Mốc son lịch sử của kỷ nguyên phát triển mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng:

(TBTCO) - Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, cả nước đang hướng về Thủ đô Hà Nội để đón chào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nhiệm kỳ Đại hội XIII: Nhiều kết quả toàn diện và nổi bật

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, với sự tham gia của hơn 1.500 đại biểu đại diện cho hàng triệu đảng viên toàn quốc cùng các đại biểu khách mời quan trọng của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, thể hiện tinh thần tập trung trí tuệ và trách nhiệm cao đối với sự nghiệp chung của toàn dân tộc.

Những ngày này, Hà Nội rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ, pano tuyên truyền chào mừng Đại hội, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi toàn dân hướng về sự kiện trọng đại của đất nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026. Ảnh: Đức Thanh

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đất nước ta đã đạt được những kết quả toàn diện và nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Về kinh tế, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, đứt gãy chuỗi cung ứng và xung đột địa chính trị kéo dài, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thể hiện rõ sức chống chịu và nội lực ngày càng được củng cố. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới; quy mô nền kinh tế năm 2025 vượt mốc 510 tỷ USD, xếp thứ 32 trên thế giới, đưa Việt Nam gia nhập nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao.

Không chỉ mở rộng về quy mô, chất lượng tăng trưởng cũng ngày càng được cải thiện, với đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp tăng lên, phản ánh xu hướng dịch chuyển dần sang mô hình phát triển dựa trên hiệu quả, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng.

Ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực được triển khai đồng bộ và đi vào thực chất hơn. Tư duy xây dựng và thực thi pháp luật có sự đổi mới căn bản theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, giảm rào cản hành chính, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông chiến lược và hạ tầng số, được đầu tư với tầm nhìn dài hạn, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước.

Các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo dục và an sinh xã hội được đẩy mạnh với hiệu quả thực chất. Quan điểm phát triển con người được cụ thể hóa bằng các chính sách an sinh xã hội thiết thực. Đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn khoảng 1,3%; chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành trên phạm vi cả nước; các chỉ số phát triển con người và hạnh phúc quốc gia được cải thiện rõ rệt, phản ánh những tiến bộ thực chất trong chất lượng sống của nhân dân.

Khơi dậy khát vọng xây dựng và phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng Chủ đề Đại hội lần thứ XIV của Đảng là: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Việc xác định chủ đề Đại hội nêu trên thể hiện sự thống nhất tư tưởng và hành động, củng cố niềm tin, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của Đảng và sức mạnh của toàn dân tộc, tiếp tục khơi dậy khát vọng xây dựng và phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Đặc biệt, trong bức tranh chung của nhiệm kỳ Đại hội XIII, năm 2025 là một dấu mốc lịch sử với những cải cách có tính cách mạng về tổ chức bộ máy và mô hình quản trị quốc gia. Công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” được triển khai quyết liệt, tạo nền tảng quan trọng để đất nước tự tin bước vào nhiệm kỳ Đại hội XIV và mở ra kỷ nguyên phát triển mới. Đây cũng là năm hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, trong đó, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức cao nhất trên toàn châu Á.

Đối với bạn bè thế giới, Việt Nam đã khẳng định mạnh mẽ vị thế trên trường quốc tế, củng cố vai trò là đối tác tin cậy, bạn bè thân thiết của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, qua đó góp phần nâng cao uy tín quốc gia, thúc đẩy quan hệ đối ngoại sâu rộng trên nhiều trụ cột hợp tác. Nhiều cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài bày tỏ sự đánh giá cao đối với thành tựu phát triển và định hướng tương lai của Việt Nam trước thềm Đại hội XIV, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước ra thế giới.

Đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Những thành tựu của nhiệm kỳ Đại hội XIII với nhiều dấu ấn nổi bật đã đặt nền móng để Đại hội XIV đề ra những định hướng chiến lược dài hạn, xây dựng đường lối phát triển toàn diện cho đất nước trong thời kỳ mới.

Một điểm nhấn nổi bật trong tầm nhìn và tư duy lãnh đạo của Đảng được thể hiện trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV là tư tưởng "tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc". Theo TS. Cù Huy Khang - Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, đây không chỉ là sự khái quát định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới, mà còn là sự kết tinh những giá trị cốt lõi của tư duy chiến lược Việt Nam trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, nhanh chóng và khó lường.

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV đã đề ra mục tiêu "phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên", đồng thời cũng chỉ rõ: "Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính". Như vậy, lần đầu tiên, văn kiện xác định rõ khoa học, công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà là động lực chủ đạo của tăng trưởng bền vững.

Đồng thời, dự thảo Văn kiện cũng đưa ra tư duy mới, toàn diện và hiện đại về văn hóa, không chỉ coi văn hóa là nền tảng tinh thần, mà là nền tảng của mọi sự phát triển. PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nhận xét, đây là bước phát triển cao nhất trong tư duy lý luận của Đảng về văn hóa từ trước đến nay. Khi văn hóa được đặt đúng vị trí, thì mọi chính sách kinh tế, xã hội, con người mới thật sự có điểm tựa vững chắc để hướng đến một Việt Nam hùng cường, văn minh và bền vững.

Toàn xã hội dành nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần này với mong muốn rõ rệt về những quyết sách đột phá trong đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chủ trương đổi mới này được người dân trong nước cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đánh giá là bước đi đúng đắn, phù hợp với xu thế hội nhập sâu rộng và tăng tốc phát triển bền vững trong bối cảnh thế giới đầy biến động.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được tiến hành chu đáo, kỹ lưỡng với sự phối hợp của các bộ, ban, ngành và lực lượng vũ trang, đặc biệt là công tác hậu cần, đảm bảo an ninh, an toàn và chu đáo cho mọi đại biểu tham dự. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị nhằm bảo đảm thành công trọn vẹn cho sự kiện trọng đại của đất nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi đất nước đứng trước yêu cầu phát triển mới, cao hơn, toàn diện hơn. Với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, với khát vọng phát triển mạnh mẽ và ý chí vươn lên không ngừng, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, Đại hội XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp; sẽ tiếp tục mở ra những định hướng chiến lược đúng đắn, đưa đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên của phồn vinh và hạnh phúc.