Ngân hàng Nhà nước nâng quy mô tín dụng lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản lên mức 185.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Nhằm đẩy mạnh triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; trên cơ sở văn bản đăng ký tham gia của các ngân hàng thương mại, ngày 23/9/2025 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 8333/NHNN-TD chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai cho vay đến khi doanh số đạt 185.000 tỷ đồng.

Ảnh tư liệu

Theo đó, chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông sản, lâm sản, thủy sản theo Công văn số 5631/NHNN-TD ngày 14/7/2023 và Công văn số 2756/NHNN-TD ngày 15/4/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục triển khai cho đến khi doanh số cho vay đạt 185.000 tỷ đồng (theo mức đăng ký của các ngân hàng thương mại).

Các nội dung liên quan khác, ngân hàng thương mại thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn số 5631/NHNN-TD ngày 14/7/2023 và Công văn số 2756/NHNN-TD ngày 15/4/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước giao Các Ngân hàng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, TMCP Công thương Việt Nam, TMCP Ngoại thương Việt Nam, TMCP Lộc Phát, TMCP Sài Gòn Thương tín, TMCP Quân đội, TMCP Á Châu, TMCP Nam Á, TMCP Phương Đông, TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, TMCP Bản Việt, TMCP Sài Gòn - Hà Nội, TMCP Việt Nam Thương Tín, TMCP Phát triển Hồ Chí Minh, TMCP Tiên Phong, TMCP Kiên Long, TMCP Bắc Á thực hiện theo dõi, thống kê kết quả triển khai Chương trình; đồng thời, chịu trách nhiệm việc triển khai thực hiện theo đúng cam kết của Chương trình này (về đối tượng, lãi suất).

Ngoài các ngân hàng trên, khuyến khích các ngân hàng thương mại khác có nhu cầu tham gia Chương trình thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn này, Công văn số 5631/NHNN-TD ngày 14/7/2023 và Công văn số 2756/NHNN-TD ngày 15/4/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.