(TBTCO) - Theo số liệu mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 9 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đã cán mốc 52,31 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo đó, trong tháng 9/2025, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản (NLTS) đạt 6,35 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái. 9 tháng, nhóm hàng nông sản tiếp tục dẫn đầu với giá trị xuất khẩu 28,51 tỷ USD, tăng 16,8%. Sản phẩm chăn nuôi đạt 447,5 triệu USD, tăng 18,6%; thủy sản đạt 8,12 tỷ USD, tăng 12,3%; lâm sản đạt 13,41 tỷ USD, tăng 7,4%; các sản phẩm đầu vào sản xuất đạt 1,82 tỷ USD, tăng 33,1%. Đáng chú ý, xuất khẩu muối, một mặt hàng có quy mô nhỏ, nhưng lại đạt mức tăng trưởng ngoạn mục 96,3%, với 8 triệu USD.

Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là ba đối tác lớn nhất. Hoa Kỳ chiếm 20,6% thị phần, Trung Quốc chiếm 20%, Nhật Bản chiếm 7,1%. Điều này phản ánh sự cải thiện rõ nét về khả năng thích ứng của hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là khả năng đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe tại các thị trường phát triển.

Việt Nam thu về hơn 52,3 tỷ USD từ xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Ảnh minh họa

Một số mặt hàng chủ lực ghi nhận mức tăng ấn tượng, đó là cà phê đạt gần 7 tỷ USD, tăng hơn 61% nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng 45%, lên hơn 5.600 USD một tấn. Đức, Italy và Tây Ban Nha là ba thị trường tiêu thụ lớn nhất.

Hạt điều cũng mang về gần 3,8 tỷ USD, tăng gần 19% so với cùng kỳ. Rau quả đạt 6,2 tỷ USD, tăng hơn 10%, dù xuất khẩu sang Trung Quốc - thị trường chiếm gần 58%, sụt hơn 9%. Bù lại, xuất khẩu sang Mỹ tăng gần 60% và Malaysia tăng hơn 66%...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, kết quả xuất khẩu 9 tháng phản ánh sự cải thiện rõ nét về khả năng thích ứng của hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là khả năng đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe tại các thị trường phát triển.

Giá gạo xuất khẩu bình quân giảm mạnh, chỉ còn khoảng 509 USD một tấn, thấp hơn 18,6% so với năm ngoái. Philippines vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm 44% tổng lượng gạo xuất khẩu, tiếp đến là Ghana và Bờ Biển Ngà. Trong khi xuất sang Philippines giảm 16,4%, thì Ghana và Bờ Biển Ngà lần lượt tăng 58,6% và 95,5%.

Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự kiến sẽ tiếp tục phối hợp cùng các bộ, ngành đẩy mạnh xây dựng thương hiệu quốc gia cho nông sản; phát triển chuỗi giá trị theo hướng minh bạch, xanh và tuần hoàn; thúc đẩy đầu tư vào chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng. Đồng thời, cần chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.../.