Chứng khoán

Thanh khoản trên thị trường thứ cấp tăng mạnh tuần qua

Thu Hương

20:08 | 30/03/2026
(TBTCO) - Giao dịch trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp tăng đáng kể trong tuần qua, với tổng giá trị đạt gần 97,6 nghìn tỷ đồng.
Theo báo cáo tuần từ ngày 23/3 - 27/3 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường trái phiếu chính phủ ghi nhận diễn biến kém tích cực trên kênh sơ cấp, trong khi thanh khoản trên thị trường thứ cấp cải thiện rõ rệt.

Cụ thể, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức một phiên đấu thầu trong tuần với tổng khối lượng gọi thầu 13.500 tỷ đồng, tuy nhiên chỉ huy động được 4.950 tỷ đồng. Tỷ lệ đặt thầu đạt 48,1% và tỷ lệ trúng thầu đạt 36,7%, đều thấp hơn so với tuần trước.

Nhu cầu tiếp tục tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 10 năm khi khối lượng trúng thầu đạt 4.870/11.000 tỷ đồng, với lợi suất 4,11%/năm, không thay đổi trong 4 tuần gần đây. Ở kỳ hạn 5 năm, khối lượng trúng thầu đạt 80/1.000 tỷ đồng, lợi suất ở mức 3,6%/năm, tăng 10 điểm cơ bản so với tuần trước. Các kỳ hạn 15 năm và 30 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 26/3/2026, KBNN đã huy động được khoảng 80.101 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tương đương 16,02% kế hoạch năm và đạt 72,82% kế hoạch quý I/2026. Trong tuần này, KBNN dự kiến tiếp tục gọi thầu 13.500 tỷ đồng, trong đó kỳ hạn 10 năm chiếm 11.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm 1.000 tỷ đồng và kỳ hạn 30 năm 500 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản tăng mạnh khi tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 97,6 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với tuần trước. Trong đó, giao dịch outright đạt 64 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ, trong khi giao dịch repo tăng mạnh lên 33,7 nghìn tỷ đồng, tương ứng mức tăng 53,2%.

Sự gia tăng của giao dịch repo diễn ra trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh giữa tuần, kéo theo nhu cầu quản trị thanh khoản và tối ưu nguồn vốn trong hệ thống gia tăng. Theo đó, lợi suất trên thị trường thứ cấp tăng nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn, với lợi suất kỳ hạn 1 năm ở mức 3,45% (tăng 1 điểm cơ bản), 2 năm là 3,36% (tăng 2 điểm cơ bản), 3 năm là 3,54% (tăng 2 điểm cơ bản), 5 năm là 4,21% (tăng 3 điểm cơ bản), 7 năm là 4,27% (tăng 4 điểm cơ bản), 10 năm là 4,36% (tăng 1 điểm cơ bản), trong khi kỳ hạn 15 năm đi ngang quanh mức 4,45%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tuần có xu hướng cân bằng hơn so với các tuần trước, với giá trị mua vào đạt 1.444,4 tỷ đồng và bán ra đạt 1.519,9 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 75,4 tỷ đồng. Mặc dù khối ngoại đã duy trì trạng thái bán ròng trong 4 tuần liên tiếp, quy mô bán ròng có dấu hiệu thu hẹp.

Theo nhận định của các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, lợi suất trái phiếu toàn cầu vẫn duy trì xu hướng tăng trong bối cảnh các yếu tố bên ngoài chưa có nhiều thay đổi. Trong nước, lực cầu trên thị trường sơ cấp vẫn ở mức thấp, trong khi thanh khoản và mặt bằng lợi suất trên thị trường thứ cấp có xu hướng cải thiện./.

Đọc thêm

