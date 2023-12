Kiểm soát, thanh toán qua Kho bạc Nhà nước trên 1,3 triệu tỷ đồng trong năm 2023

Tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại Bám sát dự toán thu NSNN năm 2023, KBNN các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách. Các đơn vị kho bạc mở rộng công tác phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại (NHTM), góp phần tập trung nhanh nguồn thu NSNN, hỗ trợ người nộp thuế và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với KBNN. Trong năm 2023, KBNN đã tiếp tục triển khai mở rộng tài khoản chuyên thu cho các đơn vị KBNN và ký thỏa thuận phối hợp thu với các NHTM (nâng tổng số hệ thống NHTM nơi KBNN mở tài khoản chuyên thu là 17 đơn vị và tổng số hệ thống NHTM đã ký thỏa thuận phối hợp thu với KBNN là 20 đơn vị); thí điểm mở tài khoản thanh toán bằng VNĐ với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt; mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Tính đến hết ngày 30/11/2023, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt 1.554.156 tỷ đồng, bằng 95,89% so với dự toán năm 2023 được giao, trong đó: thu ngân sách trung ương đạt 97,66% so với dự toán; thu ngân sách địa phương đạt 93,87% so với dự toán.