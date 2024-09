(TBTCO) - Chiều ngày 5/9, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Lê Minh Hoan họp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương để chuẩn bị phương án ứng phó siêu bão Yagi (bão số 3).

Siêu bão Yagi - cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng

Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 5/9, bão số 3 ở trên khu vực phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 420 km về phía Đông. Cường độ bão mạnh cấp 16 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17. Đây là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng. Vùng gió mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 250km, vùng có gió mạnh trên cấp 10 khoảng 150km, vùng có gió mạnh trên cấp 12 khoảng 80km xung quanh tâm bão.

Các trung tâm dự báo bão quốc tế đều có chung nhận định bão số 3 tiếp tục duy trì cấp siêu bão (từ cấp 16 trở lên) cho đến khi vào đến vùng ven biển phía Đông đảo Hải Nam. Sau đó, bão số 3 di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ còn mạnh cấp 13-14, giật cấp 16, khi ảnh hưởng đất liền cường độ có khả năng còn mạnh cấp 9-12, giật cấp 13-14.

Dự báo, bão số 3 sẽ duy trì cấp 16, giật trên cấp 17 cho đến khi di chuyển vào vùng biển phía Đông của đảo Hải Nam. Dự báo khoảng đêm 6/9, bão sẽ vượt qua khu vực phía Bắc đảo Hải Nam di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Khoảng chiều đến đêm ngày 7/9, bão di chuyển vào đất liền các tỉnh Bắc bộ, sau đó di chuyển sang phía Tây Bắc bộ, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.

Các chuyên gia dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc đánh giá, bão số 3 đạt cấp siêu bão và sẽ đi qua khu vực giữa đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), vào Vịnh Bắc Bộ trong sáng 7/9. Bão sẽ gây mưa to và gió mạnh cho khu vực Vịnh Bắc Bộ, khoảng 250-300mm và gió vùng ven biển có thể đạt cấp 10-13.

Các chuyên gia Nhật Bản đánh giá, bão số 3 dự kiến sẽ có cường độ gió cuối cấp 12 (70kts) ngay trước khi đổ bộ vào gần Việt Nam. Sau đó, tốc độ gió dự kiến sẽ giảm nhanh sau khi đổ bộ. Mặc dù tốc độ gió bão được dự báo sẽ giảm nhanh sau đổ bộ nhưng hoàn lưu bão số 3 có thể gây mưa rất lớn trên diện rộng, ngay cả khi tâm bão không đổ bộ vào Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp chỉ đạo ứng phó siêu bão Yagi. Ảnh: Bá Thắng

Cũng theo đại diện Tổng cục Khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của bão số 3, từ chiều 6/9, khu vực vịnh Bắc bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 17; biển động dữ dội.

Từ gần sáng 7/9, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão (Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Nam Định) cấp 10-12, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9- 11.

Từ đêm 6/9 đến sáng 9/9, khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, khu vực đồng bằng Bắc bộ (trong đó có Thủ đô Hà Nội) và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Các nơi khác ở phía Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ phổ biến 100-150 mm.

Từ chiều 7/9 đến hết ngày 8/9, trên khu vực phía Tây Bắc bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm. Riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Trong cơn bão số 3 có nhiều yếu tố bất lợi tạo ra yếu tố cực đoan so với các cơn bão trong quá khứ.

Về tình hình lũ, dự báo ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có thể xuất hiện một đợt lũ, ngập lụt diện rộng tại khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa. Từ ngày 7-10/9, trên các sông suối khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa xuất hiện 1 đợt lũ. Ông Khiêm cũng đưa ra cảnh báo: Mưa lớn, tập trung trong thời gian ngắn là mối nguy đặc biệt về lũ quét, sạt lở đất, tập trung tại vùng núi, trung du của Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Trường hợp lưỡi áp cao cận nhiệt đới rút nhanh ra phía Đông (trường hợp này có xác suất 20%), bão số 3 sẽ di chuyển lệch nhiều lên phía Bắc, đi qua khu vực đảo Lôi Châu, ảnh hưởng khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Tại Việt Nam, khu vực chịu tác động chính sẽ là vùng biển Vịnh Bắc Bộ, đất liền sẽ là các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Các tác động về mưa, gió sẽ giảm đi đáng kể.

Ông Phạm Đức Luận - Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NN&PTNT), cơ quan thường trực ứng phó bão số 3 cho biết, 51.000 tàu cá và hơn 90.000 người đã được thông tin về tình hình diễn biến của bão số 3. Các phương tiện đang di chuyển tránh trú về nơi an toàn.

Từ ngày 6/9, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An sẽ cấm biển; riêng Ninh Bình cấm biển từ ngày 5/9.

Quy rõ trách nhiệm nếu sai sót trong ứng phó bão

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đề nghị các cơ quan và đơn vị cần hành động nhanh chóng và chuẩn bị tốt để ứng phó kịp thời với tình hình bão.

Bão số 3 hiện đã trở thành “siêu bão” với phạm vi ảnh hưởng rộng, do đó Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiến nghị Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo thêm các địa phương hành động khẩn trương.

Người đứng đầu Bộ NN&PTNT thông tin, ngày 6/9, Bộ NN&PTNT sẽ tổ chức đoàn đi kiểm tra công tác ứng phó siêu bão Yagi tại các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, Quảng Ninh… Bộ sẽ cùng các địa phương chuẩn bị công tác ứng phó, nắm bắt để sẵn sàng đưa ra các chính sách hỗ trợ khi cần thiết.

“Với cường độ gió mạnh như dự báo thì sức tàn phá của bão số 3 sẽ rất lớn. Do đó, phải đặt ra các kịch bản khác nhau, không chờ công điện chỉ đạo từ trên, các địa phương cần chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, chỉ đạo hoạt động sinh sống và sản xuất của người dân. Hi vọng với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, chúng ta sẽ vượt qua bão số 3 an toàn” - ông Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Bá Thắng

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, bão số 3 khó dự báo. Trên đường tiến vào Biển Đông, bão gặp những điều kiện thuận lợi để thành siêu bão. Thực tế, bão đã tăng mấy cấp độ trong 24 giờ qua.

Dù bão mạnh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, toàn bộ hệ thống chính trị đã vào cuộc ứng phó bão, với cơ quan thường trực là Bộ NN&PTNT.

Để phòng chống hiệu quả hơn nữa, Phó Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, nhất là việc thông tin cho người dân. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ví dụ, cần làm cho người dân hiểu cấp 12 là mạnh như thế nào, cấp 15, 16 sẽ ra sao. Không thể bó buộc dự báo chỉ bằng số liệu. Đây cũng là cơ sở để lực lượng cứu hộ, cứu nạn phối hợp làm việc.

Ngoài dự báo về bão, lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo cơ quan thường trực về phòng, chống thiên tai lưu ý thêm về dự báo thủy văn, bởi đây là yếu tố có thể ảnh hưởng tới hướng di chuyển, tốc độ, cũng như hoàn lưu của bão.

Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ. “Các bên đều có phân công nhiệm vụ rõ ràng. Các cấp, từ lãnh đạo, đều phải nêu cao tinh thần chủ động. Sai ở đâu phải quy rõ trách nhiệm” - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu cơ quan khí tượng gấp rút làm bản đồ về lũ, gửi cho địa phương, tránh ảnh hưởng đến các công trình giao thông.

Phó Thủ tướng đồng tình với phương châm của Bộ NN&PTNT, về việc thành lập đoàn trực tiếp thị sát các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão. Đồng thời, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu cơ quan thường trực phối hợp chặt với địa phương, giúp người dân phòng ngừa, tránh tổn thất về tài sản, cũng như con người khi ứng phó bão số 3.