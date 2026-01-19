Sáng ngày 19/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.132 VND, tăng 1 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng tuần 0,24%, lên mức 99,38 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.925 VND/USD - 26.337 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM ổn định. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.057 - 26.387 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.057 đồng 26.387 đồng Vietinbank 26.075 đồng 26.387 đồng BIDV 26.087 đồng 26.387 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.707 - 30.624 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.703 đồng 31.269 đồng Vietinbank 30.075 đồng 31.435 đồng BIDV 30.063 đồng 31.322 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 151 đồng - 166 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 159.78 đồng 169.93 đồng Vietinbank 162.29 đồng 171.79 đồng BIDV 162.68 đồng 170.33 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 19/1/2026, tăng 250 đồng ở cả chiều mua và ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.500 - 26.550 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,24%, lên mức 99,38 điểm.

Trong tuần này, đồng USD được dự báo tiếp tục vận động trong trạng thái giằng co và biến động thận trọng, phản ánh sự đan xen giữa các yếu tố hỗ trợ ngắn hạn và những rủi ro mang tính nền tảng đối với triển vọng trung hạn. Sau giai đoạn suy yếu mạnh trong năm trước, đồng bạc xanh đã có dấu hiệu ổn định hơn trong những phiên đầu năm.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY duy trì dao động trong biên độ hẹp, cho thấy tâm lý dè dặt của giới đầu tư trước hàng loạt thông tin kinh tế và chính sách quan trọng.

Động lực chính chi phối diễn biến đồng USD trong tuần này tiếp tục đến từ kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong bối cảnh toàn cầu, đồng USD vẫn giữ được vai trò đồng tiền trú ẩn an toàn mỗi khi rủi ro gia tăng trên thị trường tài chính và địa chính trị. Những biến động trên thị trường chứng khoán, cùng sự suy yếu của một số đồng tiền chủ chốt như Yên Nhật, đã phần nào hỗ trợ đồng USD trong các thời điểm nhạy cảm.

Nhìn chung, đồng USD trong tuần này nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ hẹp, tăng giảm đan xen, phản ánh tâm lý thận trọng và chờ đợi của thị trường. Xu hướng ngắn hạn phụ thuộc lớn vào dữ liệu kinh tế Mỹ và diễn biến chính sách, trong khi triển vọng trung hạn vẫn nghiêng về kịch bản đồng USD suy yếu dần, nếu chu kỳ nới lỏng tiền tệ của Fed được xác lập rõ ràng hơn trong thời gian tới./.