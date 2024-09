Việt Nam đã sẵn sàng cho đợt kiểm tra xuất khẩu dừa tươi sang Trung Quốc

Trung Quốc tiếp tục là nhà nhập khẩu rau, quả lớn nhất của Việt Nam Theo số liệu của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong tháng 8/2024, xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt hơn 700 triệu USD, tăng 26,8% so với tháng trước và tăng 50,8% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 8 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả ước đạt 4,58 tỷ USD, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất với gần 2,5 tỷ USD rau quả từ Việt Nam trong 7 tháng đầu năm, chiếm tới 64% thị phần.