Kịch bản kết nối đường sắt quốc gia qua Hà Nội

12:00 | 01/04/2026
(TBTCO) - Việc triển khai sớm 2 dự án đường sắt quốc gia qua khu vực phía Nam TP. Hà Nội với tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng không chỉ góp phần gỡ khó cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, mà còn giúp giải bài toán ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường tại Thủ đô.
Phương án thay thế

Bài toán liên quan đến việc duy trì tính kết nối của các tuyến đường sắt quốc gia khu vực Hà Nội sẽ có lời giải, nếu triển khai phương án đầu tư hạ tầng thay thế để bàn giao tuyến đường sắt hiện hữu cho chính quyền Thủ đô - phương án đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các địa phương liên quan.

Cuối tuần trước, Bộ Xây dựng có Công văn số 4660/BXD-KHTC gửi UBND TP. Hà Nội, UBND tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh Hưng Yên và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giao cơ quan chủ quản thực hiện một số dự án đường sắt quốc gia khu vực TP. Hà Nội.

Kịch bản kết nối đường sắt quốc gia qua Hà Nội
Khu đầu mối đường sắt Hà Nội với "trái tim" là ga Hà Nội mỗi năm vận chuyển khoảng 3 triệu lượt hành khách và 2,9 triệu tấn hàng hóa.

Điểm nhấn quan trọng trong phương án đề xuất của Bộ Xây dựng là kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP. Hà Nội làm cơ quan chủ quản đầu tư thực hiện 2 dự án: dự án Đường sắt vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn và dự án Cải dịch tuyến đường sắt đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi, kết hợp xây dựng mới ga Thường Tín và Trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia theo Luật Đầu tư công, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương.

Cụ thể, dự án Đường sắt vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn có điểm đầu tại Tổ hợp ga Ngọc Hồi, điểm cuối tại ga Kim Sơn, đi qua địa bàn TP. Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên. Tuyến chính dài khoảng 31,3 km, tuyến nhánh dài 10,3 km; giai đoạn I đầu tư theo tiêu chuẩn đường đôi, gồm 1 đường khổ 1.435 mm và 1 đường khổ 1.000 mm; tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 25.675 tỷ đồng.

Quy mô, chức năng các khu ga chính khu vực đầu mối Hà Nội

- Ga Hà Nội: diện tích 12,61 ha, là ga đầu mối hành khách, giữ vai trò là ga trung tâm kết nối các tuyến đường sắt quốc gia thành một mạng lưới đường sắt hoàn chỉnh, thông suốt cả các khu vực phía Bắc với các tỉnh miền Trung, miền Nam. Ga Hà Nội hiện cũng là Trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia.

- Ga Giáp Bát: ga đầu mối hàng hóa phía Nam, diện tích 11,02 ha, có chức năng lập tàu, giải thể tàu, đón gửi tàu hàng, đón gửi tàu khách; kiểm tra, sửa chữa nhỏ đầu máy, toa xe…

- Ga Gia Lâm: ga đầu mối hành khách phía Bắc, diện tích 13,09 ha, có chức năng lập tàu, giải thể tàu, đón gửi tàu khách các tuyến đường sắt quốc gia và liên vận quốc tế; kiểm tra đầu máy, toa xe…

- Ga Yên Viên: ga đầu mối hàng hóa phía Bắc, diện tích 22,92 ha, có chức năng lập tàu, giải thể tàu, đón gửi tàu hàng, đón gửi tàu khách; kiểm tra, sửa chữa nhỏ đầu máy, toa xe…

Trong khi đó, dự án Cải dịch tuyến đường sắt đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi, kết hợp xây dựng mới ga Thường Tín và Trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia, được triển khai trên địa bàn TP. Hà Nội, với điểm đầu tại tổ hợp ga Ngọc Hồi và điểm cuối tại ga Phú Xuyên mới. Các hạng mục chính gồm xây dựng tuyến đường sắt dài khoảng 26,5 km, đầu tư theo tiêu chuẩn đường đơn, khổ 1.000 mm; 2 ga mới; các hạng mục xí nghiệp toa xe, đầu máy; Trung tâm điều hành đặt tại ga Thường Tín. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 11.523 tỷ đồng.

Cả 2 dự án trên đều đã có trong quy hoạch, đang được rà soát, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Để kịp hoàn thành 2 dự án nêu trên vào năm 2028, Bộ Xây dựng và UBND TP. Hà Nội thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP. Hà Nội làm cơ quan chủ quản đầu tư, nhằm áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Luật Thủ đô và Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

“Sau khi các dự án hoàn thành, Bộ Xây dựng sẽ tiếp nhận để quản lý, vận hành khai thác, đồng thời bàn giao hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn Yên Viên - Ngọc Hồi cho TP. Hà Nội quản lý, sử dụng” - đại diện Bộ Xây dựng cho biết.

Duy trì tính kết nối

Trước đó, tại Công văn số 937/UBND-ĐT ngày 6/3/2026, UBND TP. Hà Nội đã đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu phương án bàn giao toàn bộ tuyến đường sắt hiện hữu đoạn Yên Viên - Ngọc Hồi, phục vụ các dự án chỉnh trang, tái thiết đô thị khu vực phía Nam như trục không gian Quốc lộ 1, Khu đô thị thể thao Olympic và các tuyến đường sắt đô thị số 1, số 6.

Cần lưu ý rằng, hai tuyến đường sắt đô thị số 1, số 6 đều đi trùng hành lang với các tuyến đường sắt quốc gia hiện hữu, bao gồm đoạn Ngọc Hồi - Yên Viên thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam, tuyến Hà Nội - Lạng Sơn, tuyến Bắc Hồng - Văn Điển.

Do đó, việc đầu tư tuyến đường sắt vành đai phía Đông Ngọc Hồi - Kim Sơn và cải dịch tuyến đường sắt hiện hữu đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi là yêu cầu cần thiết, nhằm bảo đảm duy trì hoạt động vận tải đường sắt quốc gia, đồng thời tạo điều kiện để TP. Hà Nội triển khai các tuyến đường sắt đô thị từ năm 2028.

“Phương án này sẽ giúp duy trì tính liền mạch của các tuyến đường sắt quốc gia qua khu vực Hà Nội, đồng thời mở ra dư địa để Thủ đô tái cấu trúc tổ chức vận tải theo hướng hiện đại, góp phần giải quyết căn cơ các vấn đề ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường và ngập úng tại khu vực phía Nam” - đại diện Bộ Xây dựng cho biết.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, nếu triển khai phương án bàn giao tuyến Yên Viên - Ngọc Hồi ngay cho UBND TP. Hà Nội mà chưa có các công trình thay thế, toàn bộ các tuyến đường sắt quốc gia qua khu đầu mối Hà Nội, trong đó có trục Bắc - Nam, sẽ phải dừng tàu tại ga Ngọc Hồi và tổ chức trung chuyển tại ga Yên Viên.

“Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu đi lại của người dân, mà còn khiến Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các doanh nghiệp trong ngành đối mặt với nguy cơ khó khăn nghiêm trọng, thậm chí phá sản” - ông Nguyễn Chính Nam - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết.

Kịch bản kết nối đường sắt quốc gia qua Hà Nội
Đồ họa: Phương Anh
Bài liên quan

GRDP của Hà Nội tăng 7,87% trong quý I/2026

GRDP của Hà Nội tăng 7,87% trong quý I/2026

Hà Nội vận hành chính thức hệ thống quản lý an toàn thực phẩm từ ngày 15/4

Hà Nội vận hành chính thức hệ thống quản lý an toàn thực phẩm từ ngày 15/4

Hà Nội: Cải cách hành chính chuyển biến mạnh, mức hài lòng tăng cao

Hà Nội: Cải cách hành chính chuyển biến mạnh, mức hài lòng tăng cao

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

TP. Hồ Chí Minh sắp đấu giá 50 khu đất, trong đó có 8 khu tại Thủ Thiêm

TP. Hồ Chí Minh sắp đấu giá 50 khu đất, trong đó có 8 khu tại Thủ Thiêm

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh dự kiến đấu giá 50 khu, lô đất trong năm 2026, trong đó có 8 lô tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 42 khu khác.
Sacombank "siết nợ" Bamboo Airways, thu giữ 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở của FLC

Sacombank "siết nợ" Bamboo Airways, thu giữ 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở của FLC

(TBTCO) - Phòng xử lý nợ - Khối Quản trị rủi ro thuộc ngân hàng Sacombank vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm khoản nợ xấu của Bamboo Airways. Tài sản bảo đảm là 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại dự án ở Gia Lai, thuộc sở hữu Tập đoàn FLC. Ngân hàng sẽ tiến hành thu giữ từ 22/4 đến 22/6/2026.
Xác lập vị thế mới cho Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

Xác lập vị thế mới cho Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

(TBTCO) - Việc từng bước trở thành đầu mối giao thông quan trọng và trung tâm công nghiệp hàng không quy mô lớn sẽ giúp Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) phát huy trọn vẹn tiềm năng của một sân bay lớn được đầu tư hiện đại, bài bản.
“Nam tiến” dự án bất động sản 85ha tại Tây Ninh, hệ sinh thái BIM Group có gì?

“Nam tiến” dự án bất động sản 85ha tại Tây Ninh, hệ sinh thái BIM Group có gì?

(TBTCO) - BIM Land (Thành viên Tập đoàn BIM) vừa chính thức khởi công dự án Thanh Phú Centre Point tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Sự kiện này đánh dấu hiện diện của BIM Group trong bản đồ thị trường bất động sản phía Nam. Ngoài bất động sản, hệ sinh thái của BIM Group còn dựa thêm trên 3 trụ cột chính.
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn 2075

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn 2075

(TBTCO) - Ngày 2/4/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 606/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.
Novaland đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục lên đến 22.715 tỷ đồng trong năm 2026

Novaland đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục lên đến 22.715 tỷ đồng trong năm 2026

(TBTCO) - Trong năm 2026, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần 2026 đạt 22.715 tỷ đồng, tăng 3,26 lần so với kết quả thực hiện năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng và không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2026.
Công nghiệp Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới

Công nghiệp Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới

Bước vào năm 2026 với nền tảng kinh tế vững chắc hơn và cơ cấu công nghiệp ngày càng đa dạng, Việt Nam đang chuyển dịch từ mô hình sản xuất dựa trên chi phí sang mở rộng quy mô, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị.
Tây Ninh: Khu công nghiệp Trần Anh - Tân Phú được phép tăng thêm gần 157 ha

Tây Ninh: Khu công nghiệp Trần Anh - Tân Phú được phép tăng thêm gần 157 ha

(TBTCO) - Ngày 1/4/2026, UBND tỉnh Tây Ninh đã chính thức ban hành Quyết định số 5568/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho dự án Khu công nghiệp (KCN) Trần Anh - Tân Phú giai đoạn 2. Đây là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy hạ tầng công nghiệp và thu hút đầu tư tại địa phương.
Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn