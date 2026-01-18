Tasco Innovation Day: Khi doanh nghiệp lớn mở bài toán, startup cùng tạo tác động trong kỷ nguyên AI

(TBTCO) - Hà Nội, ngày 15/01/2026 - Tasco Innovation Day 2026, sự kiện do CTCP Tasco phối hợp cùng GenAI Fund tổ chức, đã chính thức diễn ra tại Tasco Mall Long Biên, quy tụ hơn 100 startup Việt Nam và quốc tế cùng sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp lớn, đối tác công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp trong khu vực.

Trong bối cảnh khoa học - công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang phát triển nhanh và tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế, Tasco Innovation Day được tổ chức như một diễn đàn mở, nơi doanh nghiệp, startup và hệ sinh thái cùng trao đổi đưa đổi mới sáng tạo đi vào vận hành thực tiễn, thay vì chỉ dừng lại ở thử nghiệm công nghệ hay trình diễn ý tưởng.

Ông Nguyễn Đình Phong, Giám đốc Chuyển đổi số CTCP Tasco phát biểu tại buổi kết nối kinh doanh 1:1 giữa các startup và doanh nghiệp.

Sự kiện xoay quanh ba trụ cột công nghệ gồm AI & Data, Automotive & Mobility và Fintech & Insurtech. Trước thời điểm diễn ra chương trình chính thức ngày 15/01, từ ngày 08 đến 15/01/2026, trong khuôn khổ “Ngày hội Đổi mới Sáng tạo - Tasco Innovation Day”, Tasco phối hợp cùng GenAI Fund đã tổ chức không gian triển lãm quy mô lớn tại Tasco Mall, trưng bày gần 100 dự án khởi nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực AI và công nghệ số.

Mỗi gian trưng bày được xây dựng như một mô hình giới thiệu hoàn chỉnh, cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm, công nghệ, mô hình kinh doanh và định hướng phát triển, giúp khách tham quan, đặc biệt là các đơn vị vận hành và lãnh đạo doanh nghiệp, có cái nhìn trực quan và toàn diện về các giải pháp đang được nghiên cứu, triển khai.

Không gian triển lãm trưng bày gần 100 dự án khởi nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực AI và công nghệ số của các startup Việt Nam và nước ngoài.

Một trong những điểm nhấn của Tasco Innovation Day 2026 là cách tiếp cận “lấy bài toán doanh nghiệp làm trung tâm”. Trước sự kiện, các đơn vị trong hệ sinh thái Tasco đã chủ động công bố hơn 30 bài toán thực tế xuất phát từ nhu cầu vận hành, kinh doanh, quản trị dữ liệu và phát triển dịch vụ khách hàng.

Từ quá trình tiếp cận hơn 2.500 startup trong khu vực và hơn 300 hồ sơ đề xuất gửi về, ban tổ chức đã trải qua nhiều vòng sàng lọc để lựa chọn các đội ngũ phù hợp nhất tham gia đối thoại trực tiếp và trình bày giải pháp cùng từng đơn vị kinh doanh.

Song song với hoạt động kết nối - ghép cặp hợp tác (business matching), khu vực triển lãm công nghệ cho phép doanh nghiệp “nhìn - chạm - hiểu” các ứng dụng AI, dữ liệu và tự động hóa trong bối cảnh thực tế, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa ý tưởng, thử nghiệm và triển khai.

Ông Hoàng Ngọc Nhân, Cục trưởng cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ tới tham dự sự kiện Tasco Innovation Day 2026 và thăm một showroom của Tasco.

Bên cạnh các hoạt động trưng bày và kết nối, chương trình hội thảo của sự kiện tập trung thảo luận về vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI, cách tổ chức đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp quy mô lớn và các mô hình hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp và startup.

Trong khuôn khổ chương trình, CTCP Tasco đã ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với GenAI Fund, Zalo và BytePlus (thuộc Tập đoàn ByteDance), mở ra những định hướng hợp tác về công nghệ, dữ liệu, AI và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong thời gian tới. Hai phiên thảo luận chuyên sâu tại sự kiện cũng làm rõ các vấn đề cốt lõi như điều kiện để một bài toán đủ rõ và đủ lớn cho startup tham gia, tiêu chí để một mô hình thử nghiệm (PoC) có thể mở rộng quy mô, cũng như vai trò phối hợp giữa doanh nghiệp, Nhà nước và hệ sinh thái trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo bền vững.

Bà Laura Nguyễn, Giám đốc GenAI Fund cùng trò chuyện, giao lưu với các khách mời là đại diện các doanh nghiệp, các startup tại buổi Gala.

Khép lại Tasco Innovation Day là gala và phiên networking, nơi các doanh nghiệp, startup và đối tác tiếp tục kết nối, trao đổi và mở rộng cơ hội hợp tác. Ban Tổ chức đã công bố và vinh danh các giải pháp được đánh giá cao nhất trong ba lĩnh vực AI & Data, Automotive & Mobility và Fintech & Insurtech, với tổng giá trị giải thưởng tiền mặt lên tới 150 triệu đồng, dựa trên đánh giá chuyên môn kết hợp cùng bình chọn từ cộng đồng.

Thông qua Tasco Innovation Day 2026, ban tổ chức cho biết không chỉ hướng tới một sự kiện kết nối ngắn hạn, mà kỳ vọng đặt nền móng cho các mối quan hệ hợp tác dài hạn giữa doanh nghiệp lớn và startup, qua đó đưa AI và các công nghệ mới trở thành động lực tăng trưởng thực chất, góp phần nâng cao năng lực vận hành, chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số, đồng thời đóng góp tích cực cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nền kinh tế số của Việt Nam.