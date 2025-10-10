Thủ tướng: Doanh nghiệp tư nhân “3 tiên phong” để “công – tư đồng kiến quốc”

(TBTCO) - Chiều 10/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại chương trình Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất – sự kiện do Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) và Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) phối hợp tổ chức.

Càng đặt mục tiêu cao, quyết tâm càng cao

Tham dự còn có lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đông đảo doanh nhân trong nước và đại diện các tổ chức quốc tế. Phiên toàn cảnh với chủ đề “Công – tư đồng kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng” tổng hợp kết quả làm việc của các Ủy ban chuyên môn và công bố những sáng kiến trọng tâm nhằm thúc đẩy hợp lực giữa khu vực công và khu vực tư nhân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự chương trình Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất

Trong không khí cả nước hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Thủ tướng bày tỏ niềm vui được dự chương trình với tinh thần “3 cùng”: Cùng chia sẻ tư duy và tầm nhìn; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển; cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Thủ tướng gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới cộng đồng doanh nhân, đánh giá cao cách tổ chức chương trình đã góp phần giúp các đại biểu tham dự “có trái tim nóng hơn, khối óc sáng tạo hơn, tư tưởng mạnh mẽ hơn, lòng tin củng cố hơn và quyết tâm xây dựng đất nước phát triển xanh, nhanh, bền vững cao hơn, nụ cười rạng rỡ hơn”.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đang và sẽ tiếp tục là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng thu ngân sách, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.

Chia sẻ với các doanh nhân, Thủ tướng cho rằng người Việt Nam có điểm nổi bật là “càng áp lực lại càng nỗ lực”. Thủ tướng dẫn chứng việc Trung ương nâng mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 lên 8% trở lên, cao hơn mức 6,5 - 7% đã đề ra trước đó.

"Chúng tôi rất lo vì nói phải đi đôi với làm, nếu quyết tâm mà không đạt được thì có thể xấu hổ, nhưng vì mục tiêu phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân thì không gì là không thể", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình

Thực tế, sau khi đặt mục tiêu nói trên, dù quý III chịu ảnh hưởng của liên tiếp 8 cơn bão, trong đó tháng 9 có tới 4 cơn “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, nhưng Chính phủ, Quốc hội, doanh nghiệp và nhân dân vẫn đồng lòng. Nhờ đó, GDP 9 tháng năm 2025 ước tăng 7,85%, thu ngân sách gần 2 triệu tỷ đồng, dự kiến cả năm đạt 2,5 triệu tỷ đồng, vượt 500 nghìn tỷ đồng so với dự toán. Khoản vượt thu này dự kiến sẽ để làm những công việc lớn của đất nước và chăm lo an sinh xã hội, đời sống nhân dân.

"Kinh nghiệm cho thấy, khi chúng ta càng đặt ra mục tiêu cao hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn, thì chúng ta sẽ quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn và chúng ta sẽ đạt mục tiêu. Càng áp lực lại càng nỗ lực cũng là văn hóa của dân tộc mà chúng ta đã chứng minh trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ giai đoạn lịch sử nào, bất cứ phong trào cách mạng nào", Thủ tướng phát biểu và cho biết đã cảm nhận được điều này tại chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân.

"3 tiên phong, 2 lớn mạnh"

Tin tưởng vào thành công của chương trình, Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân thực hiện “3 tiên phong, 2 lớn mạnh” theo tinh thần “Công – tư đồng kiến quốc”.

Ba “tiên phong” gồm: Tiên phong thực hiện hai mục tiêu chiến lược 100 năm, gắn mục tiêu doanh nghiệp với mục tiêu quốc gia, đến năm 2030 trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tiên phong trong phong trào thi đua yêu nước, mỗi năm có ít nhất một sản phẩm hiệu quả, lượng hóa được, góp phần xây dựng đất nước hùng cường.

Tiên phong trong công bằng xã hội và an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hai lớn mạnh là: Lớn mạnh vượt qua chính mình, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn; Lớn mạnh trong hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng và sòng phẳng, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, khai thác hiệu quả “bầu trời, biển lớn và đất đai của chúng ta”.

Với tinh thần đó, Thủ tướng tin tưởng khu vực tư nhân sẽ tiếp tục là “động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”, kết hợp hài hòa với kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

Cuối bài phát biểu, Thủ tướng tặng Hội nghị 20 chữ: "Nhà nước kiến tạo - Doanh nhân tiên phong - Công tư đồng hành - Đất nước hùng cường - Nhân dân hạnh phúc".

Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE)

Việt Nam đang đứng trước “thập kỷ vàng” để bứt phá

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình các đại biểu đã thảo luận về mô hình “Công - tư đồng kiến quốc” với mục tiêu “cùng làm - cùng kiến quốc - cùng san sẻ trách nhiệm.”

Hơn 500 doanh nghiệp đã tham gia bốn Ủy ban chuyên môn và Diễn đàn nữ doanh nhân, cùng nhận diện dư địa tăng trưởng, đề xuất sáng kiến, dự án có tinh thần hợp lực công - tư.

Tại Ủy ban 1 về công nghệ mới nổi, Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE) được thành lập với 10 doanh nghiệp, viện, trường trong lĩnh vực công nghệ.

Ủy ban 2 đề xuất các dự án hạ tầng quy mô lớn như trung tâm hàng hải quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh, điện gió ngoài khơi Nam Bộ.

Ủy ban 3 thành lập Liên minh các nhà sản xuất phụ trợ Việt Nam, liên kết doanh nghiệp công nghiệp lớn để tăng tỉ lệ nội địa hóa.

Ủy ban 4 hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ với tiêu chí “làm cho người dân Việt Nam vui hơn, nhiều nụ cười hơn”.

Các đại biểu ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ tại tỉnh Thái Nguyên

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, thành viên Hội đồng điều hành Toàn cảnh Kinh tế tư nhân, cho rằng Việt Nam đang đứng trước “thập kỷ vàng” để bứt phá trong các ngành công nghệ mới nổi. Theo bà, nếu dám nghĩ, dám làm, dám đi nhanh, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của châu Á.

Tuy nhiên, bà cũng chỉ rõ các thách thức về hạ tầng, dữ liệu, thể chế, nhân lực, vốn và đề xuất chọn doanh nghiệp đầu tàu trong AI, bán dẫn, tài chính số, xây dựng hạ tầng dùng chung quốc gia, cùng chia sẻ rủi ro trong đầu tư R&D để nhân đôi nguồn lực.

Ông Lê Văn Thành, Phó Tổng giám đốc Vikkibank, nêu tiềm năng của công nghệ tài chính và tài sản số - hai động lực mới cho Việt Nam hùng cường. Ông cho biết quy mô thị trường fintech Việt Nam có thể đạt 72,24 tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng hơn 13%/năm, và kêu gọi mô hình hợp tác công - tư để phân phối công bằng giá trị tạo ra từ kinh tế số.