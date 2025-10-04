Infographics: Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2025 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Giá xăng dầu trong nước hôm nay (2/10) được dự báo có thể đảo chiều tăng 0,7-2,8% so với kỳ điều hành trước. Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 157 đồng lên mức 19.767 đồng/lít, xăng RON 95-III có thể tăng 133 đồng lên mức 20.293 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu hỏa có thể tăng 2,8% lên mức 19.141 đồng/lít, dầu diesel có thể tăng 2,6% lên mức 19.135 đồng/lít, dầu mazut có thể tăng 2,5% lên mức 15.580 đồng/kg.