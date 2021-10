Ngành Tài chính đã rất linh hoạt, chủ động trong điều hành

Khoán chi để tiết kiệm hơn Trong điều hành ngân sách, nhắc đến thu thì phải có chi. Những bất cập trong chi tiêu công của một số đơn vị sử dụng ngân sách vẫn luôn là mối quan tâm của Quốc hội và cử tri. Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, ĐBQH Trịnh Xuân An cho rằng, đây đúng là bệnh trầm kha mà không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Hiện các quy định về chi tiêu công đã có đầy đủ, chuẩn mực, toàn diện, nhưng cách điều hành và xử lý cụ thể còn nhiều vấn đề đặt ra. Hàng năm, báo cáo của Ủy ban Tài chính Ngân sách đều có nêu, các khoản chi, đặc biệt chi thường xuyên dù cải thiện trong những năm qua, nhưng vẫn cao. Nguyên nhân là do hệ thống chi thường xuyên lớn quá, do nước mình có điều kiện đặc thù, chúng ta phải chi cho nhiều đối tượng, đặc biệt là chi cho khối hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Hàng năm chúng ta báo cáo về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, trong đó có chi thường xuyên, chi cho đơn vị sự nghiệp còn lãng phí không hề nhỏ, cũng như trong thực hiện kỷ luật chi của một số đơn vị sử dụng ngân sách còn chưa chặt chẽ. Giải pháp tới đây để làm tốt hơn, nên chăng thực hiện phương pháp khoán. Tôi cho rằng, khoán chi là giải pháp phù hợp nhất. Chúng ta không thể không chi, nhất là chi cho con người, bộ máy, nhưng vẫn có thể tiết kiệm hơn nếu như khoán chi, căn cứ vào vị trí việc làm, công việc, chi gắn với nội dung và sản phẩm cụ thể.