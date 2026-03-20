Kho bạc Nhà nước siết chặt an ninh mạng năm 2026

(TBTCO) - Trong bối cảnh rủi ro an ninh mạng ngày càng gia tăng, Kho bạc Nhà nước đã triển khai các giải pháp tổng thể nhằm bảo vệ hệ thống thông tin và dữ liệu tài chính. Quyết định số 836/QĐ-KBNN của Kho bạc Nhà nước phê duyệt Kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh mạng năm 2026 vừa được ban hành được xem là bước đi quan trọng, thể hiện rõ định hướng chủ động ứng phó và nâng cao năng lực tự vệ trên không gian số.

Chủ động hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực bảo mật toàn diện

Kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh mạng năm 2026 của Kho bạc Nhà nước (KBNN) được xây dựng trên cơ sở bám sát Chiến lược an ninh mạng quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030, với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ tuyệt đối an toàn hệ thống thông tin, duy trì hoạt động ổn định, liên tục của Kho bạc số và các dịch vụ giao dịch điện tử.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, KBNN đã xác định 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao trùm từ hoàn thiện cơ chế, chính sách đến triển khai các giải pháp công nghệ, hướng tới xây dựng hệ thống bảo mật đồng bộ, có khả năng thích ứng linh hoạt với các nguy cơ ngày càng tinh vi.

Công chức KBNN đang thực hiện rà soát các số liệu thanh toán ngân sách trên dịch vụ công trực tuyến của KBNN. Ảnh: Đức Thanh

Một điểm nhấn đáng chú ý trong kế hoạch năm 2026 là việc tiếp tục coi con người là yếu tố then chốt. Công tác đào tạo, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo mật được triển khai rộng khắp; đồng thời, KBNN đưa vào chương trình các mô hình bảo mật hiện đại như Zero Trust và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong bảo vệ hệ thống.

Song song với đó, các chương trình đào tạo chuyên sâu cũng sẽ được KBNN tổ chức cho cán bộ tại cả trung ương và địa phương, bảo đảm mỗi cá nhân trong hệ thống đều có khả năng chủ động nhận diện và xử lý rủi ro an ninh mạng.

Về thể chế, KBNN sẽ rà soát, cập nhật toàn diện các quy chế, quy định nội bộ liên quan đến an toàn, an ninh mạng, thay thế các quy định không còn phù hợp. Bộ phận chuyên trách bảo mật cũng được kiện toàn theo hướng độc lập với bộ phận vận hành hệ thống thông tin, đáp ứng yêu cầu tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14423:2025.

Đồng thời, KBNN triển khai xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ hệ thống thông tin, tiến tới xác định cấp độ an toàn cho từng hệ thống và áp dụng phương án bảo vệ tương ứng, với mục tiêu 100% hệ thống thông tin được bảo vệ đầy đủ theo cấp độ đã được phê duyệt.

Tăng cường giám sát, sẵn sàng ứng phó, bảo đảm vận hành Kho bạc số an toàn

Tại Quyết định số 836/QĐ-KBNN phê duyệt Kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh mạng tổng thể năm 2026, KBNN còn chú trọng nâng cao năng lực phản ứng trước các tình huống mất an toàn thông tin. Theo đó, dự kiến trong tháng 8/2026, một cuộc diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố đối với hệ thống thông tin cấp độ 4 sẽ được tổ chức nhằm kiểm tra khả năng phối hợp và xử lý tình huống thực tế.

Các giải pháp kỹ thuật cũng được KBNN đưa ra kế hoạch triển khai đồng bộ, trong đó có tăng cường phòng, chống mã độc và kết nối, chia sẻ dữ liệu giám sát an toàn thông tin với Bộ Tài chính. Công tác giám sát hệ thống được thực hiện liên tục 24/7, kết hợp với kiểm tra, đánh giá định kỳ để kịp thời phát hiện, xử lý rủi ro.

Bên cạnh đó, KBNN chú trọng bảo vệ dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu cá nhân, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin./.