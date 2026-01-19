Các đại biểu dự Đại hội XIV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Sáng 19/1/2026, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIV của Đảng. Trong sáng nay, Đại hội sẽ họp phiên trù bị. Trước giờ khai mạc phiên trù bị, Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Bác; đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư Tô Lâm vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Thư

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Thư

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Trong phiên trù bị diễn ra sáng nay, Đại hội sẽ dành một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Uỷ viên Trung ương Đảng đã mất trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Sáng ngày 20/1, Đại hội sẽ tiến hành phiên khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội cũng sẽ đón các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Ban Bí thư, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, cùng các đại diện nhân sĩ, trí thức, nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự.

Chủ đề của Đại hội XIV là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức đồng lòng, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tự cường, tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".