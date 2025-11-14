(TBTCO) - Các chuyên gia nhận định, Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa sẽ giúp Việt Nam thu hút dòng vốn quốc tế, hình thành hệ sinh thái blockchain minh bạch và tạo đà phát triển cho kinh tế số trong giai đoạn mới.

Tài sản mã hóa gắn với tài sản thực sẽ là xu hướng nổi bật

Phát biểu tại Tọa đàm "Sức hút của các lớp tài sản" do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức ngày 13/11, ông Nghiêm Minh Hoàng - chuyên gia ứng dụng fintech, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam cho rằng, năm 2025 là cột mốc quan trọng với việc ban hành Luật Công nghiệp công nghệ số và Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, chính thức công nhận “tài sản mã hóa” là một loại tài sản. Đây là bước tiến giúp Việt Nam quản lý hiệu quả thị trường có quy mô giao dịch hàng trăm tỷ USD, đồng thời mở ra kênh huy động vốn quốc tế mới thông qua phát hành token.

Các chuyên gia tham dự phiên thảo luận trong khuôn khổ tọa đàm. Ảnh: Chí Cường

Việt Nam hiện có khoảng 17 triệu tài khoản nắm giữ tiền điện tử, tương đương 15% dân số, nằm trong nhóm quốc gia dẫn đầu thế giới về mức độ phổ biến. Theo ông Hoàng, tài sản mã hóa gắn với tài sản thực sẽ là xu hướng nổi bật, có thể chiếm tới 10% GDP toàn cầu trong 5 - 7 năm tới. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam tận dụng nền tảng pháp lý và ổn định vĩ mô nhằm thu hút mạnh mẽ dòng vốn quốc tế.

Ông Nghiêm Minh Hoàng cho rằng, loại tài sản này ngày càng được nhiều Chính phủ và các quỹ đầu tư lớn, kể cả các công ty đại chúng lớn trên thế giới, nắm giữ, trong đó có Chính phủ Mỹ, Trung Quốc, Quỹ đầu tư BlackRock (công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới).

Nói cách khác, bitcoin ngày càng được thừa nhận rộng rãi bởi Chính phủ các nước cũng như các công ty lớn trên thế giới. "Trong trung hạn 3 - 5 năm, bitcoin vẫn là tài sản đáng để đầu tư, còn trong ngắn hạn, đầu tư vào kênh nào để tối ưu hóa lợi nhuận phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược đầu tư của từng cá nhân. Với tôi, danh mục đầu tư năm 2026 có 50% là bất động sản, 30% là chứng khoán và 20% là tài sản mã hóa, bởi tài sản mã hóa tuy rất tiềm năng, nhưng rủi ro luôn cao hơn các lớp tài sản khác" - ông Hoàng phân tích.

Chính sách mở cho dòng vốn quốc tế

Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam không chỉ giúp quản lý thị trường lành mạnh, chống thất thu thuế, mang đến cơ hội lớn cho nhà đầu tư cá nhân, mà còn mở ra cơ hội thu hút vốn quốc tế cho các doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP, doanh nghiệp Việt Nam được phát hành tài sản mã hóa (không phải chứng khoán, tiền pháp định) cho nhà đầu tư nước ngoài thông qua các tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép.

Ông Nghiêm Minh Hoàng - chuyên gia ứng dụng fintech, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam. Ảnh: Chí Cường

Ông Hoàng cho rằng, tốc độ mã hóa tài sản thực sẽ tăng nhanh trong giai đoạn tới, mở ra cơ hội huy động vốn lớn cho doanh nghiệp. Chuyên gia này kỳ vọng, quý I/2026 sẽ có sàn tài sản mã hóa được cấp phép. Các đơn vị tiên phong lập sàn giao dịch tài sản mã hóa đầu tiên sẽ có lợi thế "thiết lập cuộc chơi". Tuy nhiên, thách thức mà các sàn đối mặt cũng rất lớn. Mới đây, một công ty chứng khoán đã phải rút khỏi cuộc chơi này.

"Các điều kiện lập sàn giao dịch tài sản mã hóa rất khắt khe, từ vốn điều lệ, hạ tầng công nghệ thông tin (phải đạt chuẩn cấp độ 4) đến nhân sự điều hành... Tất nhiên, phần lớn các đơn vị tham gia đều có nguồn lực lớn, nhân sự mạnh, nên các rào cản này không phải là thách thức lớn. Tuy nhiên, vấn đề kinh nghiệm quản trị và rủi ro con người vẫn rất lớn. Kể cả khi các sàn tài sản mã hóa đáp ứng yêu cầu về vốn và công nghệ, thì rủi ro vẫn rất lớn" - ông Hoàng cảnh báo.

Còn theo ông Giáp Văn Đại - nhà sáng lập, CEO Nami Foundation, blockchain không chỉ là câu chuyện về tài sản số, mà còn là nền tảng của “nền kinh tế trải nghiệm” - giai đoạn phát triển tiếp theo sau kinh tế dịch vụ. Cùng với trí tuệ nhân tạo và năng lượng sạch, blockchain đang trở thành một trụ cột của mô hình kinh tế mới dựa trên niềm tin, tính minh bạch và khả năng tài chính hóa mọi lĩnh vực.

Ông Đại cho rằng, việc Chính phủ Việt Nam triển khai Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP là một bước đi mang tính đột phá, thể hiện cách tiếp cận cởi mở và đáng tin cậy đối với công nghệ tài chính. Các trung tâm tài chính quốc tế được hình thành sẽ không chỉ là nơi thu hút vốn, mà còn là điểm hội tụ công nghệ và năng lực quản trị hiện đại.

Blockchain đang mở rộng ứng dụng vào 3 lĩnh vực tiềm năng: thị trường vốn, thương mại và lao động số, nơi công nghệ giúp minh bạch hóa giao dịch, truy xuất nguồn gốc hàng hóa và quản lý danh tính số của người lao động. Tuy nhiên, song song với cơ hội, các rủi ro pháp lý, thanh khoản và đạo đức đòi hỏi Việt Nam áp dụng cách tiếp cận “quản lý thích ứng” - vừa kiểm soát, vừa khuyến khích sáng tạo./.