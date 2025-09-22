(TBTCO) - Dự báo siêu bão Ragasa sẽ đổ vào Biển Đông sau 22 giờ ngày 22/9 và được nhận định là cơn bão lớn nhất thế giới xảy ra từ đầu năm 2025 đến nay, đồng thời là cơn bão mạnh nhất lịch sử ở trên Biển Đông.

Cuối chiều ngày 22/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp triển khai các giải pháp ứng phó khẩn cấp siêu bão Ragasa.

Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, dự tính sau 22 giờ tối nay, bão Ragasa sẽ vào biển Đông. Trong 6 giờ tới, bão khả năng vẫn giữ nguyên cấp, trong ngày mai vẫn duy trì cấp 16 - 17.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đánh giá siêu bão Ragasa trên Biển Đông có cường độ mạnh tương đương cường độ mạnh nhất của cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024. Tuy nhiên, khi đi qua bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, siêu bão Ragasa có khả năng suy yếu, khi đi vào khu vực Bắc bộ ít có khả năng tác động mạnh như bão Yagi.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ của siêu bão Ragasa phát lúc 17 giờ ngày 22/9/2025. Ảnh: TL

Ông Mai Văn Khiêm cũng lưu ý, với kịch bản hướng di chuyển của bão như hiện nay, khả năng mưa lớn sẽ tập trung ở khu vực Bắc Bộ (trọng tâm là Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc Bộ) và khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo lượng mưa ở các tỉnh Thái Nguyên, phía Nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc Bộ khoảng 150-250mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Bên cạnh đó, diễn biến bão và mưa sau bão có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Sơn La, phía Nam Phú Thọ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An. Ngập úng đô thị, các cụm công nghiệp cũng có thể xảy ra tại các địa phương như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Ông Phạm Đức Luận - Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết thêm, Ragasa là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh và hướng vào đất liền nước ta. Mặc dù đây là dự báo trước 72 giờ, song các địa phương không thể chủ quan về khả năng bão có thể giảm cấp, để đảm bảo an toàn về người và của.

Trước diễn biến trên, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, nhấn mạnh để chủ động ứng phó với bão và nguy cơ mưa lũ sau bão, các địa phương cần tập trung triển khai từ sớm, từ xa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 22/9.

Cụ thể, đối với tuyến biển, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; bằng mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Đối với trên đất liền khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, các địa phương cần sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão đổ bộ. Trong đó ở vùng đồng bằng, rà soát, sẵn sàng phương án và chủ động sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển; chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các tuyến đê biển, đê cửa sông nhất là các vị trí xung yếu hoặc đang thi công.

Cùng với đó, các địa phương cần tổ chức cắt tỉa cành cây; chằng chống, gia cố biển hiệu, nhà ở, các công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, các dự án đang thi công; kiểm tra, rà soát, có biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống viễn thông, hệ thống lưới điện và sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục hậu quả ngay sau bão; chủ động tiêu nước đệm, chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt...

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đề nghị các địa phương không được chủ quan. Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cần đảm bảo thông tin diễn biến bão từ 3 tiếng/lần. Các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về tổng đài 112 là số điện thoại khẩn cấp quốc gia được thiết lập để cung cấp kênh liên lạc yêu cầu trợ giúp và tìm kiếm cứu nạn trên phạm vi toàn quốc...