Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng tốc hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023

(TBTCO) - Tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 10 tháng của năm 2023 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của năm 2023, ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023.

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu còn nhiều tiềm năng để phát triển. Ảnh: Nguyễn Hòa

Nhiều chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao

Tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Linh - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay, thống kê đến hết tháng 10/2023, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được triển khai tích cực, đồng bộ, các nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính... đều cơ bản thực hiện, hoàn thành theo lộ trình, tiến độ đề ra. Do đó, 9/13 chỉ tiêu kinh tế, tài chính có mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ và của cả năm 2023 theo Nghị quyết HĐND tỉnh.

Cụ thể, tổng thu ngân sách 57.686 tỷ đồng, đạt 87,88% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 62,61% tổng kế hoạch vốn 2023, cao hơn cùng kỳ năm 2022; giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 11,24%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12,85%; thu hút mới đầu tư trong và ngoài nước tăng số lượng dự án và cả số vốn đăng ký; giải ngân vốn đầu tư công đạt 62,61% tổng kế hoạch vốn 2023, cao hơn cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh kết quả tích cực nêu trên, vẫn còn những chỉ tiêu, nhiệm vụ thấp hơn kế hoạch. Vì vậy, trong 2 tháng cuối năm, các sở, ngành, địa phương của Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tập trung tìm giải pháp khắc phục một số nhiệm vụ đạt thấp như: doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Đặng Minh Thông cho biết, những lĩnh vực chưa đạt kết quả như kỳ vọng có một phần nguyên nhân do doanh nghiệp (DN) gặp khó trong sản xuất, kinh doanh. Tỉnh xác định cần có hình thức hỗ trợ DN phù hợp để góp sức cùng tỉnh phát triển.

Trên thực tế, ngay từ đầu năm 2023, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành và thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ DN. Nổi bật trong số đó là việc UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND (ngày 15/3/2023) về hỗ trợ DN vừa và nhỏ giai đoạn 2023 - 2025. Các nội dung hỗ trợ gồm: Tiếp cận tín dụng ưu đãi; ưu đãi thuế; hỗ trợ tiếp cận công nghệ và khả năng tiếp cận nhà đầu tư của DN khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ chuyển đổi số, mở rộng thị trường…

Từ tháng 4/2023 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ DN (Tổ 997). Theo đó, từ 7h30 đến 8h30 thứ Năm hằng tuần, Tổ 997 đón tiếp DN để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của DN, từ đó có hướng hỗ trợ, gỡ khó, bao gồm cả đề xuất lên trung ương những vướng mắc vượt quá khả năng của địa phương. Tính đến nay, Tổ 997 đã tiếp nhận hơn 40 kiến nghị về nhiều vấn đề; đã trực tiếp xử lý, tháo gỡ 15 kiến nghị.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ. Qua đó, các mô hình “Ngày thứ Năm không chờ”, “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói”, “Ký số bản đồ khổ lớn”, "Cà phê doanh nhân”… được cộng đồng DN đánh giá cao. Đơn cử, với chương trình “Ngày thứ Năm không chờ”, mỗi đơn vị chọn ra những thủ tục hành chính đơn giản để tập trung giải quyết xong trong ngày, sớm hơn quy định pháp luật.

Kích hoạt các hoạt động thu hút đầu tư - du lịch

Cảng cạn Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu đi vào hoạt động. Ảnh: Nguyễn Hòa

Để gia tăng sự hấp dẫn cho hoạt động giao thương, được sự đồng ý của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mới đây, ngày 28/10, Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức lễ công bố cảng cạn Phú Mỹ tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 (TX. Phú Mỹ). Đây là cảng cạn đầu tiên tại Bà Rịa - Vũng Tàu và là cảng cạn thứ 3 ở khu vực phía Nam.

Theo thiết kế, cảng cạn Phú Mỹ có tổng diện tích 37,8ha, chia làm 2 phân kỳ, trong đó phân kỳ 1 là 15ha. Cảng được quy hoạch theo phân khu chính như: khu bến thủy nội địa với diện tích 8.835m2, chiều dài bến 581m; khu đất kho hàng có tổng diện tích là 56.962m2; khu bãi với diện tích 167.423m2, tổng vốn đầu tư hơn 2.992 tỷ đồng.

Cảng cạn Phú Mỹ được hình thành từ nhu cầu tối ưu hóa vận tải hàng hóa xuất, nhập khẩu của khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tới các hành lang kinh tế lân cận, trở thành trung tâm hậu cần của cảng biển; kết nối với các cảng cạn xa cảng biển gắn liền với các trung tâm phân phối tiêu thụ hàng hóa, các cửa khẩu đường bộ, đường thủy để nâng cao hiệu quả kết nối mạng lưới vận tải, thúc đẩy vận tải đa phương thức, giảm chi phí dịch vụ vận tải và logistics.

Cảng cạn Phú Mỹ cung cấp một hệ sinh thái dịch vụ logistics đa phương thức, tích hợp, trọn gói với các dịch vụ cốt lõi như dịch vụ vận chuyển đa phương thức, dịch vụ xếp dỡ, đóng rút hàng hóa, kiểm tra và hoàn tất thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, sửa chữa, vệ sinh và bảo dưỡng container, dịch vụ lưu kho, lưu bãi và các dịch vụ logistics khác.

Khẳng định tầm quan trọng của sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Công Vinh cho biết, cảng cạn Phú Mỹ là "cánh tay nối dài" của cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, là tiền đề quan trọng cho việc phát triển dịch vụ hậu cần cảng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu một cách đồng bộ, hiện đại. Đồng thời, cảng cạn Phú Mỹ sẽ góp phần vào việc kết nối giao thương liên kết vùng trong khu vực phía Nam.

Đáng chú ý, trong những tháng cuối năm 2023 này, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang triển khai các chương trình kích cầu kinh tế, du lịch tiêu dùng cuối năm 2023, đón năm mới 2024. Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở Du lịch chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan dựng kế hoạch, kịch bản tổng thể chương trình; xây dựng kịch bản chi tiết từng nội dung hoạt động; thiết kế, tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023.

Với chủ đề "LET'S GO!!! Ba Ria - Vung Tau", Tuần lễ Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu 2023 dự kiến tổ chức tại TP. Vũng Tàu và huyện Xuyên Mộc vào cuối tháng 11/2023.

Các hoạt động chính tại sự kiện, gồm: Không gian ẩm thực và bia, hội chợ OCOP, các hoạt động check-in, các hoạt động thể thao, biểu diễn và các hội nghị du lịch.

Điểm nhấn của chương trình là không gian ẩm thực và bia, hội chợ OCOP, diễn ra tại Bãi Sau (TP. Vũng Tàu). Trong đó, không gian ẩm thực được thiết kế với 50 gian hàng giới thiệu, phục vụ các món ăn ba miền,

món ăn đặc trưng của tỉnh và các món ăn đặc trưng của các nước cho du khách. Hội chợ với 50 gian hàng trưng bày, giới thiệu điểm đến, sản phẩm OCOP của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Du khách tham dự, ngoài thưởng thức các món ăn đặc trưng của tỉnh, còn được xem các hoạt động nghệ thuật, tham gia các hoạt động thể thao, như: Giải golf giao hữu, giải chạy "Vung tau Discovery night run 2023", trải nghiệm dù lượn (paramotor), hoạt động thể thao biển, lễ hội diều…