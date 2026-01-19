Ngày 19/1: Giá dầu thế giới nối dài chuỗi đà tăng ấn tượng

Giá dầu thế giới hôm nay (19/1) tăng nhẹ trong phiên đầu tuần do hoạt động mua vào tại Mỹ, trong khi thị trường tiếp tục theo dõi các yếu tố địa chính trị. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 64,13 USD/thùng, tăng 0,58%; giá dầu WTI ở mốc 59,44 USD/thùng, tăng 0,42%.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ trong phiên đầu tuần. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 19/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 64,13 USD/thùng, tăng 0,58% (tương đương tăng 0,37 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 59,44 USD/thùng, tăng 0,42% (tương đương tăng 0,25 USD/thùng).

Giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần, khi thị trường Mỹ bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày vào cuối tuần, trong bối cảnh giới đầu tư vẫn thận trọng theo dõi những rủi ro địa chính trị liên quan đến Iran.

Trong tuần trước, cả hai loại dầu chủ chốt đều có thời điểm chạm mức cao nhất trong nhiều tháng, sau khi các cuộc biểu tình bùng phát tại Iran và Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu về khả năng tiến hành các biện pháp quân sự. Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông, qua đó đẩy giá dầu tăng mạnh.

Các chuyên gia của Commerzbank cho rằng rủi ro lớn nhất đối với thị trường dầu mỏ hiện nay vẫn là kịch bản Iran phong tỏa eo biển Hormuz trong trường hợp căng thẳng leo thang. Đây là tuyến vận chuyển chiến lược, nơi khoảng một phần tư lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua, do đó bất kỳ gián đoạn nào cũng có thể gây biến động mạnh cho giá dầu toàn cầu.

Dù vậy, nhiều nhà phân tích nhận định nguồn cung dầu nhiều khả năng sẽ gia tăng trong năm nay, khi các quốc gia sản xuất lớn tiếp tục đẩy mạnh khai thác. Yếu tố này được kỳ vọng sẽ tạo ra một “mức trần” nhất định đối với phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu, qua đó hạn chế khả năng giá tăng mạnh và kéo dài nếu không xuất hiện những cú sốc mới từ khu vực Trung Đông./.