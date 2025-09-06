Năm 2025: Dự kiến đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế xã hội

(TBTCO) - Đánh giá chung kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025, nước ta đã cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát, dự kiến đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tăng trưởng GDP năm 2025 ước đạt tối thiểu 8%.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm, mặc dù bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, chúng ta đã rất nỗ lực, chủ động ứng phó với tình hình, kiên định, quyết tâm, quyết liệt hoàn thành đồng thời khối lượng công việc rất lớn.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung cao độ, hoàn thành khối lượng lớn công việc; chủ động, quyết liệt, hiệu quả trong quản lý, điều hành; kịp thời xử lý vấn đề phát sinh. Nhờ đó, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt 88,5% dự toán

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ vào sáng 6/9.

Cụ thể, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 8 tháng tăng 3,25% so với cùng kỳ. Tín dụng tăng trưởng cao, mặt bằng lãi suất cho vay mới tiếp tục xu hướng giảm. Thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục phát triển sôi động.

Thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt 88,5% dự toán, tăng 28,5% so với cùng kỳ, trong đó thu từ sản xuất kinh doanh đạt 79,9% dự toán, tăng 15,4% trong khi đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí… khoảng 187,6 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; tích cực triển khai các nhiệm vụ về tài chính – ngân sách thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được thúc đẩy và làm mới. Tổng vốn FDI đăng ký 8 tháng đạt trên 26,1 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ, vốn FDI thực hiện khoảng 15,4 tỷ USD, tăng 8,8%.

Xuất khẩu 8 tháng đạt 305,96 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ, nhập khẩu đạt 291,97 tỷ USD, tăng 17,9%, xuất siêu ước đạt 13,99 tỷ USD. Tiêu dùng phục hồi tích cực, tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng dần qua từng tháng, 08 tháng tăng 9,4% so với cùng kỳ; khách quốc tế đạt trên 13,9 triệu lượt người, tăng 21,7%.

Sản xuất kinh doanh tăng trưởng tích cực. Sản xuất nông nghiệp, dịch vụ duy trì đà tăng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 8,9% so với cùng kỳ; 8 tháng tăng 8,5%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng 2 con số, đạt tốc độ tăng 10%.

Chỉ số quản trị nhà mua hàng (PMI) tháng 8 đạt 50,4 điểm; hoạt động sản xuất tiếp tục được cải thiện. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 8 đạt 32,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 50,4% so với cùng kỳ; 08 tháng đạt trên 209,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 24,5%.

Nhiệm vụ tăng trưởng còn nhiều thách thức

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình cũng còn không ít những khó khăn, thách thức.

Đó là tăng trưởng xuất khẩu đang có xu hướng chậm lại, tháng 8 tăng 11,4% so với cùng kỳ và được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, số lượng đơn hàng mới giảm do ảnh hưởng từ chính sách thuế của Mỹ. Tiêu dùng chưa thật sự đột phá. Làn sóng “đầu tư tư nhân”, thu hút các dự án FDI quy mô lớn, hiện đại chưa được như kỳ vọng.

Các động lực tăng trưởng mới đang ở giai đoạn đầu, cần thời gian tạo chuyển biến và đạt kết quả; một số nhiệm vụ triển khai còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu sự chủ động theo hướng tìm việc, dồn công việc lên những tháng cuối năm.

Ổn định kinh tế vĩ mô chưa thật sự vững chắc, tiềm ẩn rủi ro; áp lực lạm phát cần tiếp tục theo dõi sát; điều hành tỷ giá, lãi suất chịu áp lực lớn từ bên ngoài, khó khăn trong việc kiểm soát dòng vốn tín dụng vào sản xuất kinh doanh.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn đầu vận hành còn một số khó khăn, vướng mắc; một số chính quyền địa phương chưa tập trung tổ chức khai thác tốt các không gian phát triển mới, giải quyết các công việc theo phân cấp, phân quyền còn lúng túng…

Những vấn đề này cho thấy, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm còn rất thách thức, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải chủ động, quyết liệt, sát sao hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Dự kiến mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt 10%

Từ kết quả thực tiễn, dự báo tình hình những tháng cuối năm, Bộ Tài chính đánh giá nước ta đã cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát của kế hoạch năm 2025, dự kiến đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tăng trưởng GDP năm 2025 ước đạt tối thiểu 8%, đạt mục tiêu của Trung ương, Quốc hội đề ra. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, trở thành nước thu nhập trung bình cao; lạm phát khoảng 4%. Những tháng cuối năm, cần tiếp tục phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%.

Trên cơ sở bám sát dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Bộ Tài chính đã dự kiến 5 quan điểm chỉ đạo, điều hành, mục tiêu tổng quát, 15 chỉ tiêu chủ yếu năm 2026.

Dự kiến mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt 10%, GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD, lạm phát khoảng 5%, tỷ lệ lao động có bằng, chứng chỉ đạt 29,5%, tỷ lệ giảm hộ nghèo khoảng 1 - 1,5%, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới (theo bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030) đạt tối thiểu 15%...