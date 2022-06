Đảm bảo an sinh xã hội đối với người nghèo, người yếu thế Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, giải pháp đảm bảo an sinh xã hội đối với người nghèo, người yếu thế trong xã hội thời điểm này là cần thiết, bởi thời gian vừa qua, người nghèo, người yếu thế trong xã hội đã gặp phải nhiều khó khăn do dịch Covid-19. Việc thực hiện các giải pháp an sinh xã hội cần đơn giản, để người nghèo, người yếu thế dễ tiếp cận.