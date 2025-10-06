(TBTCO) - Nhật Bản không chỉ đổ vốn mạnh vào các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) tại Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt tiến vào thị trường Nhật, tạo ra mối liên kết hai chiều đầy tiềm năng trong bối cảnh hiện nay.

Theo báo cáo M&A Việt Nam năm 2024, thị trường ghi nhận 447 thương vụ với tổng giá trị công bố khoảng 6,93 tỷ USD. Các thương vụ tập trung nhiều ở các ngành chiến lược như công nghệ, chăm sóc sức khỏe, logistics, năng lượng tái tạo và dịch vụ tài chính. Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài chiếm tới 70% tổng giá trị giao dịch, trong đó Nhật Bản tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Xu hướng này phản ánh niềm tin của các tập đoàn quốc tế vào tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam. Đồng thời, nó mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tiếp cận nguồn vốn, công nghệ hiện đại và kinh nghiệm quản trị tiên tiến.

GS.TS. Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho biết, Việt Nam hiện đã tham gia 17 hiệp định thương mại tự do, tạo nền tảng thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác quốc tế. Nhật Bản là một trong những thị trường quan trọng nhất, khi nhiều sản phẩm Việt Nam đã hiện diện và được người tiêu dùng Nhật đón nhận, ngược lại, hàng hóa Nhật Bản ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam.

Hiện cả nước có khoảng 940.000 doanh nghiệp, riêng Hà Nội chiếm 420.000, trong đó 98,5% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là lực lượng đông đảo nhưng quy mô còn khiêm tốn, do đó việc học hỏi kinh nghiệm quản trị từ các đối tác lớn như Nhật Bản trở thành chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo bà Phi Hoa - CEO Công ty ONE-VALUE, Nhật Bản luôn nằm trong nhóm các quốc gia có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Nguyên nhân thúc đẩy dòng vốn M&A từ Nhật Bản là do dân số nước này đang già hóa nhanh chóng và đồng Yên mất giá. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp Nhật tìm kiếm cơ hội mở rộng sang các thị trường mới, trong đó Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, đây là thời điểm thích hợp để nâng cao năng lực quản trị, tận dụng cơ hội tiếp cận nguồn lực quốc tế và từng bước vươn ra thị trường toàn cầu. Còn với nhà đầu tư Nhật, Việt Nam tiếp tục là điểm đến an toàn và giàu tiềm năng.

Được biết, với gần 10 năm hoạt động, ONE-VALUE đã triển khai thành công hơn 700 dự án cho các doanh nghiệp lớn nhỏ tại Việt Nam và Nhật Bản. Bên cạnh đó, ONE-VALUE cũng là đơn vị tư vấn đang hỗ trợ thành công nhiều thương vụ M&A trong đa dạng các ngành nghề lĩnh vực khác nhau cho các doanh nghiệp Nhật Bản và các doanh nghiệp Việt Nam. ONE-VALUE cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi giai đoạn của quá trình đầu tư và hợp tác kinh doanh, không chỉ chia sẻ rủi ro mà còn vượt qua các thách thức cùng nhau để đạt được thành công bền vững./.