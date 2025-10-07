(TBTCO) - Theo Sở Xây dựng Hà Nội, sáng 7/10 do lượng mưa quá lớn trên diện rộng vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước, lượng mưa lớn trong thời gian dài nên nhiều khu vực địa bàn thành phố bị ngập sâu.

Theo báo cáo nhanh của Sở Xây dựng Hà Nội, tại thời điểm 7h ngày 07/10 trên địa bàn thành phố xuất hiện các điểm ngập như:

Lưu vực Tô Lịch: Thụy Khuê (trường Chu Văn An - Dốc La Pho), Mạc Thị Buởi, Phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Bùi Xương Trạch (SN49 đến SN93 Bùi Xương Trạch), Huỳnh Thúc Kháng (Ngã 3 Nguyên Hồng - ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng), Thành Công (trước UBND Phường)

Lưu vực sông Nhuệ: Ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Lê Đức Thọ (quảng trường SVĐ Mỹ Đình), Phú Xá (ngã 3 Phú Xá - Phúc Hoa), Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau KeangNam), Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC), Hoàng Quốc Việt (đại học Điện Lực), Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội), Hoa Bằng (ngõ 99), Trần Cung (cây xăng A38), Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến bệnh viện 19/8), Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm), Nguyễn Trãi (trường ĐHKH và NV-bên chẵn làn xe buýt), Quan Nhân, Quang Trung (trước trường THPT Nguyễn Huệ), Quang Trung (đối diện nhà ga La Khê), Yên Nghĩa (từ BX Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La), Phố Xốm - đoạn đối diện tòa nhà Hải Phát, Lê Lợi - Trần Hưng Đạo ( khu vực xung quang chợ Hà Đông), Đường Quyết Thắng, Tô Hiệu (trước chi cục thuế và tòa nhà HUD3), Đường QL6 (đoạn tổ dan phố 1+4 phường Yên Nghĩa), Khu TT18, P.Phú La; Khu đô thị Văn Quán (cuối đường Nguyễn Khuyến giao Nguyễn Sơn Hà, Bạch Thái Bưởi); đường Tây Mỗ (từ cổng ủy ban cũ đến cầu Triền), đường Xuân Phương (SN268).

Lưu vực Long Biên: Đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến XN MTĐT Gia Lâm), Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97), đường Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon Mall), Cổ Linh (trước và đối diện trường THCS Long Biên); phố Vũ Xuân Thiều, phố Hoa Lâm, phố Lệ Mật, ngõ 80 Hoa Lâm, Nam Đuống, Phú Viên.

Tỉnh lộ, quốc lộ: Gầm chui xe lửa phố Thiên Đức; Quốc lộ 3 (thôn Hương Ninh, đoạn phố Mã, đoạn phố Gò Sỏi, cổng làng Dược Hạ, gầm cầu Phủ Lỗ); Quốc lộ 32 (đoạn cổng chào Hoài Đức, đối diện phố Ngọa Long, đoạn ga Phú Diễn), đường Văn Tiến Dũng (đoạn giao Ql32), Phố Ngọc Trục

Các điểm ngập trung bình từ 20 -25cm, giao thông đi lại khó khăn.

Hậu bão số 11 Matmo: Mưa lớn dồn dập sáng 7/10 Hà Nội phát sinh 69 điểm úng nước. Ảnh: TL

Để đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đang tiếp tục vận hành các trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ, Hà Trì, Mậu Lương, Cầu Bươu… để hạ mực nước trên hệ thống theo đúng quy định. Triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý. Đồng thời, phối hợp, liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để vận hành trạm bơm Yên Nghĩa, Khê Tang, Đào Nguyên để hạ mực nước sông Nhuệ hỗ trợ tiêu thoát nước đô thị.

Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá, do lượng mưa quá lớn trên diện rộng vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước, lượng mưa lớn trong thời gian dài nên nhiều khu vực địa bàn Thành phố bị ngập sâu. Các đơn vị duy trì thoát nước đã huy động toàn bộ nhân lực, thiết bị ứng trực mở ga, bơm tiêu thoát nước và hướng dẫn phân luồng giao thông theo đúng các kế hoạch, phương án đảm bảo thoát nước.

Các đơn vị duy trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã chủ động tổ chức ứng trực, có mặt kịp thời tại các điểm úng ngập, các vị trí xảy ra sự cố (cây xanh, chiếu sáng) để có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông.