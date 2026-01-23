Tổng thống Donald Trump kiện JPMorgan Chase đòi bồi thường ít nhất 5 tỷ USD

(TBTCO) - Tổng thống Donald Trump đã kiện JPMorgan Chase và Giám đốc điều hành Jamie Dimon đòi bồi thường ít nhất 5 tỷ USD sau khi cáo buộc ngân hàng lớn nhất nước Mỹ "tước đoạt" các dịch vụ ngân hàng của ông.

Đơn kiện cho rằng ông Jamie Dimon, giám đốc điều hành của JPMorgan, đã chỉ đạo ngân hàng đưa Tổng thống Donald Trump và một số doanh nghiệp của ông vào "danh sách đen". Ảnh TL

Tổng thống Trump đã đệ đơn kiện JPMorgan Chase vào ngày 22/1, cho rằng ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đã ngừng giao dịch với ông vì lý do chính trị sau vụ tấn công vào Điện Capitol ngày 6/1/2021.

Vụ kiện, đòi bồi thường 5 tỷ USD, đã được đệ trình lên tòa án tiểu bang ở Florida và cũng nêu tên ông Jamie Dimon, giám đốc điều hành của ngân hàng, là bị cáo.

Trong đơn kiện, Tổng thống Donald Trump cho biết JPMorgan đã thông báo với ông vào tháng 2/2021 rằng họ dự định đóng tài khoản của ông và một số doanh nghiệp của gia đình ông. Theo bản sao đơn kiện được đăng tải trên trang web CNBC, quyết định của ngân hàng là kết quả của "sự phân biệt đối xử chính trị" đối với Tổng thống, gia đình ông và các doanh nghiệp liên quan.

Vào tháng 3, công ty gia đình của Tổng thống Donald Trump cũng đã đệ đơn kiện tương tự chống lại Capital One.

“Mặc dù chúng tôi rất tiếc vì Tổng thống Trump đã kiện chúng tôi, nhưng chúng tôi tin rằng vụ kiện này không có cơ sở”, JP Morgan cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi tôn trọng quyền kiện tụng của tổng thống và quyền tự vệ của chúng tôi – đó là mục đích của tòa án”.

Người phát ngôn của ngân hàng cho biết thêm: "Ngân hàng không đóng tài khoản vì lý do chính trị hay tôn giáo. Chúng tôi chỉ đóng tài khoản khi chúng tạo ra rủi ro pháp lý hoặc quy định cho công ty. Chúng tôi rất tiếc phải làm vậy nhưng thường thì các quy tắc và kỳ vọng của cơ quan quản lý buộc chúng tôi phải làm thế".

Cổ phiếu của JP Morgan giảm nhẹ sau khi thông tin về việc nộp đơn phá sản được công bố lần đầu. Cuối phiên giao dịch tại New York, cổ phiếu tăng 0,4%.

Sau vụ tấn công vào Điện Capitol ngày 6/1/2021, một số công ty đã tránh giao dịch với tổng thống. Nhưng sau chiến thắng trong cuộc bầu cử của ông vào tháng 11, hầu hết các doanh nghiệp đã vội vàng chào đón ông trở lại.

Trong năm qua, Tổng thống Trump đã tìm cách giải quyết những bất bình cũ bằng cách khởi kiện hoặc đe dọa khởi kiện các công ty và cá nhân mà ông cho rằng đã gây thiệt hại cho mình. Một số công ty đã chọn cách giải quyết tranh chấp bằng cách đạt được thỏa thuận bồi thường bằng tiền với ông Trump.

Vào cuối ngày 21/1, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng ông chưa nói chuyện trực tiếp với ông Dimon.

Ông Trump cho biết trong đơn kiện rằng JPMorgan đã đóng các tài khoản vì ngân hàng này “cần phải tách biệt mình khỏi Tổng thống Trump và quan điểm chính trị bảo thủ của ông ấy”. Đơn kiện cũng nói rằng ngân hàng, theo chỉ đạo của ông Dimon, đã đưa tên ông Trump và tên một số doanh nghiệp của ông vào “danh sách đen” mà các ngân hàng sử dụng để xác định “các cá nhân và tổ chức có tiền sử phạm tội”.

Hiện vẫn chưa rõ "danh sách đen" mà vụ kiện đề cập đến là gì.