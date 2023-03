Hóa chất Đức Giang đặt mục tiêu lợi nhuận giảm mạnh so với năm 2022

(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã Ck: DGC) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, dự kiến tổ chức vào ngày 29/3 tại TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, năm 2023, Hóa chất Đức Giang lên kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 10.875 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.000 tỷ đồng, lần lượt giảm 25% và 50% so với thực hiện năm 2022. DGC dự kiến chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông với tỷ lệ 30%, bằng với mức cổ tức 2022.

Kế hoạch này được dựa trên giá xuất khẩu phốt pho vàng còn 115 triệu đồng/tấn, giảm mạnh so với mức giá khoảng 150 - 156 triệu đồng/tấn năm 2022. Về kế hoạch xây dựng cơ bản trong năm nay, DGC sẽ đầu tư 50 tỷ đồng để hoàn thành nhà máy NPK Đắk Nông và 500 tỷ đồng khởi công tổ hợp hoá chất Đức Giang Nghi Sơn.

Ảnh minh họa

Kết quả kinh doanh theo quý của DGC cũng giảm nhanh sau khi đạt đỉnh vào quý II/2022. Trong quý IV/2022, DGC báo lãi quý 1.032 tỷ đồng, là mức thấp nhất trong 5 quý (từ quý III/2021). So với đỉnh vào quý II/2022, lợi nhuận sau thuế của công ty đã giảm liên tục trong 2 quý và để mất 42,1% so với mức đỉnh. Quý I/2023, DGC đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế ở mức 700 tỷ đồng, tiếp tục giảm 32,1% so với mức quý trước.

Trong báo cáo cập nhật triển vọng DGC mới đây, Chứng khoán Bảo Việt quan ngại về những thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt trong 2023 khiến kết quả kinh doanh khó bứt phá mạnh mẽ: mảng phốt pho vàng (đóng góp hơn 50% tổng doanh thu) có thể ghi nhận mức tăng trưởng âm do suy thoái kinh tế đang diễn ra, nhu cầu điện tử có thể sụt giảm mạnh trong 2023.

Chứng khoán Mirae Asset cũng đưa ra dự báo doanh thu trong kịch bản thận trọng ở mức 9.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 2.500 tỷ đồng. Với mức lợi nhuận sau thuế trên EPS của DGC ở mức 6.584 đồng/cổ phiếu, P/E dự phóng ở mức 7,69./.