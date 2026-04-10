Chứng khoán

Khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý tạo thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn trái phiếu phát triển kinh doanh

Văn Tuấn

[email protected]
06:09 | 10/04/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang khẩn trương xây dựng nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để hướng dẫn Luật Chứng khoán sửa đổi và Luật Doanh nghiệp sửa đổi, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp huy động vốn trái phiếu để phát triển sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Thông tin về công tác quản lý thị trường tài chính và dịch vụ tài chính tại họp báo thường kỳ quý I/2026, Bộ Tài chính cho biết, về thị trường chứng khoán, tính đến ngày 31/3/2026, chỉ số VNIndex đạt 1.674,49 điểm, giảm 10,9% so với cuối tháng trước và giảm 6,2% so với cuối năm trước. Chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 250,98 điểm, giảm 4,5% so với cuối tháng trước và tăng 0,9% so với cuối năm trước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải thông tin tại họp báo. Ảnh: Mạnh Tuấn

Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM ngày 31/3/2026 đạt 9.683,53 nghìn tỷ đồng, giảm 2,9% so với cuối năm trước; tương đương 75,4% GDP ước tính năm 2025.

Trong tháng 3, giá trị giao dịch bình quân đạt 33.865 tỷ đồng/phiên, tăng 6,4% so với bình quân tháng trước. Tính từ đầu năm tới nay, giá trị giao dịch bình quân đạt 35.004 tỷ đồng/phiên, tăng 19,9% so với bình quân năm trước.

Về thị trường trái phiếu, 3 tháng đầu năm 2026, đã phát hành trên 80,1 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 16,0% kế hoạch cả năm (500 nghìn tỷ đồng). Kỳ hạn phát hành bình quân trái phiếu Chính phủ là 10,02 năm, tăng 0,23 năm so với bình quân cả năm 2025. Lãi suất phát hành bình quân trái phiếu Chính phủ đạt 4,06%/năm, tăng 0,8%/năm so với bình quân cả năm 2025 (3,26%/năm). Quy mô thị trường trái phiếu Chính phủ tính đến hết tháng 3 khoảng 2,67 triệu tỷ đồng, tương đương 20,8% GDP.

Theo Bộ Tài chính, lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 3/2026, có 10 doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với khối lượng khoảng 8,9 nghìn tỷ đồng, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm 2025. Khối lượng mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn là 4,3 nghìn tỷ đồng. Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tính đến tháng 3/2026 khoảng 1,17 triệu tỷ đồng, tương đương 9,1% GDP.

Về thị trường bảo hiểm, trong quý I/2026, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định với tổng doanh thu phí ước đạt 57,1 nghìn tỷ đồng, tăng 2,45% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư trở lại nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 1.001,4 nghìn tỷ đồng, tăng 13,05% so với cùng kỳ năm trước. Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 24,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,84% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản đạt ước đạt 1.150,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,43% so với cùng kỳ năm trước, tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 223,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,24% so với cùng kỳ năm trước, tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 752,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,55% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin thêm tại họp báo, ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, triển khai Luật Chứng khoán sửa đổi và Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Bộ Tài chính đang xây dựng nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để thay thế Nghị định 153/2020/NĐCP, Nghị định 65/2022/NĐ-CP và Nghị định 08/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán sửa đổi và Luật Doanh nghiệp sửa đổi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp huy động vốn trái phiếu để phát triển sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo hướng ngày càng công khai, minh bạch.

Song song với đó, các quy định liên quan đến chào bán trái phiếu ra công chúng cũng đang được rà soát, sửa đổi.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu xây dựng nghị định quy định việc chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án PPP. Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, Bộ Tài chính đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển cơ sở nhà đầu tư.

Mới đây nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định 85/2026/NĐ-CP, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 136/2026/TT-BTC sửa đổi Thông tư 98/2020/TT-BTC về hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán, bổ sung các quỹ trái phiếu và mở rộng hạn mức đầu tư.

Ông Bùi Hoàng Hải cho rằng, những điều chỉnh này góp phần cơ cấu lại nhà đầu tư theo hướng tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức, phù hợp với định hướng phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán bền vững.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, hiện nay, Bộ Tài chính đang chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẩn trương hoàn thiện các dự thảo nghị định liên quan, trong đó có nghị định sửa đổi quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, dự kiến trình Chính phủ xem xét trong thời gian gần nhất.

Cùng với đó, việc phát triển các sản phẩm mới như trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng, các quỹ đầu tư trái phiếu và hoàn thiện khung pháp lý cho các loại hình này cũng đang được thúc đẩy, nhằm tạo nền tảng cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển ổn định, hiệu quả trong dài hạn./.

Từ khóa:
Nghị định phát hành trái phiếu doanh nghiệp huy động vốn thị trường chứng khoán Vốn hóa thị trường cổ phiếu trái phiếu doanh nghiệp phát triển thị trường huy động vốn trái phiếu luật chứng khoán thị trường trái phiếu Phát triển kinh doanh

Bài liên quan

Quy mô thị trường trái phiếu đạt hơn 3,8 triệu tỷ đồng quý I/2026

Quy mô thị trường trái phiếu đạt hơn 3,8 triệu tỷ đồng quý I/2026

Chứng khoán Kỹ thương lên kế hoạch mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu tổng giá trị 1.000 tỷ đồng

Chứng khoán Kỹ thương lên kế hoạch mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu tổng giá trị 1.000 tỷ đồng

Chứng khoán ngày 8/4: Đón “sóng” nâng hạng, thị trường phủ kín sắc xanh tím

Chứng khoán ngày 8/4: Đón “sóng” nâng hạng, thị trường phủ kín sắc xanh tím

Dành cho bạn

“Mở khóa” nguồn lực phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

“Mở khóa” nguồn lực phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Phụ tải điện tăng sớm, hệ thống vẫn trong kiểm soát

Phụ tải điện tăng sớm, hệ thống vẫn trong kiểm soát

“Nâng chất” cho tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

“Nâng chất” cho tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

Gia Lai phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn di sản

Gia Lai phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn di sản

Tiếp tục xuất hiện lệnh giao dịch lớn của khối ngoại tại cổ phiếu Vinpearl

Tiếp tục xuất hiện lệnh giao dịch lớn của khối ngoại tại cổ phiếu Vinpearl

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục - khoản hỗ trợ thiết thực cho người dân

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục - khoản hỗ trợ thiết thực cho người dân

Đọc thêm

Chứng khoán phái sinh ngày 9/4: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, đặt cược vào xu hướng tăng

Chứng khoán phái sinh ngày 9/4: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, đặt cược vào xu hướng tăng

(TBTCO) - Dù giá hợp đồng tương lai giảm sâu hơn VN30-Index, trạng thái chênh lệch dương vẫn tiếp tục được duy trì. Các nhà giao dịch (trader) vẫn lạc quan về xu hướng của VN30 trong ngắn hạn.
Đầu tư chứng khoán - khi lợi thế không còn nằm ở tiếp cận thông tin sớm

Đầu tư chứng khoán - khi lợi thế không còn nằm ở tiếp cận thông tin sớm

(TBTCO) - Khi thị trường chứng khoán thay đổi ngày càng nhanh hơn, lợi thế cạnh tranh không còn nằm ở việc ai có thông tin sớm hơn, mà ở việc ai có tư duy hệ thống hơn, kỷ luật hơn và sẵn sàng học hỏi liên tục hơn.
Đại hội đồng cổ đông ACB: Lãnh đạo ACB lý giải chiến lược "ngược dòng", đặt mục tiêu lãi vượt 22.000 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông ACB: Lãnh đạo ACB lý giải chiến lược "ngược dòng", đặt mục tiêu lãi vượt 22.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Thông tin tại ĐHĐCĐ, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cho biết, ngân hàng đã lựa chọn hướng đi chiến lược có phần "ngược dòng", đó là chủ động chấp nhận "hy sinh" một phần lợi nhuận ngắn hạn, đây là sự tái phân bổ có chủ đích nhằm phát triển hài hòa. Năm 2026, ACB đặt mục tiêu lãi trước thuế cao kỷ lục 22.338 tỷ đồng; thành lập ACB Insurance và tiếp tục theo định hướng trở thành "Tập đoàn tài chính hiệu quả".
Chứng khoán ngày 9/4: Thị trường “hạ nhiệt”, VN-Index giảm sau nhịp tăng mạnh

Chứng khoán ngày 9/4: Thị trường “hạ nhiệt”, VN-Index giảm sau nhịp tăng mạnh

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (9/4), sau phiên bứt phá trước đó, thị trường có dấu hiệu chững lại khi tâm lý nhà đầu tư chuyển sang thận trọng hơn. Áp lực chốt lời gia tăng trên diện rộng khiến VN-Index điều chỉnh gần 20 điểm, dù xu hướng tăng vẫn chưa bị phá vỡ.
Đại hội đồng cổ đông Bảo hiểm MIC: Hướng tới top 3 thị phần, doanh thu nền tảng số tăng 128% quý I/2026

Đại hội đồng cổ đông Bảo hiểm MIC: Hướng tới top 3 thị phần, doanh thu nền tảng số tăng 128% quý I/2026

(TBTCO) - Năm 2026, MIC đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm tăng 30%, hướng tới top 3 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ. Thông tin từ ĐHĐCĐ Bảo hiểm MIC cho thấy, doanh thu phí bảo hiểm gốc quý I/2026 tăng 14%; doanh thu nền tảng số tăng 128%, dù MIC vừa chấm dứt hoạt động 23 công ty thành viên. Đồng thời, MIC đang tìm kiếm cổ đông chiến lược nhằm tăng cường năng lực tài chính và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.
Hoàn thiện cả cung và cầu để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển

Hoàn thiện cả cung và cầu để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển

(TBTCO) - Thực tế phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu hoàn thiện đồng bộ, từ khả năng định giá rủi ro, minh bạch thông tin của nhà đầu tư đến việc thiết kế cấu trúc huy động phù hợp của doanh nghiệp phát hành.
Nhựa Bình Minh đặt kế hoạch doanh thu hơn 6.000 tỷ đồng năm 2026

Nhựa Bình Minh đặt kế hoạch doanh thu hơn 6.000 tỷ đồng năm 2026

(TBTCO) - Nhựa Bình Minh đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 6.053 tỷ đồng, tăng gần 8% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.278 tỷ đồng.
FTSE xác nhận lộ trình nâng hạng: Một xu hướng lớn đang dần hình thành

FTSE xác nhận lộ trình nâng hạng: Một xu hướng lớn đang dần hình thành

(TBTCO) - Thông tin từ FTSE trong kỳ đánh giá vừa qua đã tạo hiệu ứng tâm lý tích cực lên thị trường. Tuy nhiên, theo ông Đỗ Bảo Ngọc - Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Kiến Thiết, điều quan trọng hơn là “một xu hướng lớn đang dần hình thành” khi rủi ro địa chính trị hạ nhiệt, góp phần cải thiện môi trường vĩ mô trong nước.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Ngày 10/4: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 10/4: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 10/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 10/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 10/4: Giá bạc biến động mạnh do xung đột ở Trung Đông và diễn biến lãi suất

Ngày 10/4: Giá bạc biến động mạnh do xung đột ở Trung Đông và diễn biến lãi suất

Ngày 10/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 10/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Kế hoạch đầu tư công 2026 – 2030: Giảm 30% dự án so với giai đoạn trước

Kế hoạch đầu tư công 2026 – 2030: Giảm 30% dự án so với giai đoạn trước

Ngưỡng 300g vàng, không khai báo khi nhập cảnh có thể vi phạm

Ngưỡng 300g vàng, không khai báo khi nhập cảnh có thể vi phạm

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +41.85
10/04 | +41.85 (6,824.66 +41.85 (+0.62%))
DJI +275.88
10/04 | +275.88 (48,185.80 +275.88 (+0.58%))
IXIC +187.42
10/04 | +187.42 (22,822.42 +187.42 (+0.83%))
NYA +32.67
10/04 | +32.67 (22,830.71 +32.67 (+0.14%))
XAX -92.66
10/04 | -92.66 (8,840.70 -92.66 (-1.04%))
BUK100P -1.16
10/04 | -1.16 (1,054.41 -1.16 (-0.11%))
RUT +15.85
10/04 | +15.85 (2,636.31 +15.85 (+0.60%))
VIX -1.55
10/04 | -1.55 (19.49 -1.55 (-7.37%))
FTSE -5.40
10/04 | -5.40 (10,603.48 -5.40 (-0.05%))
GDAXI -273.64
10/04 | -273.64 (23,806.99 -273.64 (-1.14%))
FCHI -18.07
10/04 | -18.07 (8,245.80 -18.07 (-0.22%))
STOXX50E -17.08
10/04 | -17.08 (5,896.29 -17.08 (-0.29%))
N100 +5.04
10/04 | +5.04 (1,825.62 +5.04 (+0.28%))
BFX +24.55
10/04 | +24.55 (5,417.26 +24.55 (+0.46%))
MOEX.ME -0.11
10/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -140.62
10/04 | -140.62 (25,752.40 -140.62 (-0.54%))
STI -18.97
10/04 | -18.97 (4,977.08 -18.97 (-0.38%))
AXJO +21.40
10/04 | +21.40 (8,973.20 +21.40 (+0.24%))
AORD +3.20
10/04 | +3.20 (9,168.90 +3.20 (+0.03%))
BSESN -931.25
10/04 | -931.25 (76,631.65 -931.25 (-1.20%))
JKSE +28.38
10/04 | +28.38 (7,307.59 +28.38 (+0.39%))
KLSE -10.07
10/04 | -10.07 (1,686.24 -10.07 (-0.59%))
NZ50 -23.55
10/04 | -23.55 (13,250.26 -23.55 (-0.18%))
KS11 -94.33
10/04 | -94.33 (5,778.01 -94.33 (-1.61%))
TWII +99.78
10/04 | +99.78 (34,861.16 +99.78 (+0.29%))
GSPTSE -142.86
10/04 | -142.86 (33,477.71 -142.86 (-0.42%))
BVSP +2,928.09
10/04 | +2,928.09 (195,129.25 +2,928.09 (+1.52%))
MXX +92.43
10/04 | +92.43 (70,314.19 +92.43 (+0.13%))
IPSA +99.93
10/04 | +99.93 (10,958.33 +99.93 (+0.92%))
MERV -11,578.25
10/04 | -11,578.25 (2,999,607.50 -11,578.25 (-0.38%))
TA125.TA +99.18
10/04 | +99.18 (4,255.83 +99.18 (+2.39%))
CASE30 +484.60
10/04 | +484.60 (49,078.60 +484.60 (+1.00%))
JN0U.JO -109.72
10/04 | -109.72 (7,212.70 -109.72 (-1.50%))
DX-Y.NYB -0.03
10/04 | -0.03 (98.79 -0.03 (-0.03%))
125904-USD-STRD -6.11
10/04 | -6.11 (2,719.13 -6.11 (-0.22%))
XDB +0.35
10/04 | +0.35 (134.37 +0.35 (+0.26%))
XDE +0.35
10/04 | +0.35 (117.00 +0.35 (+0.30%))
000001.SS -28.83
10/04 | -28.83 (3,966.17 -28.83 (-0.72%))
N225 -413.10
10/04 | -413.10 (55,895.32 -413.10 (-0.73%))
XDN -0.14
10/04 | -0.14 (62.90 -0.14 (-0.23%))
XDA +0.39
10/04 | +0.39 (70.83 +0.39 (+0.56%))