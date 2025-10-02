17 chủ đầu tư 'ôm' đất vàng rồi bỏ hoang bị bêu tên

(TBTCO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa công bố văn bản công khai các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, "ôm đất vàng" rồi bỏ hoang với 17 trường hợp vi phạm là các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong 12 tháng liên tục, hoặc chậm sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ.

Khu đất tại Phường Vĩnh Tuy của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu nằm trong diện vi phạm đất đai khi không triển khai. Ảnh: Báo Thanh tra

Theo đó, đơn vị này công khai đối với 17 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai theo quy định của Luật Đất đai là các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư. Các dự án này đã được gia hạn hoặc kéo dài thời gian đưa đất vào sử dụng.

Đây là các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai theo quy định của Luật Đất đai là các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; các dự án được gia hạn nhưng không triển khai.

Cụ thể, danh sách bao gồm khu đất thuộc ô quy hoạch CC- 04(B2- 1/CCDVO1 ngõ 96 Ngô Gia Tự), phường Việt Hưng của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Hà Nội; Khu đất tại Ngõ 622 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy của Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu; Khu đất tại phường Phú Diễn của Liên danh Công ty CP Kinh doanh và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty TNHH Minh Giang;

Khu đất tại phường Xuân Đỉnh của Công ty CP Thăng Long GTC; Khu đất tại phường Đại Mỗ của Công ty TNHH Việt Hiền; Ô A/D6 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Cầu Giấy của CTCP Danh Nam; Đất tại phường Tây Mỗ của Công ty Viglacera – CTCP; Khu đất ký hiệu ĐM1, phường Đại Mỗ của Công ty CP Tập đoàn FLC (Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Alaska); Đất tại tổ 51 phố Trung Kính, phường Yên Hòa của Công ty TNHH MTV đầu tư Phú Minh (trước đây là Công ty TNHH MTV đầu tư Văn Phú - Trung Kính); Đất tại phường Tây Hồ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quốc tế (ICT);

Khu đất tại Phường Yên Nghĩa của Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên; Đất tại phường Từ Liêm của CTCP Thương mại xây dựng và đầu tư Miền Bắc; Đất tại phường Xuân Phương của CTCP sản xuất và xuất nhập khẩu Cửu Long; Khu đất tại phường Hòa Lạc của Công ty TNHH xây dựng Thành Hưng (đại diện liên danh Công ty TNHH xây dựng Thành Hưng và Công ty TNHH Hoàng Long); Khu đất tại phường Đại Mỗ của Công ty CP Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông; Khu đất tại phường Thanh Xuân của Tổng công ty Phát triển phát thanh truyền hình thông tin - CTCP; ...

Các dự án treo gây lãng phí tài nguyên. Ảnh: Dân trí

Cùng đợt rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã gỡ công khai thông tin vi phạm đối với 7 trường hợp gồm: Khu đất tại phường Việt Hưng của liên danh Công ty CP Đông Giang, Công ty TNHH Thương mại Sơn Dương và Công ty TNHH TM Tổng hợp Đức Giang;

Khu đất tại xã Phúc Thịnh (CTCP In sách giáo khoa Hà Nội); lô đất tại xã Thường Tín của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách Khoa; khu đất 19 Hàng Khoai (dự án Siêu thị thương mại dịch vụ Bắc Qua); 2 dự án tại Khu đô thị mới Việt Hưng của CTCP Đầu tư Vinakim và CTCP Thương mại & Dịch vụ Tiến Thành; và khu đất tại xã Sóc Sơn của CTCP Đầu tư Vân Sơn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo công khai, minh bạch thông tin xử lý các trường hợp "ôm đất vàng" rồi bỏ hoang. Các sở, ngành và cơ quan báo, đài Thủ đô được yêu cầu phối hợp thực hiện công khai thông tin đối với các dự án chậm tiến độ, bị cưỡng chế, thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định.

Một dự án đất bỏ hoang tại Phường Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Dũng Minh

Theo Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng), trong giai đoạn trước đây, nhiều dự án chưa được phép triển khai, chưa đủ điều kiện huy động vốn, thậm chí không ít trường hợp chủ đầu tư cố tình chiếm dụng vốn của khách hàng để đầu tư dàn trải nhiều dự án cùng một lúc, hoặc sử dụng vốn cho mục đích khác… khiến không dự án nào của chủ đầu tư đó hoàn thành đúng tiến độ cam kết. Điều này vừa gây thiệt hại về kinh tế, vừa ảnh hướng tới sự ổn định của thị trường bất động sản.

Được biết, trước đó, hồi tháng 4/2025, sau khi nhận được Công điện số 26/CĐ-TTg ngày 31/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 4229/BTC-ĐT ngày 03/4/2025 của Bộ Tài chính, UBND TP. Hà Nội đã nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện rà soát, cập nhật thông tin trên Hệ thống cơ sở dữ liệu các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài.

Hà Nội đã cập nhật thông tin đầy đủ của 211 dự án có khó khăn, vướng mắc kéo dài, đồng thời đã yêu cầu các đơn vị sở, ngành và địa phương chỉ đạo rà soát, hoàn thiện thủ tục một cách chặt chẽ để đảm bảo tính pháp lý, sớm đưa các dự án về đích, tránh kéo dài gây lãng phí.

Theo đánh giá của Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật SBLaw cho biết, nhiều dự án chậm triển khai là do công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập, hoặc do năng lực của một số chủ đầu tư còn yếu kém. Dự án “đắp chiếu” quá lâu đồng nghĩa với hiệu suất sử dụng đất gần như bằng 0, tức là đất đai không đóng góp gì cho tăng trưởng kinh tế, còn làm méo mó hình ảnh môi trường đầu tư và niềm tin vào hệ thống pháp luật, khả năng thực thi pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Do đó, ông Hà cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật, bổ sung các quy định cụ thể và rõ ràng hơn trong việc thu hồi dự án treo, dự án không triển khai. Trong đó, làm rõ vấn đề xử lý quyền tài sản của chủ đầu tư trên đất và trách nhiệm của chủ đầu tư buộc phải thực hiện khi vi phạm tiến độ triển khai dự án./.