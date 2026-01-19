Lợi nhuận Cát Lợi tăng 93% trong quý IV nhờ tiết giảm chi phí và tăng sản lượng

(TBTCO) - Quý IV/2025, Cát Lợi ghi nhận doanh thu hơn 1.110 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 53 tỷ đồng nhờ chi phí giảm.

Dựa trên báo cáo tài chính quý IV/2025, Công ty cổ phần Cát Lợi (mã Ck: CLC) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực về mặt doanh thu, song biên lợi nhuận gộp chịu áp lực do chi phí đầu vào gia tăng. Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt hơn 1.110 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn khiến lợi nhuận gộp giảm nhẹ 3%, còn xấp xỉ 120 tỷ đồng.

Dù vậy, bức tranh lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn có nhiều điểm sáng nhờ sự cải thiện rõ rệt ở các khoản chi phí. Nhờ cắt giảm chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, Cát Lợi vẫn đạt lợi nhuận sau thuế 53 tỷ đồng trong quý IV, tăng tới 93% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý IV/2025 của Công ty CP Cát Lợi.

Theo giải trình của công ty, sản lượng tiêu thụ tăng đã giúp mở rộng doanh thu, trong khi chi phí tài chính giảm nhờ hạn chế lỗ tỷ giá và giảm trích lập dự phòng. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng được tiết giảm do chi phí vận chuyển thấp hơn, còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh vì không phải trích lập quỹ khoa học - công nghệ như cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả năm 2025, Cát Lợi ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.136 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 182 tỷ đồng, tăng 21% và cũng là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp, tương đương bình quân gần nửa tỷ đồng lợi nhuận mỗi ngày.

Cơ cấu doanh thu của Cát Lợi vẫn phụ thuộc lớn vào các bên liên quan, chiếm khoảng 90% tổng doanh thu. Trong đó, hai đối tác lớn nhất là Thuốc lá Sài Gòn với doanh thu liên quan khoảng 2.133 tỷ đồng và Thuốc lá Thăng Long với khoảng 663 tỷ đồng.

Xét theo mảng hoạt động, sản xuất cây đầu lọc tiếp tục là lĩnh vực đóng góp lớn nhất, mang về 2.798 tỷ đồng doanh thu và gần 88 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Mảng in nhãn tút xếp sau với doanh thu 913 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 82 tỷ đồng, trong khi mảng giấy sáp và lưỡi gà đạt 359 tỷ đồng doanh thu và 53 tỷ đồng lợi nhuận.

So với kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu doanh thu 3.760 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 165 tỷ đồng, Cát Lợi đều vượt hơn 10% các chỉ tiêu chính. Điều này cho thấy doanh nghiệp đã hoàn thành tốt mục tiêu đề ra trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Về tình hình tài chính, tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của Cát Lợi duy trì ở mức trên 1.900 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn với giá trị 1.337 tỷ đồng. Lượng tiền mặt và tương đương tiền đạt gần 45 tỷ đồng. Nợ phải trả cuối kỳ ở mức gần 1.000 tỷ đồng, trong đó nợ vay chiếm khoảng 600 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 960 tỷ đồng, bao gồm vốn góp 262 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối 267 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển 369 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu CLC đang giao dịch với mức giá 57.000 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu tháng 1 đến phiên hôm nay ngày 19/1, cổ phiếu CLC tăng 1,4%. Với hơn 26 triệu cổ phiếu đang niêm yết, vốn hoá thị trường của Cát Lợi hiện đạt 1.493,8 tỷ đồng./.