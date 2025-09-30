TPBank kiến tạo lợi thế cạnh tranh từ dữ liệu thông minh

(TBTCO) - Với cách tiếp cận toàn diện – từ con người, hệ thống đến hành lang pháp lý – TPBank đang từng bước biến dữ liệu thành nền tảng vận hành thông minh, nơi mọi quyết định được đưa ra dựa trên hiểu biết sâu sắc, thay vì cảm tính. Đó chính là lợi thế cạnh tranh thực chất và bền vững mà một ngân hàng số hàng đầu đang kiến tạo mỗi ngày.

Với TPBank, dữ liệu không phải là câu chuyện của công nghệ, càng không phải là đặc quyền của riêng bộ phận phân tích. Dữ liệu là tài sản sống – được tạo ra mỗi ngày bởi chính những con người đang vận hành ngân hàng. Tư duy đó giúp TPBank không chỉ khai thác dữ liệu để phân tích, mà còn biến nó thành nguồn năng lượng giúp nhà băng tím vận hành trơn tru, linh hoạt và chính xác hơn từng ngày.

Với TPBank, dữ liệu là tài sản sống – được tạo ra mỗi ngày bởi chính những con người đang vận hành ngân hàng.

Gia tăng sức mạnh dữ liệu, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất

Để dữ liệu thực sự có giá trị, mọi mắt xích trong chuỗi vận hành phải đạt chuẩn nhất định. Một ví dụ rất quen thuộc: khi một đơn vị kinh doanh xử lý hồ sơ vay vốn, họ thường chỉ quan tâm đến việc làm sao giải ngân nhanh nhất, đảm bảo tiến độ và hiệu quả kinh doanh. Những trường thông tin “không bắt buộc” đôi khi bị bỏ trống hoặc ghi “Khác”, chỉ để hồ sơ được duyệt nhanh. Nhưng những thông tin tưởng chừng nhỏ ấy lại là yếu tố đầu vào quan trọng trong phân tích rủi ro, dự báo xu hướng hay phát triển các sản phẩm mang tính cá nhân hóa. Một dòng dữ liệu sai có thể kéo theo hàng loạt phân tích sai, và khi phân tích sai thì rất khó để ra quyết định đúng.

Chính vì vậy, TPBank xây dựng một quy trình “dân chủ hóa dữ liệu” mà ở đó, mỗi người đều hiểu mình không chỉ đang nhập liệu, mà đang đóng góp vào một nguồn tài nguyên chung – nơi càng chính xác, càng đầy đủ thì giá trị mang lại cho toàn hệ thống càng lớn. Đây không chỉ là kỹ thuật, mà là văn hóa dữ liệu: coi việc nhập đúng là trách nhiệm, và làm chủ dữ liệu là quyền lợi. Bên cạnh đó, ngân hàng đã thiết kế hệ thống phân quyền linh hoạt, cho phép các đơn vị kinh doanh, vận hành hay kiểm soát nội bộ đều có khả năng truy cập đúng loại dữ liệu cần thiết, trong khuôn khổ an toàn và bảo mật cao. Các thông tin nhạy cảm như dữ liệu khách hàng được mã hóa và phân tầng truy cập, vừa đảm bảo tính riêng tư vừa không cản trở tính ứng dụng.

Các thông tin nhạy cảm như dữ liệu khách hàng được mã hóa và phân tầng truy cập.

Ra quyết định dựa trên dữ liệu, gia tăng năng lực cạnh tranh

Trên nền tảng dữ liệu được dân chủ hóa và kiểm soát bài bản, TPBank đang từng bước chuyển hóa cách ra quyết định – từ dựa vào cảm tính và kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu chính xác, kịp thời và có chiều sâu. Việc chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu trên toàn hệ thống giúp ngân hàng có được bức tranh toàn diện, hỗ trợ đưa ra những quyết định nhanh hơn, sát thực tế hơn.

Các hoạt động như quản trị rủi ro, thiết kế sản phẩm, phát hiện gian lận hay tối ưu hóa hành trình khách hàng đều đã và đang được nâng cấp rõ rệt nhờ phân tích dữ liệu đa chiều, đem đến hiệu quả kinh doanh: hồ sơ xử lý nhanh hơn, tỷ lệ phê duyệt chính xác hơn, chất lượng phục vụ được cải thiện, và các quyết định kinh doanh mang tính cá nhân hóa cao hơn.

Không chỉ vậy, TPBank coi dữ liệu là bước đệm để phát triển các giải pháp công nghệ nâng cao như trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (Machine Learning). Ngân hàng đã đầu tư hạ tầng số hiện đại, cho phép các hệ thống nghiệp vụ “giao tiếp” và chia sẻ dữ liệu với nhau một cách đồng bộ, làm giàu kho dữ liệu theo thời gian thực. Điều này mở ra cơ hội để TPBank triển khai các mô hình AI có khả năng học hỏi từ chính dữ liệu sẵn có – từ chấm điểm tín dụng tự động, cảnh báo sớm rủi ro, đến đề xuất sản phẩm, ưu đãi theo hành vi người dùng.

TPBank coi dữ liệu là bước đệm để phát triển các giải pháp công nghệ nâng cao.

Song hành cùng công nghệ và con người, TPBank cũng đặc biệt đề cao tính tuân thủ pháp lý và đạo đức trong quản trị dữ liệu. Trong bối cảnh quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày càng chặt chẽ, ngân hàng chủ động cập nhật các quy trình khai thác dữ liệu theo hướng minh bạch và tôn trọng sự đồng ý của khách hàng. Cơ chế truy cập được phân tầng rõ ràng, thông tin nhạy cảm được mã hóa theo tiêu chuẩn cao, và việc kiểm soát quyền truy cập được triển khai xuyên suốt trên toàn hệ thống.

Ông Nguyễn Hưng – Tổng Giám đốc TPBank khẳng định, trong tương lai, mọi quyết định kinh doanh sẽ ngày càng dựa vào dữ liệu và phân tích dữ liệu, Dữ liệu chính là năng lực cốt lõi để kiến tạo lợi thế cạnh tranh bền vững – nơi mỗi quyết định, mỗi cải tiến và mỗi bước tiến chiến lược đều được xây dựng trên nền tảng hiểu biết sâu sắc từ dữ liệu. Trong bức tranh ngân hàng tương lai, TPBank không chỉ theo kịp xu thế số hóa, mà đang chủ động định hình một mô hình vận hành thông minh, linh hoạt và lấy khách hàng làm trung tâm – với dữ liệu là trục xương sống dẫn dắt tăng trưởng dài hạn./.