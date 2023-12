(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 27/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam giảm 25 VND/USD ở mức 23,870 VND/USD. Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 101,130, giảm 0,21% vào lúc 6h20 ngày 27/12 theo giờ Việt Nam.

Kiểm đếm đồng USD. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD – 25,013 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.987 VND/Euro – 27,617 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay đảo chiều giảm so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 45 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.772 – 24.812 VND/USD, đảo chiều tăng 27 VND/USD chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,100 VND 24,470 VND Vietinbank 24,080 VND 24,540 VND BIDV 24,150 VND 24,450 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,101 VND 27,534 VND Vietinbank 26,010 VND 27,510 VND BIDV 26,296 VND 27,511 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 165.93 VND 175.65 VND Vietinbank 166.69 VND 176.39 VND BIDV 166.82 VND 175.58 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD giảm vào phiên giao dịch vừa qua, trong khi đồng Euro đạt mức cao nhất trong hơn 4 tháng, khi các nhà đầu tư chờ đợi những thông tin mới về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất khi lạm phát giảm gần về mục tiêu 2% của Ngân hàng trung ương Mỹ.

Đồng bạc xanh đang trên đà ghi nhận hiệu suất tồi tệ nhất kể từ năm 2020 so với các loại tiền tệ khác, khi dự đoán của thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất đã làm giảm sức hấp dẫn của đồng USD so với các đồng tiền khác.

Nhiều nhà phân tích kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ chậm lại rõ rệt vào năm 2024, nhưng Fed cũng được cho là sẽ đưa ra hành động để đảm bảo rằng khoảng cách giữa lãi suất quỹ liên bang và lạm phát thực tế không quá xa.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng Euro đã tăng 0,20%, đạt mức 1,1045 USD, mức cao nhất kể từ ngày 10/8. Đồng tiền chung này đã tăng từ mức thấp nhất trong 20 năm là 0,9528 USD vào ngày 26/9/2022 và đang trên đà tăng 3,08% trong năm nay./.