Tài chính

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Tài chính làm việc tại Vương quốc Bỉ và Đan Mạch

23:16 | 27/03/2026
(TBTCO) - Từ ngày 23 đến 27/3/2026, Đoàn công tác của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm làm Trưởng đoàn đã có chương trình công tác tại Vương quốc Bỉ và Đan Mạch nhằm trao đổi và học tập kinh nghiệm quốc tế về cải thiện môi trường kinh doanh, quản trị dữ liệu và ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước về doanh nghiệp.
Đoàn công tác gồm đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính, bao gồm Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Cục Thuế, Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số.

Tại Vương quốc Bỉ, Đoàn công tác đã làm việc với Cơ quan Dịch vụ công Liên bang về Kinh tế, doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tự doanh và Năng lượng của Bỉ (FPS Economy), Cơ quan thống kê Liên minh Châu Âu (Eurostat) và Cơ quan Thị trường nội địa, Công nghiệp, Doanh nghiệp và Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ủy ban châu Âu (DG GROW), đoàn đã tham quan và làm việc với Trung tâm dữ liệu Digital Realty Belgium, đồng thời có chương trình làm việc với Cơ quan Dịch vụ công Liên bang về Chiến lược và Hỗ trợ của Bỉ (FPS BOSA) và Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm tại buổi làm việc với FPS Economy

Tại buổi làm việc với FPS Economy ngày 23/3/2026, Đoàn công tác đã trao đổi sâu về mô hình tổ chức, chức năng quản lý của cơ quan này trong hỗ trợ thực thi chính sách kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng và vận hành Hệ thống Đăng ký Doanh nghiệp Trung ương của Bỉ (Crossroads Bank for Enterprises - CBE).

Đoàn công tác làm việc cùng FPS Economy

Tại buổi làm việc với FPS BOSA ngày 25/3/2026, Đoàn công tác tập trung tìm hiểu về chiến lược dữ liệu liên bang, Bộ phận Tích hợp Dịch vụ Liên bang, hệ sinh thái dữ liệu công, cơ chế truy cập dữ liệu và mô hình quản trị dữ liệu của Bỉ.

Bên cạnh đó, FPS BOSA cũng giới thiệu với Đoàn công tác về xu hướng tiếp cận các công nghệ mới nổi trong khu vực công của Bỉ, tập trung vào ba trụ cột là trí tuệ nhân tạo, công nghệ sổ cái phân tán và máy tính lượng tử. Đây là những kinh nghiệm có giá trị tham khảo thiết thực đối với quá trình nghiên cứu hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, phát triển Chính phủ số và nâng cao năng lực phân tích, dự báo phục vụ quản lý nhà nước tại Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm tại buổi làm việc cùng FPS BOSA

Tại Đan Mạch, trong các ngày 26 và 27/3/2026, Đoàn đã làm việc với Digital Hub Denmark, các chuyên gia độc lập từ Cơ quan Thống kê Đan Mạch (Statistics Denmark), công ty cBrain, Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch, cùng công ty Dun & Bradstreet và CRIF.

Tại buổi làm việc ngày 26/3/2026 với các chuyên gia độc lập từ Statistics Denmark, Đoàn công tác đã tìm hiểu kinh nghiệm của Đan Mạch trong tổ chức, chuẩn hóa và khai thác các nguồn dữ liệu cơ bản, đặc biệt là các nội dung liên quan đến đăng ký dữ liệu cơ bản và theo dõi động thái doanh nghiệp. Đây là nhóm nội dung có ý nghĩa trực tiếp đối với việc xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tập trung, tích hợp; đồng thời hỗ trợ việc hình thành các công cụ phân tích, giám sát và đánh giá sức khỏe doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu hành chính và dữ liệu thống kê.

Đoàn công tác tại buổi làm việc với FPS BOSA

Cùng ngày, Đoàn công tác đã làm việc với công ty cBrain để trao đổi về các giải pháp GovTech và kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số trong khu vực công. Việc đưa nội dung làm việc với khu vực doanh nghiệp công nghệ của Đan Mạch vào chương trình đã góp phần giúp Đoàn có thêm góc nhìn thực tiễn về mối liên hệ giữa thiết kế thể chế, hạ tầng dữ liệu và các giải pháp công nghệ trong cung cấp dịch vụ công, quản trị dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định.

Ngày 27/3/2026, Đoàn công tác đã tham dự Hội nghị tiếp xúc với các nhà đầu tư Đan Mạch nhằm trao đổi thông tin về bối cảnh hợp tác song phương, môi trường thể chế, kinh doanh và các khả năng kết nối hợp tác trong thời gian tới.

Nhiều tập đoàn lớn đang hiện diện và mở rộng hoạt động tại Việt Nam đã tham dự Hội nghị, như Scan-Group trong lĩnh vực logistics và vận tải, Carlsberg trong lĩnh vực sản xuất - tiêu dùng, LTP Group trong sản xuất công nghiệp, Vestas trong năng lượng gió, A.P. Moller Capital trong hạ tầng logistics, Pandora trong lĩnh vực chế tác và sản xuất trang sức, Novo Nordisk trong dược phẩm và chăm sóc sức khỏe.

Đoàn công tác tại buổi làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch

Bên cạnh đó, còn có các tổ chức và doanh nghiệp tiềm năng đang quan tâm mạnh hơn tới thị trường Việt Nam như Danish Industry, DNB Carnegie, Davidsen, cBrain và Andersen Consult ApS. Sự quan tâm của doanh nghiệp Đan Mạch đối với Việt Nam không chỉ tập trung ở các lĩnh vực truyền thống như logistics, hàng tiêu dùng, mà còn mở rộng sang năng lượng tái tạo, công nghệ cao, GovTech, tài chính, vật liệu xây dựng, dược phẩm và các lĩnh vực gắn với tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Đan Mạch, Đoàn cũng đã làm việc với công ty Dun & Bradstreet và CRIF để tìm hiểu thêm kinh nghiệm quốc tế liên quan đến dữ liệu doanh nghiệp, phân tích thông tin doanh nghiệp và các phương pháp tiếp cận phục vụ đánh giá doanh nghiệp trong thực tiễn.

Thông qua chuỗi hoạt động làm việc tại Bỉ và Đan Mạch, Đoàn công tác Bộ Tài chính đã tiếp thu nhiều kinh nghiệm quốc tế có giá trị trong cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt là quản trị dựa trên dữ liệu. Những kết quả này có ý nghĩa thực tiễn quan trọng đối với quá trình nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong thời gian tới.

Chuyến công tác cũng góp phần củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam với các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và doanh nghiệp của Liên minh châu Âu, Bỉ và Đan Mạch trong các lĩnh vực cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, quản trị dữ liệu, chuyển đổi số và công nghệ mới, tạo nền tảng cho các hoạt động trao đổi chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật và hợp tác thực chất trong thời gian tới.

Từ khóa:
thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm đoàn công tác bộ tài chính Vương quốc Bỉ và Đan Mạch Quản trị dữ liệu

Bài liên quan

Đọc thêm

Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Tài chính làm việc tại Vương quốc Bỉ và Đan Mạch

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Tài chính làm việc tại Vương quốc Bỉ và Đan Mạch

Ông Bùi Văn Khắng tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ông Bùi Văn Khắng tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031

5 vấn đề doanh nghiệp “đặt hàng” khi hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế

5 vấn đề doanh nghiệp “đặt hàng” khi hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Nhiều quy định mới về quản lý nợ công

Nhiều quy định mới về quản lý nợ công

Chọn số theo “tip” của những tỷ phú Vietlott, người đàn ông ở An Giang trúng độc đắc hơn 14,5 tỷ đồng

Chọn số theo “tip” của những tỷ phú Vietlott, người đàn ông ở An Giang trúng độc đắc hơn 14,5 tỷ đồng

Chính thức ra mắt Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Chính thức ra mắt Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Hai doanh nghiệp "họ dầu khí" bị xử phạt

Hai doanh nghiệp "họ dầu khí" bị xử phạt

Chứng khoán phái sinh ngày 27/3: Dòng tiền quay lại mở thêm vị thế, VN30 vượt mốc tâm lý 1.800 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 27/3: Dòng tiền quay lại mở thêm vị thế, VN30 vượt mốc tâm lý 1.800 điểm

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Hai bài toán cho sân bay Ninh Bình “cất cánh”

Hai bài toán cho sân bay Ninh Bình “cất cánh”