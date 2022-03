Phải để giá xăng theo sát giá thị trường

Việc giảm thuế phải được tính toán thận trọng “Việc giảm thuế để hạ nhiệt giá xăng dầu là cần thiết nhưng sẽ gây khó khăn nhất định cho ngân sách. Trong điều hành, ngành Tài chính phải tính toán cân đối cả thu và chi ngân sách, không thể để nguồn thu bị giảm mà ảnh hưởng đến nhiệm vụ chi ngân sách, trong đó có chi cho đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi đảm bảo an ninh quốc phòng, chi cho con người và an sinh xã hội. Tôi muốn nhấn mạnh thêm rằng, vai trò của ngành Tài chính là đảm bảo cân đối tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia, nếu không sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Do đó, các đề xuất giảm thuế và giảm ra sao đều phải tính toán hết sức thận trọng và cân nhắc kỹ càng” - PGS.TS Ngô Trí Long.