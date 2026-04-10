ITE HCMC 2026: Dự kiến sẽ có khoảng 20.050 cuộc hẹn giao thương, thúc đẩy kết nối và mở rộng hợp tác quốc tế

Diễn ra từ ngày 27 - 29/8/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), ITE HCMC 2026 đánh dấu cột mốc 20 năm hình thành và phát triển, không chỉ là một sự kiện thương mại thường niên mà còn là “điểm hẹn chiến lược” của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến và người mua quốc tế.

Với thông điệp “Kết nối sống động”, hội chợ hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch không biên giới, nơi công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được tích hợp cùng các giá trị văn hóa, di sản, tạo ra những kết nối thực chất, linh hoạt giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị du lịch. Trong khi đó, “Điểm đến toàn cầu” thể hiện quyết tâm nâng tầm vị thế của TP. Hồ Chí Minh nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung trên bản đồ du lịch thế giới.

Không ngừng mở rộng quy mô, ITE HCMC 2026 dự kiến quy tụ hơn 520 đơn vị triển lãm, 34 địa phương trong nước cùng 260 người mua (buyer) quốc tế đến từ hơn 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 10% so với năm 2025. Dự kiến sẽ có trên 30.000 lượt khách tham quan, tăng 15%, cùng khoảng 20.050 cuộc hẹn giao thương B2B, góp phần thúc đẩy kết nối và mở rộng hợp tác quốc tế.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu có nhiều biến động, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động điều chỉnh chiến lược thị trường theo hướng đa dạng hóa và nâng cao khả năng thích ứng. Hiện cơ cấu thị trường khách quốc tế của Việt Nam gồm khoảng 55% từ Đông Bắc Á, 20% từ Đông Nam Á, trong khi thị trường của Thành phố Hồ Chí Minh phân bổ tương đối cân bằng với 44% từ Đông Bắc Á, 15% Đông Nam Á, 14% Bắc Mỹ và các khu vực khác.

Trước những tác động từ xung đột khu vực và gián đoạn kết nối hàng không, TP Hồ Chí Minh xác định tiếp tục duy trì các thị trường trọng điểm như Đông Bắc Á và Hoa Kỳ, đồng thời mở rộng sang Tây Âu, Úc và Ấn Độ – những khu vực có tiềm năng tăng trưởng và khả năng phục hồi cao. Việc đa dạng hóa nguồn khách được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, tăng sức chống chịu trước biến động toàn cầu.

Trên cơ sở đó, ITE HCMC 2026 được kỳ vọng trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy chiến lược phủ sóng thị trường inbound, thông qua các hoạt động kết nối giao thương, quảng bá và truyền thông chuyên sâu. Hội chợ tập trung khai thác các thị trường ưu tiên như Đông Bắc Á, Tây Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á, châu Úc và Ấn Độ, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng mạng lưới đối tác và nâng cao chất lượng nguồn khách.

Bên cạnh hoạt động triển lãm và kết nối B2B, chuỗi sự kiện chuyên môn tại hội chợ năm nay cũng được thiết kế với tầm ảnh hưởng sâu rộng. Nổi bật là Diễn đàn Du lịch cấp cao thảo luận về quản lý điểm đến thông minh, phát triển hạ tầng xanh, năng lượng tái tạo và mô hình kinh tế tuần hoàn trong du lịch.

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sau hai thập kỷ, ITE HCMC đã trở thành nền tảng kết nối tinh hoa du lịch Việt Nam với thế giới. Bước sang năm thứ 20, sự kiện mang sứ mệnh kiến tạo những giải pháp đột phá cho kỷ nguyên du lịch mới – nơi kết nối thông minh, phát triển xanh và hợp tác bền vững trở thành xu hướng chủ đạo.

Với quy mô ngày càng mở rộng, nội dung ngày càng chuyên sâu và định hướng chiến lược rõ nét, ITE HCMC 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là cú hích quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ toàn cầu./.