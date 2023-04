Phú Thọ: Thu ngân sách đảm bảo tiến độ, song còn nhiều thách thức

(TBTCO) - Lũy kế hết quý I/2023, Cục Thuế Phú Thọ thu ngân sách đạt 1.898 tỷ đồng, bằng 33,3% dự toán Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao. Có 13/15 chỉ tiêu có tốc độ thu bình quân đạt 25%, đảm bảo tiến độ dự toán Bộ Tài chính giao.

Nhiều chỉ tiêu thu đảm bảo tiến độ dự toán

Ông Đỗ Trọng Bồng - Phó Cục trưởng Cục Thuế Phú Thọ cho biết, nếu loại trừ tiền sử dụng đất thì thu nội địa đạt 1.490 tỷ đồng, bằng 31,7% dự toán Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao, bằng 84,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Đỗ Trọng Bồng - Phó Cục trưởng Cục Thuế Phú Thọ, báo cáo kết quả thu ngân sách tại hội nghị giao ban. Ảnh: Văn Học

Có 13/15 chỉ tiêu thu đảm bảo tiến độ dự toán Bộ Tài chính giao, trong đó: Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 32,6%; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 30,4%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 40,8%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 36,3%; thuế thuế thu nhập cá nhân đạt 42%; thu tiền sử dụng đất đạt 40,8%; thu tiền thuê đất đạt 28,7%; thu lệ phí trước bạ đạt 30,3%...

Lãnh đạo Cục Thuế Phú Thọ cho biết, thực hiện các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất, trong năm 2022, cục thuế đã thực hiện gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho 781 trường hợp, với số tiền là 391 tỷ đồng; miễm, giảm 1.287 tỷ đồng tiền thuế (trong đó, tiền thuế bảo vệ môi trường là 600 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng gần 640 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp là 33,6 tỷ đồng, phí và lệ phí là 4,6 tỷ đồng).

Mặc dù thu ngân sách đảm bảo tiến độ dự toán, song lãnh đạo Cục Thuế Phú Thọ cũng nhận định, đến nay một số ngành, lĩnh vực đã xuất hiện những khó khăn, thách thức do chi phí đầu vào, chi phí vận chuyển tăng cao… Đặc biệt do thị trường bất động sản ảm đạm, khiến các khoản thu liên quan đến đất giảm mạnh, dẫn đến tổng thu ngân sách quý I/2023 mới chỉ bằng 75,5% so với cùng kỳ, giảm 24,5%.

Tiếp tục cải cách, tăng cường thanh tra, kiểm tra

Ông Nguyễn Huy Hồng - Cục trưởng Cục Thuế Phú Thọ cũng cho biết dã chỉ đạo các phòng chức năng, chi cục thuế trực thuộc chú trọng đến các yếu tố làm giảm nguồn thu từ ảnh hưởng của dịch bệnh, từ đó triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu thuế đảm bảo phù hợp, hiệu quả; rà soát các khoản thu còn vướng mắc về cơ chế, chính sách, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để xử lý, đôn đốc thu nộp vào NSNN.

Cục Thuế Phú Thọ sẽ triển khai hiệu quả Công diện số 01/CĐ-BTC ngày 12/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn diện tử. Ảnh: Văn Học

Đối với các khoản thu từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản, hoạt động kinh doanh phi truyền thống (thương mại điện tử; kinh doanh dịch vụ trên nền tảng công nghệ…), các đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người nộp thuế chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Cơ quan thuế cần kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, tạo tiền đề để tăng thu NSNN; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thuế; đẩy mạnh thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, trợ người nộp thuế trong việc kê khai và nộp thuế.

Về các biện pháp nghiệp vụ thu và quản lý thu NSNN, các đơn vị tập trung phân tích nguyên nhân nợ thuế, đánh giá kết quả thu nợ thuế theo từng lĩnh vực; tăng cường áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế; xử lý, điều chỉnh kịp thời các khoản nợ sai, nợ ảo; gắn trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và cán bộ tham gia quy trình quản lý thu nợ, phấn đấu năm 2023 giảm nợ xuống mức thấp nhất, đảm bảo đạt chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao; tiếp tục thực hiện khoanh nợ thuế, xóa nợ tiền chậm nộp đối với các hồ sơ đã đủ điều kiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội.

Cục trưởng Cục Thuế Phú Thọ Nguyễn Huy Hồng đã giao các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; hóa đơn may mắn nhằm khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để tăng cường quản lý doanh thu, tránh thất thu thuế, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh.

Ngoài ra, lãnh đạo Cục Thuế Phú Thọ cũng giao, các đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các loại hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu; tiếp tục tăng cường thanh tra hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp có hoàn thuế lớn, các doanh nghiệp có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp..., ngăn chặn kịp thời có hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn, lậu thuế, phát hiện các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế./.