Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng khẳng định là cấu phần quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia

(TBTCO) - Ba thập kỷ qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ và ngày càng khẳng định vai trò là một cấu phần quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia, góp phần huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế và thúc đẩy minh bạch hóa hoạt động của doanh nghiệp.

Ngày 20/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính), tổ chức Hội nghị Phát triển thị trường chứng khoán năm 2026 với chủ đề “Phát triển thị trường chứng khoán – góp phần tăng trưởng kinh tế”. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị còn có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi; Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV; bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành, các lãnh đạo đơn vị của Bộ Tài chính, UBCKNN, các Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK), Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao cùng các doanh nghiệp niêm yết, các thành viên thị trường...

Phát huy vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành chứng khoán Việt Nam khi đánh dấu 30 năm Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán (1996 - 2026). Ba thập kỷ qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ và ngày càng khẳng định vai trò là một cấu phần quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia, góp phần huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế và thúc đẩy minh bạch hóa hoạt động của doanh nghiệp. Năm 2026 cũng là khởi điểm để chúng ta hướng tới một giai đoạn phát triển mới của thị trường với yêu cầu cao hơn về chất lượng, hiệu quả, chiều sâu, tính bền vững, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế giai đoạn 2026 - 2030 đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đề ra.

Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm, yêu cầu nâng cao hiệu quả cung ứng vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế ngày càng trở nên cấp thiết. Đảng và Nhà nước đã xác định thị trường vốn, trong đó có thị trường chứng khoán, phải phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực cho nền kinh tế.

Theo Chủ tịch UBCKNN, thời gian qua, mặc dù tình hình kinh tế và tài chính thế giới có nhiều biến động phức tạp, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định và xu hướng phát triển tích cực. Quy mô vốn hóa thị trường tiếp tục được mở rộng; thanh khoản duy trì ở mức khả quan; cơ sở nhà đầu tư ngày càng phát triển và đa dạng; hệ thống các định chế trung gian từng bước được củng cố về năng lực tài chính, quản trị và công nghệ. Cùng với đó, khung khổ pháp lý cho thị trường không ngừng được hoàn thiện, từng bước tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Những kết quả đạt được là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Tài chính; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành liên quan; và đặc biệt là sự đồng hành, nỗ lực của toàn thể các thành viên thị trường.

“Chính vì vậy, Hội nghị ngày hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, là diễn đàn để cơ quan quản lý cùng các thành viên thị trường trao đổi thẳng thắn, chia sẻ kinh nghiệm và cùng đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn mới” - bà Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh.

Đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường

Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển thị trường trong thời gian tới, bà Vũ Thị Chân Phương cho biết, UBCKNN, dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống các nhóm giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán trong giai đoạn tới.

Các giải pháp này tập trung vào hai nhóm trọng tâm: nhóm giải pháp phát triển nguồn cung, nhằm hỗ trợ mạnh mẽ hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp và mở rộng quy mô thị trường; đồng thời nhóm giải pháp phát triển cầu đầu tư, nhằm thúc đẩy sự tham gia của nhà đầu tư, nâng cao tính thanh khoản và chiều sâu của thị trường.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại hội nghị.

"Sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán không chỉ phụ thuộc vào chính sách của cơ quan quản lý mà còn cần sự tham gia chủ động, trách nhiệm và mang tính xây dựng của các thành viên thị trường. Các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, các định chế tài chính trung gian đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp của thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn hiệu quả" - bà Vũ Thị Chân Phương cho hay.

Các doanh nghiệp niêm yết cần tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị công ty, minh bạch thông tin và xây dựng chiến lược phát triển bền vững nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức và các quỹ đầu tư chuyên nghiệp, cũng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chuẩn mực quản trị tốt và góp phần nâng cao chất lượng của thị trường.

UBCKNN luôn xác định cộng đồng các thành viên thị trường là đối tác quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện và thực thi chính sách. UBCKNN cam kết sẽ nghiêm túc nghiên cứu các ý kiến đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư để tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển trong giai đoạn tới.

Với nền tảng đã được xây dựng trong nhiều năm qua, cùng với sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, sự quyết tâm của cơ quan quản lý và sự đồng hành của các thành viên thị trường, Chủ tịch UBCKNN tin tưởng rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, khẳng định vai trò là một cấu phần quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia và là kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế./.