Ngày 5/10: Giá bạc Phú Quý bật tăng

Sau phiên giảm nhẹ, sáng nay giá bạc trong nước quay đầu tăng. Dẫn đầu vẫn là Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), với mức tăng lên tới 19.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Sáng 5/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 47,990 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 5/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.837.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.894.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 18.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 19.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 4/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện niêm yết tại mức 1.528.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.562.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 11.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 4/10.

Giá bạc tại TP. Hồ Chí Minh cùng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 1.530.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.568.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 11.000 đồng/lượng so với phiên sang 4/10.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 5/10/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.528.000 1.562.000 1.530.000 1.568.000 1 kg 40.753.000 41.651.000 40.805.000 41.802.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.536.000 1.570.000 1.538.000 1.576.000 1 kg 40.959.000 41.863.000 41.001.000 42.014.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 5/10/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.837.000 1.894.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 48.986.544 50.506.540

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:02:52 sáng 5/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 47,990 USD/oune, không thay đổi so với phiên sáng 4/10.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.266.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.271.000 đồng/oune ở chiều bán ra không thay đổi so với phiên sáng 4/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm06:02:52 sáng 5/10/2025

Theo giới phân tích, giá bạc đang cùng nhịp đi lên với giá vàng khi nhu cầu tìm đến kênh đầu tư trú ẩn an toàn tăng cao, trước những lo ngại về bất ổn kinh tế ở Mỹ sau khi chính phủ nước này tạm đóng cửa. Đồng USD duy trì mức thấp trên thị trường quốc tế cũng hỗ trợ giá bạc tăng tiếp./.