, ngày 20/3/2026, Trung ương đã ban hành Kết luận số 14, trong đó nhấn mạnh những quan điểm chỉ đạo hết sức quyết liệt. Cụ thể, Trung ương yêu cầu Đảng ủy Chính phủ triển khai ngay các giải pháp về chính sách tài khóa, tiền tệ và về bình ổn giá, nhằm hạn chế tối đa tác động từ biến động giá cả xăng dầu với tình hình sản xuất kinh doanh trong nước. Đồng thời, tại Kết luận này, Trung ương cũng nhấn mạnh phải có kế hoạch dự trữ năng lượng dài hạn, một nhiệm vụ mang tầm chiến lược cho tương lai.

Đây là một minh chứng thể hiện cách tiếp cận thông suốt, đồng bộ, thống nhất từ trên xuống trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước trong thời gian vừa qua. Từ ban hành kết luận của Trung ương đến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong các phiên họp của Hội nghị Trung ương 2 vừa qua, cũng như sự triển khai nhanh, quyết liệt và kịp thời của Đảng ủy, Chính phủ, Đảng ủy Bộ Tài chính trong việc tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách. Theo đó, tất cả các sắc thuế từ thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt liên quan đến các sản phẩm xăng dầu đã được điều chỉnh giảm về mức không phần trăm cho đến hết ngày 15/4/2026.

Các giải pháp kịp thời này đã giúp bình ổn nhanh chóng giá sản phẩm xăng dầu trong nước. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho ổn định sản xuất kinh doanh.

PV: Những quyết định giảm thuế này sẽ có tác động như thế nào tới việc bình ổn giá xăng dầu cũng như tâm lý của người dân và doanh nghiệp trong ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, thưa ông?

Thứ trưởng Trần Quốc Phương: Với các quyết định điều chỉnh thuế, giá của nhiều mặt hàng sản phẩm xăng dầu ở trong nước đã có bước giảm đáng kể, đặc biệt có những sản phẩm giảm tới 6.000 đồng/lít. Qua đó, làm giảm tác động tăng giá năng lượng trong nước từ 50% xuống còn khoảng 25%.

Điều này có ảnh hưởng rất tích cực với việc ổn định tâm lý của người dân và doanh nghiệp trong việc ổn định đời sống và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2026 mà Trung ương Đảng, Chính phủ đã đề ra từ đầu năm.

Ở góc độ khác, việc giảm thuế lần này có thể tác động làm giảm thu ngân sách bình quân một tháng đến 7.200 tỷ đồng. Chúng tôi coi việc áp dụng chính sách tài khóa này như là một phần hỗ trợ của ngân sách nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng đã trả lời phỏng vấn!