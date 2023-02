Nâng cao nhận thức cho người dân tham gia không gian mạng Theo TS. Phan Phương Nam - Phó Trưởng khoa Luật Thương mại (Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh), để ngăn chặn các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, cơ quan chức năng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cũng nên khuyến cáo người dân, khách hàng cần tìm hiểu nâng cao kỹ năng, kiến thức về công nghệ thông tin để bảo vệ chính mình, trước khi cần cầu cứu cơ quan chức năng. Các nhà cung cấp dịch vụ thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng trong việc xử lý những trang web độc hại, cài đặt các phần mềm ăn cắp thông tin để hạn chế và tiến hành loại bỏ các trang web này. Việc làm này cần phải thường xuyên và liên tục để góp phần bảo vệ sự an toàn của người sử dụng mạng. Theo ông Ngô Tấn Vũ Khanh - Giám đốc quốc gia Kaspersky Việt Nam, khảo sát của Kaspersky gần đây cũng chỉ ra rằng, chủ yếu vấn đề rủi ro xảy ra trong giao dịch thanh toán điện tử là tới từ phía người dùng cuối chưa có đủ nhận thức về tính an toàn thông tin, tính bảo mật trên các thiết bị của bản thân mình, cũng như cách họ sử dụng và vận hành không gian mạng. Do đó, việc khuyến nghị người dùng cần nâng cao cảnh giác tự phòng vệ đang được các tổ chức cung cấp dịch vụ liên tục cảnh báo trong thời gian gần đây. Khách hàng nên đổi mật khẩu giao dịch trực tuyến ít nhất 3 tháng 1 lần, hoặc có thể đổi thường xuyên hơn nếu có thể. Mật khẩu đặt lệnh phải khác biệt với mật khẩu đăng nhập và nên được thay đổi thường xuyên để đảm bảo an toàn. Nhằm bảo vệ người dân và khách hàng, cơ quan chức năng đã phát triển trang thông tin, xử lý tin nhắn SMS rác, lừa đảo (tại địa chỉ chongthurac.vn); phát triển trang cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam (tại địa chỉ: canhbao.khonggianmang.vn/canhbao.ncsc.gov.vn) để người dân có thể phản ánh các vấn để gặp phải về an toàn thông tin.