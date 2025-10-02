TP. Hồ Chí Minh và Becamex đẩy mạnh hệ thống đường sắt tăng tốc kết nối vùng

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh và Tập đoàn Becamex đang phối hợp triển khai các dự án đường sắt chiến lược, từ tuyến nhanh TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ đến metro Suối Tiên - Bình Dương, hướng tới giao thông xanh và phát triển kinh tế vùng phía Nam.

TP. Hồ Chí Minh đang hợp tác chặt chẽ với Tập đoàn Becamex để phát triển các dự án đường sắt trọng điểm, nhằm hiện đại hóa hạ tầng giao thông, thúc đẩy logistics và nâng cao năng lực kinh tế khu vực. Các dự án này được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt, kết nối hiệu quả giữa TP. Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long, Bình Dương và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sau hợp nhất sẽ mở ra nhiều tiềm năng để phát triển. Ảnh minh hoạ

Dự án nổi bật là tuyến đường sắt nhanh TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ, dài 174 km, với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 173.600 tỷ đồng. Tuyến này được thiết kế đạt tốc độ 200 km/h cho tàu khách và 160 km/h cho tàu hàng, đóng vai trò “xương sống” vận tải xanh. Dự án sẽ kết nối nông sản, hàng hóa từ Đồng bằng sông Cửu Long đến các trung tâm công nghiệp và cảng biển quốc tế, đồng thời là bước đệm quan trọng cho đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Một dự án khác là tuyến đường sắt Bàu Bàng - An Bình - Cái Mép, dài 136,65 km, kết nối từ ga Bàu Bàng (tuyến TP. Hồ Chí Minh - Lộc Ninh) đến ga Tiền Cảng Thị Vải (tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu). Tuyến này dự kiến có 16 ga chính và 4 ga trong các cảng, trung tâm logistics, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp Bình Dương, Đồng Nai đến cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tạo lợi thế trong vận tải biển và logistics khu vực.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Becamex cho rằng sau khi hợp nhất TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh mới có rất nhiều tiềm năng để phát triển, phát huy thế mạnh của từng khu vực. Tuy nhiên, để các dự án đường sắt sớm thành hiện thực, cần có cơ chế rõ ràng, có sự "phân vai", ví dụ Nhà nước giải phóng mặt bằng, doanh nghiệp triển khai xây dựng, vận hành…

Do đó, Becamex kiến nghị Thành phố lồng ghép quy hoạch đường sắt - đất đai - đô thị và công nghiệp thành một thể thống nhất, kiến tạo toàn bộ hành lang kinh tế. Còn về vấn đề đất đai, Thành phố cần tiến hành giải phóng mặt bằng và chuẩn bị cho công tác di dời hạ tầng kỹ thuật; thực hiện cơ chế thu hồi thêm đất xung quanh công trình hạ tầng để tái định cư tại chỗ, tạo đồng thuận…

Về giao thông đô thị, Becamex đề xuất phát triển các tuyến metro theo mô hình TOD (phát triển định hướng giao thông) và khai thác không gian ngầm. Mục tiêu đến năm 2035 là hoàn thành 7 tuyến metro dài 355 km, và đến năm 2045 triển khai thêm 3 tuyến dài 155 km. Trong đó, tuyến metro Suối Tiên - Bình Dương, dài 29 km, đã được thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trở thành ưu tiên hàng đầu để kết nối TP. Hồ Chí Minh với Bình Dương.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các đề xuất của Becamex. TP. Hồ Chí Minh sẽ đề xuất Chính phủ giao thành phố thực hiện tuyến Bàu Bàng - An Bình - Cái Mép, đồng thời phối hợp với Đồng Nai để Becamex nghiên cứu và triển khai. Đối với tuyến metro Suối Tiên - Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Becamex khẩn trương đề xuất phương án đầu tư, sẵn sàng khởi động khi Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 98 được Quốc hội thông qua./.