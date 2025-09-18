(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành hai quyết định quan trọng triển khai cơ chế thử nghiệm cho vay ngang hàng (P2P Lending). Theo đó, mỗi khách hàng được vay tối đa 100 triệu đồng tại một nền tảng và không quá 400 triệu đồng trên tất cả nền tảng; đồng thời phải báo cáo thông tin tín dụng lên CIC.

Để triển khai việc thử nghiệm giải pháp cho vay ngang hàng (P2P lending) theo quy định tại Nghị định số 94/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành hai quyết định trong việc tạo lập môi trường, điều kiện thử nghiệm đối với giải pháp cho vay ngang hàng.

Việc ban hành hai quyết định này khẳng định sự sẵn sàng của Ngân hàng Nhà nước trong việc đồng hành cùng các tổ chức công nghệ tài chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tài chính toàn diện trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam, nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát rủi ro.

P2P lending bước vào cơ chế thử nghiệm với hạn mức 400 triệu đồng và phải kết nối CIC. Ảnh minh hoạ.

"Hai quyết định này là cơ sở pháp lý quan trọng tạo điều kiện để các tổ chức có nhu cầu đăng ký tham gia cơ chế thử nghiệm có thể chủ động nghiên cứu, xây dựng, chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật và năng lực quản trị, vận hành giải pháp cho vay ngang hàng an toàn, hiệu quả" - Ngân hàng Nhà nước cho biết.

Cụ thể, Quyết định số 2866/QĐ-NHNN ngày 22/7/2025 quy định, về dư nợ tối đa đối với một khách hàng vay tại một giải pháp cho vay ngang hàng là 100 triệu đồng; đồng thời, thiết lập giới hạn đối với tổng dư nợ của khách hàng tại tất cả các giải pháp cho vay ngang hàng cùng tham gia cơ chế thử nghiệm có kiểm soát là 400 triệu đồng.

“Quy định này nhằm đảm bảo thống nhất chung nguyên tắc quản trị rủi ro, phù hợp với tính chất thí điểm của cơ chế thử nghiệm, đồng thời giới hạn tổn thất tài chính đối với cả bên cho vay và người đi vay, góp phần ổn định hệ thống tài chính” - Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Cùng với đó, Quyết định số 2970/QĐ-NHNN ngày 11/8/2025 ban hành quy định hướng dẫn về việc kết nối, báo cáo và kiểm tra thông tin tín dụng của khách hàng giữa các công ty cho vay ngang hàng và Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC).

Quyết định này quy định cụ thể về điều kiện kỹ thuật đề thực hiện kết nối với CIC, danh mục chỉ tiêu, thời hạn và tần suất cung cấp, quyền và nghĩa vụ của công ty tham gia cơ chế thử nghiệm khi kết nối với CIC.

"Việc tham gia hệ thống thông tin tín dụng sẽ giúp các công ty cho vay ngang hàng tham gia cơ chế thử nghiệm có cơ sở quản lý dư nợ tối đa của 1 khách hàng tại nền tảng của mình, cũng như toàn bộ các nền tảng theo quy định; đồng thời, có thể có thêm thông tin về bên đi vay để cung cấp cho bên cho vay (khi được sự chấp thuận của bên đi vay theo quy định pháp luật hiện hành), góp phần nâng cao chất lượng khoản vay" - Ngân hàng Nhà nước thông tin.

Theo đó, trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy chứng nhận tham gia cơ chế thử nghiệm cho công ty cho vay ngang hàng, CIC gửi thông báo cho công ty cho vay ngang hàng thực hiện ký kết hợp đồng để tham gia hoạt động thông tin tín dụng.

Điều 5 Quyết định số 2970/QĐ-NHNN nêu rõ, công ty cho vay ngang hàng phải báo cáo cho CIC các thông tin tín dụng về bên đi vay và bên cho vay tại giải pháp cho vay ngang hàng do công ty cung cấp, bao gồm: thông tin định danh về bên đi vay và thông tin các hợp đồng vay.

Theo đó, thông tin định danh đối với cá nhân gồm: họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân, số điện thoại. Đối với pháp nhân gồm: tên, mã số doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, số định danh cá nhân của người đại diện theo pháp luật là người có quốc tịch Việt Nam hoặc số hộ chiếu nếu là người nước ngoài.

Thông tin các hợp đồng vay cần cung cấp gồm: số hợp đồng; ngày ký kết; ngày kết thúc; lãi suất; trạng thái tài sản bảo đảm với giá trị báo cáo 0 - không, 1 - có, số dư nợ, tình trạng dư nợ với giá trị báo cáo: 1 - thanh toán đúng hạn hoặc quá hạn dưới 10 ngày, 2 - quá hạn từ 10 đến 90 ngày, 3 - quá hạn từ 91 đến 180 ngày, 4 - quá hạn từ 181 đến 360 ngày, 5 - quá hạn trên 360 ngày, cùng số tiền lãi chậm trả thực tế; thông tin tổng dư nợ trên tất cả các hợp đồng vay tại giải pháp cho vay ngang hàng do công ty cung cấp; thông tin bên cho vay tương ứng với từng hợp đồng vay./.