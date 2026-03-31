Kỳ 1: Chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

15:26 | 31/03/2026
(TBTCO) - Chứng chỉ quỹ IFNPVI được chào bán với giá 10.000 đồng/đơn vị, nhận đăng ký mua từ ngày 1/4 đến 1/6/2026.
Ngày 23/3/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 54/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản IFNPVI do Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI quản lý. Đây là quỹ mở, có tên tiếng Anh là IFNPVI Liquidity Bond Investment Fund, với ngân hàng giám sát là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Theo nội dung đăng ký, quỹ có vốn huy động tối thiểu 50 tỷ đồng, mệnh giá chứng chỉ quỹ là 10.000 đồng. Số lượng chứng chỉ quỹ chào bán không giới hạn, trong đó mức chào bán tối thiểu là 5 triệu chứng chỉ quỹ. Giá chào bán bằng mệnh giá, tương ứng 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ và không thu phí phát hành. Giá trị đăng ký mua tối thiểu là 50 chứng chỉ quỹ, tương đương 500.000 đồng.

Thời hạn hiệu lực của đợt chào bán kéo dài 90 ngày, từ ngày 23/3/2026 đến ngày 21/6/2026. Thời gian nhận đăng ký mua và thanh toán từ ngày 1/4/2026 đến ngày 1/6/2026. Nhà đầu tư có thể đăng ký mua tại trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI, tầng 22, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Việc thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của quỹ mở tại ngân hàng giám sát là BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nội dung chuyển khoản theo hướng dẫn của đơn vị phát hành. Công ty quản lý quỹ chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin công bố.

Kỳ 3: PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Kỳ 2: PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15. Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất quy định về thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.
(TBTCO) - Chứng chỉ quỹ IFNPVI được chào bán với giá 10.000 đồng/đơn vị, nhận đăng ký mua từ ngày 1/4 đến 20/5/2026.
(TBTCO) - Trong bối cảnh các tiêu chuẩn ESG (môi trường - xã hội - quản trị) ngày càng được đẩy mạnh triển khai, bài toán nhân lực đang nổi lên như một trong những "điểm nghẽn" lớn đối với doanh nghiệp. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường vốn.
(TBTCO) - Thu nhập từ lợi tức được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư bất động sản nằm trong nhóm được đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cá nhân tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
(TBTCO) - Ngày 30/3/2026, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet Air (Vietjet; HOSE: VJC) công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực, hiệu quả vận hành được củng cố và nền tảng tài chính tiếp tục duy trì an toàn, tạo đà cho chiến lược mở rộng quốc tế.
(TBTCO) - Giao dịch trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp tăng đáng kể trong tuần qua, với tổng giá trị đạt gần 97,6 nghìn tỷ đồng.
(TBTCO) - Năm 2025, Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh ghi nhận doanh thu tăng hơn 34% và lợi nhuận sau thuế tăng hơn 135% so với năm 2024.
(TBTCO) - Trái với sự thận trọng trên thị trường cơ sở, giao dịch lại trở nên sôi động hơn trên thị trường phái sinh trong ngày 30/3. Khối lượng giao dịch riêng hợp đồng tương lai kỳ hạn gần nhất được chuyển nhượng hơn 296.000 hợp đồng.
