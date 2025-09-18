(TBTCO) - Góp ý vào dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), nhiều Đoàn đại biểu Quốc hội bày tỏ quan điểm ủng hộ nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng. Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh hỗ trợ trực tiếp người lao động, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

382 văn bản tham gia ý kiến

Sau thời gian lấy ý kiến góp ý dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Tài chính đã nhận được 382 văn bản tham gia ý kiến. Trong đó có ý kiến của 18/34 Đoàn đại biểu Quốc hội; 17/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 22/34 địa phương; 325 ý kiến của hiệp hội, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân gửi văn bản trực tiếp hoặc gửi ý kiến tham gia qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Ghi nhận các ý kiến góp ý, Bộ Tài chính cho biết, có 15 đơn vị nhất trí hoàn toàn (4 Đoàn đại biểu Quốc hội; 2 Bộ, ngành; 9 tỉnh, thành phố); một số ý kiến khác cơ bản nhất trí, tham gia ý kiến về kết cấu, câu chữ cho phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các ý kiến còn lại đã được Bộ Tài chính giải trình, tiếp thu đầy đủ.

Nâng mức giảm trừ gia cảnh hỗ trợ trực tiếp người lao động. Ảnh: TL

Với 2 đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh của Bộ Tài chính, nhiều Đoàn đại biểu Quốc hội bày tỏ quan điểm lựa chọn phương án 2 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, với lý do phương án này thể hiện tính hợp lý, công bằng và phù hợp hơn với thực tiễn đời sống người dân.

Cụ thể, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau cho rằng, phương án 2 sẽ giúp giảm nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế, tăng thu nhập tích lũy, kích thích chi tiêu hộ gia đình, gián tiếp giúp tăng nguồn thu ngân sách từ các sắc thuế tiêu dùng khác.

Nhiều ý kiến chuyên gia kinh tế cho rằng, việc điều chỉnh giảm trừ gia cảnh lần này không chỉ hỗ trợ trực tiếp người lao động, mà còn tạo sự đồng thuận xã hội và đảm bảo tính công bằng trong chính sách thuế.

Bên cạnh đó, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Lai Châu, Tuyên Quang, Sơn La, Cao Bằng, Vĩnh Long… đều thống nhất lựa chọn phương án 2, với mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế tăng từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm) và cho mỗi người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Theo phân tích của các Đoàn đại biểu Quốc hội, việc điều chỉnh theo phương án 2 phù hợp với tốc độ tăng GDP bình quân đầu người, đồng thời bù đắp được phần hụt thu ngân sách nhờ sự gia tăng các nguồn thu khác khi thu nhập khả dụng của người dân tăng. Thực tế, từ năm 2020 đến nay, mức giảm trừ gia cảnh chưa được điều chỉnh, trong khi giá cả hàng hóa, dịch vụ thiết yếu liên tục tăng, làm giảm sức mua của đồng tiền.

Đề xuất làm rõ ngưỡng thu nhập chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh

Bên cạnh các ý kiến góp ý cho mức giảm trừ gia cảnh, một số ý kiến đề nghị Ban soạn thảo làm rõ một số vấn đề liên quan đến thu nhập chịu thuế (Điều 3 dự thảo Luật), đặc biệt là các đề xuất về ngưỡng chịu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Giải trình cho các ý kiến góp ý về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Tài chính cho biết, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho người nộp thuế, từ ngày 1/1/2015, Luật số 71/2014/QH13 quy định hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu từng ngành nghề. Tỷ lệ này được xây dựng trên cơ sở tính gộp thu nhập chịu thuế và thuế suất trước đây, bảo đảm số thuế phải nộp không chênh lệch nhiều so với phương pháp tính theo thu nhập.

Mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh là 200 triệu đồng/năm. Ảnh: TL

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhỏ, nếu có doanh thu trên 200 triệu đồng/năm thì số thuế phải nộp cũng không lớn. Cụ thể: phân phối, cung cấp hàng hoá 0,5%; dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 2% (riêng cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, xổ số, đa cấp là 5%); sản xuất, vận tải, dịch vụ gắn với hàng hoá và xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 1,5%; các hoạt động kinh doanh khác 1%.

Ngoài ra, để khuyến khích hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 vừa được Quốc hội thông qua đã bổ sung nhiều chính sách ưu đãi: miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu, áp dụng thuế suất 15% với doanh nghiệp có doanh thu không quá 3 tỷ đồng/năm, 17% với doanh nghiệp có doanh thu từ trên 3 tỷ đến không quá 50 tỷ đồng/năm.

Trước đó, ngày 26/11/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15, trong đó điều chỉnh mức doanh thu không chịu thuế, nâng từ 100 triệu đồng/năm lên 200 triệu đồng/năm (tăng 100%). Mức này cao hơn tổng giảm trừ gia cảnh hiện hành cho người nộp thuế và người phụ thuộc trong một năm (11 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc, tương đương 184,8 triệu đồng/năm).

Đồng thời, Điều 17 Luật Thuế giá trị gia tăng cũng sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân, quy định mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 200 triệu đồng/năm, nhằm bảo đảm sự đồng bộ giữa hai luật. Các điều chỉnh này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Nhằm bảo đảm sự đồng bộ giữa hai luật, dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) đang được xây dựng trên cơ sở mức 200 triệu đồng/năm; đồng thời giao Chính phủ thẩm quyền quy định và điều chỉnh mức này phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn./.