Ngân hàng Nhà nước nâng quy mô tín dụng lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản lên mức 185.000 tỷ đồng

Theo đó, chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông sản, lâm sản, thủy sản theo Công văn số 5631/NHNN-TD ngày 14/7/2023 và Công văn số 2756/NHNN-TD ngày 15/4/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục triển khai cho đến khi doanh số cho vay đạt 185.000 tỷ đồng (theo mức đăng ký của các ngân hàng thương mại).
Các nội dung liên quan khác, ngân hàng thương mại thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn số 5631/NHNN-TD ngày 14/7/2023 và Công văn số 2756/NHNN-TD ngày 15/4/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ngân hàng Nhà nước giao Các Ngân hàng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, TMCP Công thương Việt Nam, TMCP Ngoại thương Việt Nam, TMCP Lộc Phát, TMCP Sài Gòn Thương tín, TMCP Quân đội, TMCP Á Châu, TMCP Nam Á, TMCP Phương Đông, TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, TMCP Bản Việt, TMCP Sài Gòn - Hà Nội, TMCP Việt Nam Thương Tín, TMCP Phát triển Hồ Chí Minh, TMCP Tiên Phong, TMCP Kiên Long, TMCP Bắc Á thực hiện theo dõi, thống kê kết quả triển khai Chương trình; đồng thời, chịu trách nhiệm việc triển khai thực hiện theo đúng cam kết của Chương trình này (về đối tượng, lãi suất).
Ngoài các ngân hàng trên, khuyến khích các ngân hàng thương mại khác có nhu cầu tham gia Chương trình thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn này, Công văn số 5631/NHNN-TD ngày 14/7/2023 và Công văn số 2756/NHNN-TD ngày 15/4/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Đối tượng và lãi suất áp dụng:
Đối tượng vay vốn hiện đã được mở rộng phạm vi, đối tượng theo Công văn số 5631/NHNN-TD ngày 14/7/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản.
Theo đó, đối tượng vay vốn là khách hàng có dự án/phương án phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông, lâm, thủy sản.
Lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam: Thấp hơn tối thiểu từ 1%-2%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn (ngắn hạn; trung, dài hạn) của chính ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ.