Hà Nội khuyến khích bố trí làm việc trực tuyến vào thứ 2 (ngày 6/10) khi có tình huống thiên tai xảy ra

(TBTCO) - Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ 2 (ngày 6/10) khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của lãnh đạo TP. Hà Nội tại Công điện số 16/CĐ-UBND về việc khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 11 (bão Matmo) do Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành tối ngày 4/10.

Công điện nêu rõ, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 3/10/2025, bão Matmo đã di chuyển vào Biển Đông trở thành cơn bão số 11, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Theo dự báo, bão số 11 sẽ tiếp tục mạnh thêm lên cấp 12 - 13, giật cấp 15 - 16, di chuyển nhanh về phía bán đảo Lôi Châu và khu vực vịnh Bắc Bộ; trong ngày 5 - 7/10/2025, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc Bộ, ven biển và đất liền nước ta, tiếp tục gây mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

Đồng thời, hồ thủy điện Hòa Bình mở 2 cửa xả đáy; hồ thủy điện Tuyên Quang mở 3 cửa xả đáy; hồ thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả mặt; hồ thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy; hồ Núi Cốc mở 5 cửa xả tràn.

Hà Nội khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 11. Ảnh minh họa

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND các phường, xã nhận thức, quán triệt chỉ đạo tính chất hết sức nguy hiểm của cơn bão số 11 khi thiên tai chồng thiên tai, nguy cơ tai biến chồng tai biến, đa thiên tai (bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất) để có phương án, giải pháp ứng phó quyết liệt, chủ động, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với diễn biến tình hình tại từng địa phương, từng thời điểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

Chủ tịch UBND các phường, xã tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả giảm thiểu thiệt hại do tác động của thiên tai, sự cố;

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với bão, trong đó cần tập trung bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh và các đối tượng yếu thế khác; bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập...

Tổ chức, bố trí lực lượng sẵn sàng phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân qua lại các ngầm, tràn, đường giao thông ngập sâu, nước chảy xiết, các tuyến đường bị sự cố hoặc có nguy cơ sạt lở; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn; sẵn sàng các phương án sơ tán người dân, di chuyển tài sản đến nơi an toàn tại các khu vực sạt lở nguy hiểm hoặc có nguy cơ sạt lở nguy hiểm, khu vực có địa hình trũng, thấp, khu vực thường xuyên bị ngập sâu bởi mưa lớn, khu vực sát bờ sông, các khu vực bị sự cố, sạt lở, cô lập...

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo công tác phối hợp với Sở Xây dựng, các Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh giáp ranh để vận hành, điều tiết hệ thống công trình tiêu thoát nước phòng, chống úng ngập hiệu quả trên địa bàn thành phố; chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án xử lý sự cố, đảm bảo an toàn hồ, đập, các công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai; kiểm tra các bãi rác, khu xử lý chất thải, đảm bảo các khu vực này có biện pháp gia cố, tránh bị bão gây ra tình trạng tràn, phát tán rác thải, chất thải nguy hại ra môi trường; tổ chức thực hiện xử lý môi trường, nguồn nước tại các địa bàn chịu ảnh hưởng mưa, bão, lũ, ngập lụt...

Giám đốc Sở Công thương chỉ đạo kiểm tra công tác dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống thiên tai, cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, hàng hóa, vật tư thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống bão, lũ, mưa, úng ngập, sự cố thiên tai, đảm bảo đời sống nhân dân, ổn định thị trường...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kiểm tra, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, cơ sở vật chất trường, lớp trên địa bàn thành phố khi xảy ra thiên tai; căn cứ diễn biến mưa, bão, lũ trên địa bàn, chủ động chỉ đạo cho học sinh các cấp nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên...

Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ 2 (ngày 6/10) khi có tình huống thiên tai xảy ra.../.