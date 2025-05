Kon Tum giải ngân vốn đầu tư công đạt 18% kế hoạch

(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm 2025, tỉnh Kon Tum đã giải ngân vốn đầu tư công được khoảng 433,579 tỷ đồng, đạt khoảng 18% so với kế hoạch vốn trung ương giao.

Ông Phan Văn Tùng, Giám đốc Sở Tài chính Kon Tum cho biết, 4 tháng đầu năm 2025 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.184 tỷ đồng, đạt 36,0% dự toán trung ương giao và đạt 23,7% dự toán địa phương giao; chi ngân sách địa phương ước thực hiện 4 tháng là 4.857 tỷ đồng, đạt 35,1% so với nhiệm vụ chi và bằng 124,4% so cùng kỳ năm trước.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, ông Tùng cho hay, tính đến ngày 20/4/2025, toàn tỉnh đã giải ngân được khoảng 433,579 tỷ đồng, đạt khoảng 18% so với kế hoạch vốn trung ương giao.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4/2025 ước tăng 9,5% so với cùng kỳ. Các sản phẩm công nghiệp ước thực hiện 4 tháng năm 2025 có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ 4 tháng đầu năm ước đạt 10.828,61 tỷ đồng, tăng 16,11% so với cùng kỳ...

Tổng Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 được Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum là 2.434,977 tỷ đồng, gồm nguồn vốn ngân sách địa phương là 982,090 tỷ đồng và ngân sách trung ương là 1.452,887 tỷ đồng. Qua rà soát tình hình thực tế các nguồn thu của địa phương, tỉnh Kon Tum đã giao Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 là 3.956,954 tỷ đồng, gồm nguồn ngân sách địa phương là 2.504,067 tỷ đồng và nguồn ngân sách trung ương là 1.452,887 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Do đó, ông Lê Ngọc Tuấn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo nhà thầu đẩy mạnh thi công xây dựng công trình, kịp thời, xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư… phấn đấu đến hết niên độ giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao đầu năm.