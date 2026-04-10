Doanh nghiệp

ITE HCMC 2026: Dự kiến sẽ có khoảng 20.050 cuộc hẹn giao thương, thúc đẩy kết nối và mở rộng hợp tác quốc tế

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
17:28 | 10/04/2026
(TBTCO) - Ngày 10/4, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo giới thiệu Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) với chủ đề “Kết nối sống động - Điểm đến toàn cầu”, khẳng định vai trò là nền tảng xúc tiến du lịch quốc tế hàng đầu của Việt Nam và khu vực trong bối cảnh ngành du lịch đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh, thông minh và bền vững.
Diễn ra từ ngày 27 - 29/8/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), ITE HCMC 2026 đánh dấu cột mốc 20 năm hình thành và phát triển, không chỉ là một sự kiện thương mại thường niên mà còn là “điểm hẹn chiến lược” của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến và người mua quốc tế.

Với thông điệp “Kết nối sống động”, hội chợ hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch không biên giới, nơi công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được tích hợp cùng các giá trị văn hóa, di sản, tạo ra những kết nối thực chất, linh hoạt giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị du lịch. Trong khi đó, “Điểm đến toàn cầu” thể hiện quyết tâm nâng tầm vị thế của TP. Hồ Chí Minh nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung trên bản đồ du lịch thế giới.

Không ngừng mở rộng quy mô, ITE HCMC 2026 dự kiến quy tụ hơn 520 đơn vị triển lãm, 34 địa phương trong nước cùng 260 người mua (buyer) quốc tế đến từ hơn 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 10% so với năm 2025. Dự kiến sẽ có trên 30.000 lượt khách tham quan, tăng 15%, cùng khoảng 20.050 cuộc hẹn giao thương B2B, góp phần thúc đẩy kết nối và mở rộng hợp tác quốc tế.

ITE HCMC 2026: Dự kiến sẽ có khoảng 20.050 cuộc hẹn giao thương, thúc đẩy kết nối và mở rộng hợp tác quốc tế
Quang cảnh buổi họp báo

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu có nhiều biến động, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động điều chỉnh chiến lược thị trường theo hướng đa dạng hóa và nâng cao khả năng thích ứng. Hiện cơ cấu thị trường khách quốc tế của Việt Nam gồm khoảng 55% từ Đông Bắc Á, 20% từ Đông Nam Á, trong khi thị trường của Thành phố Hồ Chí Minh phân bổ tương đối cân bằng với 44% từ Đông Bắc Á, 15% Đông Nam Á, 14% Bắc Mỹ và các khu vực khác.

Trước những tác động từ xung đột khu vực và gián đoạn kết nối hàng không, TP Hồ Chí Minh xác định tiếp tục duy trì các thị trường trọng điểm như Đông Bắc Á và Hoa Kỳ, đồng thời mở rộng sang Tây Âu, Úc và Ấn Độ – những khu vực có tiềm năng tăng trưởng và khả năng phục hồi cao. Việc đa dạng hóa nguồn khách được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, tăng sức chống chịu trước biến động toàn cầu.

Trên cơ sở đó, ITE HCMC 2026 được kỳ vọng trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy chiến lược phủ sóng thị trường inbound, thông qua các hoạt động kết nối giao thương, quảng bá và truyền thông chuyên sâu. Hội chợ tập trung khai thác các thị trường ưu tiên như Đông Bắc Á, Tây Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á, châu Úc và Ấn Độ, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng mạng lưới đối tác và nâng cao chất lượng nguồn khách.

Bên cạnh hoạt động triển lãm và kết nối B2B, chuỗi sự kiện chuyên môn tại hội chợ năm nay cũng được thiết kế với tầm ảnh hưởng sâu rộng. Nổi bật là Diễn đàn Du lịch cấp cao thảo luận về quản lý điểm đến thông minh, phát triển hạ tầng xanh, năng lượng tái tạo và mô hình kinh tế tuần hoàn trong du lịch.

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sau hai thập kỷ, ITE HCMC đã trở thành nền tảng kết nối tinh hoa du lịch Việt Nam với thế giới. Bước sang năm thứ 20, sự kiện mang sứ mệnh kiến tạo những giải pháp đột phá cho kỷ nguyên du lịch mới – nơi kết nối thông minh, phát triển xanh và hợp tác bền vững trở thành xu hướng chủ đạo.

Với quy mô ngày càng mở rộng, nội dung ngày càng chuyên sâu và định hướng chiến lược rõ nét, ITE HCMC 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là cú hích quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ toàn cầu./.

Mai Tấn
Từ khóa:
du lịch quốc tế hội chợ du lịch Kết nối sống động Điểm đến toàn cầu Nền tảng xúc tiến HCMC 2026

Bài liên quan

Hơn 600 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội 2025

VITM Hà Nội 2024: Đón hơn 80.000 lượt khách, doanh thu khoảng 180 tỷ đồng

Nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam năm 2024

Dành cho bạn

Chứng khoán phái sinh ngày 10/4: Chênh lệch dương thu hẹp, sắc xanh áp đảo

Xăng sinh học E10: Mở ra cơ hội mới cho an ninh năng lượng và tăng trưởng xanh

Vĩnh Hoàn lên kế hoạch doanh thu vượt 14.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp F&B: “Xanh hóa” và minh bạch để vượt rào cản thị trường quốc tế

Quản lý thuế theo dòng tiền: Phù hợp với sự vận động nhanh của nền kinh tế số

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi thư chúc Tết cổ truyền người Khmer

Đọc thêm

Kết nối hợp tác xã - kinh tế tư nhân: Mở đường cho hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại

Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương

Ưu đãi thuế với quỹ đầu tư: Động lực thúc đẩy dòng vốn dài hạn và đầu tư chuyên nghiệp

PV GAS nâng công suất tái hóa khí Kho LNG Thị Vải lên mức 288 tấn/giờ, sẵn sàng đáp ứng huy động khí cho phát điện mùa khô

ABBank giảm ngay lãi suất huy động

“Nâng chất” cho tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

Biến số lớn mang tên giá nhiên, vật liệu tại các dự án giao thông

Nhận diện rủi ro và “bẫy nghề nghiệp” trong ngành blockchain

Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh sửa đổi 3 luật lớn, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng

Đại hội đồng cổ đông Vicostone 2026: Thay đổi và thích ứng trong bối cảnh thách thức toàn cầu

Minh bạch thông tin cần kéo dài suốt vòng đời của trái phiếu

Chứng khoán ngày 10/4: VN-Index giữ nhịp tăng dù áp lực chốt lời gia tăng

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 13 thành công tốt đẹp

Khối ngoại quay lại mua ròng, gom mạnh cổ phiếu Techcombank và Hòa Phát

Nam A Bank có tổng giám đốc mới

Giảm thuế xăng dầu: Giải pháp tình thế kịp thời và nhân văn

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 10/4: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 3,5 triệu đồng/lượng