Gian nan cuộc chiến chống nhập lậu con giống, gia cầm vào nội địa

THIẾU TƯỚNG BÙI TRONG THẾ - PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC AN NINH KINH TẾ (BỘ CÔNG AN): Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Thời gian tới, để tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển gia súc, gia cầm vào trong nước, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương có biên giới tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng (Bộ đội biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường, Thú y…) tổ chức đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép gia sức, gia cầm, sản phẩm động vật biên giới; ngăn chặn hành vi hợp thức hóa nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật và chứng thư kiểm dịch động vật. Đồng thời, công an các địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng nắm tình hình hoạt động của các đơn vị kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, kinh doanh giống gia cầm; tổ chức kiểm tra, kiểm soát, xử lý đối với động vật, sản phẩm động vật, con giống không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Bộ Công an kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân không kinh doanh, mua bán sản phẩm động vật, con giống không rõ nguồn gốc xuất xứ…để tránh làm lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe, gây thiệt hại về kinh tế. Khánh Linh (ghi) ÔNG LƯƠNG VĂN THƠ – PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CHI MA (LẠNG SƠN): Tích cực tổ chức kiểm tra, giám sát Đơn vị đã quán triệt nội dung Công điện số 426/CĐ-TTg ngày 18/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan đến toàn thể cán bộ công chức. Đặc biệt là đã yêu cầu Tổ kiểm soát chống buôn lậu của Chi cục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan đóng trên địa bàn tích cực tổ chức kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, quá cảnh, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới trong phạm vị địa bàn quản lý của hải quan. Đông Mai (ghi) ÔNG VŨ ANH TUẤN - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM: Hoạt động chăn nuôi thường bị tác động bởi 2 yếu tố là dịch bệnh và giá thành Đây được coi là 2 rủi ro ảnh hưởng trực tiếp đến đến người chăn nuôi và các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này. Việc nhập lậu con giống gia cầm, các sản phẩm liên quan sẽ làm gia tăng rủi ro của cả 2 yếu tố trên do hàng nhập lậu không được kiểm dịch dẫn đến nguy cơ con giống bị lây nhiễm nguồn bệnh từ các nước khác xâm nhập vào Việt Nam. Đồng thời, giá bán của con giống nhập lậu thường rẻ hơn do chịu ít chi phí hơn. Thời gian qua, với sự vào cuộc mạnh mẽ của Chính phủ, các bộ ngành, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, lực lượng chức năng đã triển khai rất quyết liệt các giải pháp. Qua đó, lượng hàng lậu cũng có phần suy giảm, các đối tượng vi phạm cũng hoạt động nhỏ lẻ hơn. Với hiệu quả như vậy, mong rằng, các lực lượng sẽ duy trì hoạt động kiểm soát thường xuyên, liên tục để ngăn chặn triệt để hoạt động vi phạm này. Từ góc độ doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tích cực chia sẻ thông tin tới Hiệp hội, các cơ quan chức năng để hỗ trợ phần nào công tác này. Nam Khánh (ghi)