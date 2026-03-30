Kỳ 2: PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

09:09 | 30/03/2026
(TBTCO) - Chứng chỉ quỹ IFNPVI được chào bán với giá 10.000 đồng/đơn vị, nhận đăng ký mua từ ngày 1/4 đến 20/5/2026.
Ngày 23/3/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 54/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản IFNPVI do Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI (PVI AM) quản lý. Đây là quỹ mở, có tên tiếng Anh là IFNPVI Liquidity Bond Investment Fund, với ngân hàng giám sát là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Theo nội dung đăng ký, quỹ có vốn huy động tối thiểu 50 tỷ đồng, mệnh giá chứng chỉ quỹ là 10.000 đồng. Số lượng chứng chỉ quỹ chào bán không giới hạn, trong đó mức chào bán tối thiểu là 5 triệu chứng chỉ quỹ. Giá chào bán bằng mệnh giá, tương ứng 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ và không thu phí phát hành. Giá trị đăng ký mua tối thiểu là 50 chứng chỉ quỹ, tương đương 500.000 đồng.

Thời hạn hiệu lực của đợt chào bán kéo dài 90 ngày, từ ngày 23/3/2026 đến ngày 21/6/2026. Thời gian nhận đăng ký mua và thanh toán từ ngày 1/4/2026 đến ngày 20/5/2026. Nhà đầu tư có thể đăng ký mua tại trụ sở PVI AM, tầng 22, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Hà Nội.

Việc thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của quỹ mở tại ngân hàng giám sát là BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nội dung chuyển khoản theo hướng dẫn của đơn vị phát hành. Công ty quản lý quỹ chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin công bố.

Thu Hương
Kỳ 1: PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Tăng "sức đề kháng" an ninh năng lượng trước biến động Trung Đông

Giảm thuế - giải pháp kịp thời bình ổn giá xăng dầu trong nước

Petrolimex Aviation đảm bảo nguồn cung Jet A1 liên tục, ứng phó linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động

Kiên trì mục tiêu tăng trưởng cao: Tuyên ngôn về khát vọng bứt phá của dân tộc

Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm

Chứng khoán tuần mới 30/3 - 3/4: Quán tính tăng còn, song áp lực từ vĩ mô và địa chính trị vẫn hiện hữu

Thị trường chứng khoán đã hồi phục trở lại trong tuần qua. Tuy vậy, theo các chuyên gia, câu chuyện áp lực tỷ giá và thanh khoản hệ thống ngân hàng cùng sự bất định tại điểm nóng xung đột có thể vẫn là các yếu tố tác động đến thị trường.
Đổi mới, cải cách, nâng tầm thị trường chứng khoán trong kỷ nguyên tăng trưởng mới

Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao, thị trường chứng khoán đang được kỳ vọng đảm đương vai trò trụ cột trong huy động và phân bổ nguồn lực. Tuy nhiên, để đáp ứng sứ mệnh này, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng quy mô, mà là đổi mới tư duy, cải cách mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thị trường theo các chuẩn mực quốc tế.
Loạt doanh nghiệp bị xử phạt vì vi phạm công bố thông tin trái phiếu

(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với nhiều doanh nghiệp do không tuân thủ quy định về công bố thông tin, đặc biệt liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp.
Bối cảnh mới yêu cầu khả năng thích ứng cao hơn đối với nhà đầu tư chứng khoán

(TBTCO) - Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng, sau giai đoạn tăng trưởng tương đối ổn định, những xung lực mới xuất hiện trong tháng 3/2026 đang buộc nhà đầu tư phải điều chỉnh chiến lược theo hướng thận trọng hơn, trong bối cảnh rủi ro bên ngoài gia tăng và khó lường.
Hai doanh nghiệp "họ dầu khí" bị xử phạt

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu khí do không tuân thủ quy định về công bố thông tin.
Chứng khoán phái sinh ngày 27/3: Dòng tiền quay lại mở thêm vị thế, VN30 vượt mốc tâm lý 1.800 điểm

(TBTCO) - Sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh. Nhà đầu tư gia tăng vị thế nắm giữ qua đêm với khối lượng mở (OI) vượt 40.000 hợp đồng.
Khối ngoại thu hẹp bán ròng, gom thêm cổ phiếu Hòa Phát

(TBTCO) - Cổ phiếu của "ông lớn" ngành thép Hòa Phát (HPG) là tâm điểm giải ngân của khối ngoại hôm nay. Phần lớn cổ phiếu trong top mua ròng đều đóng cửa trong sắc xanh.
Chứng khoán ngày 27/3: Nhóm bất động sản thu hút dòng tiền, VN-Index tiếp tục nhịp phục hồi tích cực

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (27/3) ghi nhận tín hiệu tích cực khi lực cầu chủ động quay trở lại. Lực cầu không chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu trụ mà còn lan rộng sang bất động sản và nhiều nhóm ngành khác. Nhờ đó, VN-Index bật tăng mạnh hơn 28 điểm, xóa bỏ tín hiệu tiêu cực trước đó và mở ra kỳ vọng về nhịp hồi phục bền vững hơn.
Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026: Quyết liệt, tăng tốc để về đích đúng hạn

Tăng "sức đề kháng" an ninh năng lượng trước biến động Trung Đông

Giảm thuế - giải pháp kịp thời bình ổn giá xăng dầu trong nước

Petrolimex Aviation đảm bảo nguồn cung Jet A1 liên tục, ứng phó linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động

Kiên trì mục tiêu tăng trưởng cao: Tuyên ngôn về khát vọng bứt phá của dân tộc

Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm

Kỳ 2: PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Mở "luồng xanh, luồng ưu tiên", cú hích để nhà ở xã hội TP. Hồ Chí Minh phát triển

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8%

Tỷ giá USD hôm nay (28/3): DXY vượt 100 điểm, tỷ giá USD tự do tăng vọt áp sát 28.000 đồng

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Ngày 28/3: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu giữ ổn định quanh vùng cao

Gia Lai: Doanh nghiệp đề xuất dự án cao tốc nối Pleiku với Cửa khẩu Lệ Thanh

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

