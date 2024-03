Quảng Ninh: Phát triển Móng Cái trở thành trung tâm kinh tế thương mại cửa khẩu

Năm 2023, TP. Móng Cái đã thu hút 1 dự án dệt nhuộm vào khu công nghiệp Hải Yên, với số vốn đầu tư 12 triệu USD. Lĩnh vực du lịch có nhiều khởi sắc. Khách du lịch năm 2023 đến thành phố đạt 2,5 triệu lượt người, tăng 130% so với cùng kỳ, tăng trên 90% so với kế hoạch tỉnh giao; 2 tháng đầu năm 2024 đạt trên 310.000 lượt người, tăng trên 330% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt cao nhất từ trước đến nay, đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2024 đạt trên 520 tỷ đồng.